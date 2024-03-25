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МЧС опубликовало новый список погибших при теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 26.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
20:40 25.03.2024 (обновлено: 01:10 26.03.2024)
https://ria.ru/20240325/spisok-1935755067.html
МЧС опубликовало новый список погибших при теракте в "Крокусе"
МЧС опубликовало новый список погибших при теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 26.03.2024
МЧС опубликовало новый список погибших при теракте в "Крокусе"
МЧС обнародовало на сайте новый список погибших при теракте в "Крокус Сити Холле". РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-25T20:40
2024-03-26T01:10
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
крокус
теракт в "крокус сити холле"
россия
украина
владимир путин
маргарита симоньян
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. МЧС обнародовало на сайте новый список погибших при теракте в "Крокус Сити Холле".По состоянию на 20:00 мск в перечне числятся 95 фамилий.Теракт в "Крокус Сити Холле"Нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. Четыре человека ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор. Также они устроили поджоги в нескольких местах.По последним данным СК, погибли 139 человек, трое из которых — дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщала, что число жертв выросло до 143. По информации Минздрава Подмосковья, в результате теракта пострадали 182 человека.Уголовное дело возбудили по статье "Теракт".Всех исполнителей задержали утром 23 марта в Брянской области. Ими оказались граждане Таджикистана Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов. Они двигались на машине в сторону украинской границы.В ночь на понедельник Басманный суд Москвы арестовал их до 22 мая. Сегодня под стражу заключили еще троих фигурантов дела — Исроила Исломова и двух его сыновей: Аминчона и Диловара.Как сообщил Владимир Путин, всего по делу задержаны 11 человек. Четверо непосредственных участников нападения планировали скрыться на Украине.Глава государства подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут наказание.
https://ria.ru/20240323/putin-1935126467.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крокус, россия, украина, владимир путин, маргарита симоньян, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крокус, Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Украина, Владимир Путин, Маргарита Симоньян, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
МЧС опубликовало новый список погибших при теракте в "Крокусе"

МЧС опубликовало новый список погибших при теракте в "Крокусе", в нем 95 фамилий

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМедики и сотрудники СОБРа у концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошел теракт
Медики и сотрудники СОБРа у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошел теракт - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Медики и сотрудники СОБРа у концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошел теракт
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. МЧС обнародовало на сайте новый список погибших при теракте в "Крокус Сити Холле".
По состоянию на 20:00 мск в перечне числятся 95 фамилий.

Теракт в "Крокус Сити Холле"

Нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. Четыре человека ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор. Также они устроили поджоги в нескольких местах.
По последним данным СК, погибли 139 человек, трое из которых — дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщала, что число жертв выросло до 143. По информации Минздрава Подмосковья, в результате теракта пострадали 182 человека.
Уголовное дело возбудили по статье "Теракт".
Обращение Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
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23 марта, 15:30
Всех исполнителей задержали утром 23 марта в Брянской области. Ими оказались граждане Таджикистана Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов. Они двигались на машине в сторону украинской границы.
В ночь на понедельник Басманный суд Москвы арестовал их до 22 мая.
Сегодня под стражу заключили еще троих фигурантов дела — Исроила Исломова и двух его сыновей: Аминчона и Диловара.
Как сообщил Владимир Путин, всего по делу задержаны 11 человек. Четверо непосредственных участников нападения планировали скрыться на Украине.
Глава государства подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут наказание.
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Теракт в "Крокус Сити Холле"МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)КрокусРоссияУкраинаВладимир ПутинМаргарита СимоньянСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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