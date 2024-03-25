https://ria.ru/20240325/spisok-1935755067.html

МЧС опубликовало новый список погибших при теракте в "Крокусе"

МЧС опубликовало новый список погибших при теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 26.03.2024

МЧС опубликовало новый список погибших при теракте в "Крокусе"

МЧС обнародовало на сайте новый список погибших при теракте в "Крокус Сити Холле". РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-25T20:40

2024-03-25T20:40

2024-03-26T01:10

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крокус

теракт в "крокус сити холле"

россия

украина

владимир путин

маргарита симоньян

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. МЧС обнародовало на сайте новый список погибших при теракте в "Крокус Сити Холле".По состоянию на 20:00 мск в перечне числятся 95 фамилий.Теракт в "Крокус Сити Холле"Нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. Четыре человека ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор. Также они устроили поджоги в нескольких местах.По последним данным СК, погибли 139 человек, трое из которых — дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщала, что число жертв выросло до 143. По информации Минздрава Подмосковья, в результате теракта пострадали 182 человека.Уголовное дело возбудили по статье "Теракт".Всех исполнителей задержали утром 23 марта в Брянской области. Ими оказались граждане Таджикистана Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов. Они двигались на машине в сторону украинской границы.В ночь на понедельник Басманный суд Москвы арестовал их до 22 мая. Сегодня под стражу заключили еще троих фигурантов дела — Исроила Исломова и двух его сыновей: Аминчона и Диловара.Как сообщил Владимир Путин, всего по делу задержаны 11 человек. Четверо непосредственных участников нападения планировали скрыться на Украине.Глава государства подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут наказание.

https://ria.ru/20240323/putin-1935126467.html

https://ria.ru/20240324/krysha-1935522821.html

россия

украина

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крокус, россия, украина, владимир путин, маргарита симоньян, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)