МЧС опубликовало новый список погибших при теракте в "Крокусе"
МЧС опубликовало новый список погибших при теракте в "Крокусе", в нем 95 фамилий
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМедики и сотрудники СОБРа у концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошел теракт
Медики и сотрудники СОБРа у концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошел теракт
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. МЧС обнародовало на сайте новый список погибших при теракте в "Крокус Сити Холле".
По состоянию на 20:00 мск в перечне числятся 95 фамилий.
Теракт в "Крокус Сити Холле"
Нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. Четыре человека ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор. Также они устроили поджоги в нескольких местах.
По последним данным СК, погибли 139 человек, трое из которых — дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщала, что число жертв выросло до 143. По информации Минздрава Подмосковья, в результате теракта пострадали 182 человека.
Уголовное дело возбудили по статье "Теракт".
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В ночь на понедельник Басманный суд Москвы арестовал их до 22 мая.
Сегодня под стражу заключили еще троих фигурантов дела — Исроила Исломова и двух его сыновей: Аминчона и Диловара.
Как сообщил Владимир Путин, всего по делу задержаны 11 человек. Четверо непосредственных участников нападения планировали скрыться на Украине.
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