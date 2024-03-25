https://ria.ru/20240325/ssha-1935577413.html

США думают, что правят миром, заявил американский эксперт

США думают, что правят миром, заявил американский эксперт - РИА Новости, 25.03.2024

США думают, что правят миром, заявил американский эксперт

США по-прежнему считают, что правят миром, это очень опасно и ведет к напряженности повсюду, когда Вашингтон поймет необходимость взаимодействия с Россией,... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T08:43

2024-03-25T08:43

2024-03-25T08:43

в мире

сша

китай

вашингтон (штат)

джо байден

нэнси пелоси

колумбийский университет

дональд трамп

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ПЕКИН, 25 мар - РИА Новости. США по-прежнему считают, что правят миром, это очень опасно и ведет к напряженности повсюду, когда Вашингтон поймет необходимость взаимодействия с Россией, Китаем и другими странами многополярного мира, наступит новая эра мирного сотрудничества, заявил РИА Новости американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс. "Мы знаем, что торговая напряженность на самом деле является результатом попыток США замедлить экономический прогресс Китая. Это часть в целом попыток США сохранить гегемонию или однополярность в мире, где многополярность уже стала реальностью. Таким образом, та же напряженность, которая привела к войне на Украине, отражается в напряженных отношениях между США и Китаем", - сказал Сакс на полях China Development Forum в Пекине. Эксперт считает, что решением может стать принятие Штатами многополярности. "Сейчас американский политический класс все еще оторван от базовых фактов в мире. США по-прежнему считают, что правят миром. Конечно же, это чрезвычайно наивно и невероятно опасно, это ведет к напряженности повсюду", - уверен Сакс. Эксперт выразил надежду на то, что США вскоре поймут, что им нужно взаимодействовать с Россией, Китаем и другими крупными силами многополярного мира. "Когда они это сделают, у нас начнется новая эра мирного сотрудничества. Так что я уверен, что многое зависит от того, придет ли американская политика к пониманию новых реалий мировой экономики и мировой политики", - заключил эксперт. Отношения Пекина и Вашингтона значительно "охладели" еще при администрации президента Дональда Трампа, начавшей "торговую войну" с КНР. С приходом Джо Байдена ситуация не улучшилась, но даже усугубилась - ряд инцидентов, в том числе визит на Тайвань тогдашнего спикера палаты представителей Нэнси Пелоси и уничтожение США китайского аэростата в воздушном пространстве Америки - привели к новому раунду дипломатического противостояния и бойкоту Китаем сотрудничества с США по целому ряду направлений.

https://ria.ru/20240325/mask-1935559135.html

https://ria.ru/20240324/ostin-1935402319.html

сша

китай

вашингтон (штат)

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, китай, вашингтон (штат), джо байден, нэнси пелоси, колумбийский университет, дональд трамп