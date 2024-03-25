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США думают, что правят миром, заявил американский эксперт - РИА Новости, 25.03.2024
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08:43 25.03.2024
https://ria.ru/20240325/ssha-1935577413.html
США думают, что правят миром, заявил американский эксперт
США думают, что правят миром, заявил американский эксперт - РИА Новости, 25.03.2024
США думают, что правят миром, заявил американский эксперт
США по-прежнему считают, что правят миром, это очень опасно и ведет к напряженности повсюду, когда Вашингтон поймет необходимость взаимодействия с Россией,... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T08:43
2024-03-25T08:43
в мире
сша
китай
вашингтон (штат)
джо байден
нэнси пелоси
колумбийский университет
дональд трамп
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ПЕКИН, 25 мар - РИА Новости. США по-прежнему считают, что правят миром, это очень опасно и ведет к напряженности повсюду, когда Вашингтон поймет необходимость взаимодействия с Россией, Китаем и другими странами многополярного мира, наступит новая эра мирного сотрудничества, заявил РИА Новости американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс. "Мы знаем, что торговая напряженность на самом деле является результатом попыток США замедлить экономический прогресс Китая. Это часть в целом попыток США сохранить гегемонию или однополярность в мире, где многополярность уже стала реальностью. Таким образом, та же напряженность, которая привела к войне на Украине, отражается в напряженных отношениях между США и Китаем", - сказал Сакс на полях China Development Forum в Пекине. Эксперт считает, что решением может стать принятие Штатами многополярности. "Сейчас американский политический класс все еще оторван от базовых фактов в мире. США по-прежнему считают, что правят миром. Конечно же, это чрезвычайно наивно и невероятно опасно, это ведет к напряженности повсюду", - уверен Сакс. Эксперт выразил надежду на то, что США вскоре поймут, что им нужно взаимодействовать с Россией, Китаем и другими крупными силами многополярного мира. "Когда они это сделают, у нас начнется новая эра мирного сотрудничества. Так что я уверен, что многое зависит от того, придет ли американская политика к пониманию новых реалий мировой экономики и мировой политики", - заключил эксперт. Отношения Пекина и Вашингтона значительно "охладели" еще при администрации президента Дональда Трампа, начавшей "торговую войну" с КНР. С приходом Джо Байдена ситуация не улучшилась, но даже усугубилась - ряд инцидентов, в том числе визит на Тайвань тогдашнего спикера палаты представителей Нэнси Пелоси и уничтожение США китайского аэростата в воздушном пространстве Америки - привели к новому раунду дипломатического противостояния и бойкоту Китаем сотрудничества с США по целому ряду направлений.
https://ria.ru/20240325/mask-1935559135.html
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в мире, сша, китай, вашингтон (штат), джо байден, нэнси пелоси, колумбийский университет, дональд трамп
В мире, США, Китай, Вашингтон (штат), Джо Байден, Нэнси Пелоси, Колумбийский университет, Дональд Трамп
США думают, что правят миром, заявил американский эксперт

Джеффри Сакс: США думают, что правят миром, это ведет к напряженности везде

© AP Photo / Jose Luis MaganaРабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне
Рабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© AP Photo / Jose Luis Magana
Рабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
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ПЕКИН, 25 мар - РИА Новости. США по-прежнему считают, что правят миром, это очень опасно и ведет к напряженности повсюду, когда Вашингтон поймет необходимость взаимодействия с Россией, Китаем и другими странами многополярного мира, наступит новая эра мирного сотрудничества, заявил РИА Новости американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.
"Мы знаем, что торговая напряженность на самом деле является результатом попыток США замедлить экономический прогресс Китая. Это часть в целом попыток США сохранить гегемонию или однополярность в мире, где многополярность уже стала реальностью. Таким образом, та же напряженность, которая привела к войне на Украине, отражается в напряженных отношениях между США и Китаем", - сказал Сакс на полях China Development Forum в Пекине.
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Эксперт считает, что решением может стать принятие Штатами многополярности.
«
"Сейчас американский политический класс все еще оторван от базовых фактов в мире. США по-прежнему считают, что правят миром. Конечно же, это чрезвычайно наивно и невероятно опасно, это ведет к напряженности повсюду", - уверен Сакс.
Эксперт выразил надежду на то, что США вскоре поймут, что им нужно взаимодействовать с Россией, Китаем и другими крупными силами многополярного мира.
«
"Когда они это сделают, у нас начнется новая эра мирного сотрудничества. Так что я уверен, что многое зависит от того, придет ли американская политика к пониманию новых реалий мировой экономики и мировой политики", - заключил эксперт.
Отношения Пекина и Вашингтона значительно "охладели" еще при администрации президента Дональда Трампа, начавшей "торговую войну" с КНР. С приходом Джо Байдена ситуация не улучшилась, но даже усугубилась - ряд инцидентов, в том числе визит на Тайвань тогдашнего спикера палаты представителей Нэнси Пелоси и уничтожение США китайского аэростата в воздушном пространстве Америки - привели к новому раунду дипломатического противостояния и бойкоту Китаем сотрудничества с США по целому ряду направлений.
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В миреСШАКитайВашингтон (штат)Джо БайденНэнси ПелосиКолумбийский университетДональд Трамп
 
 
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