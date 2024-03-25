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В Приамурье задержали управляющего директора рудника "Пионер" - РИА Новости, 25.03.2024
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09:57 25.03.2024 (обновлено: 10:21 25.03.2024)
https://ria.ru/20240325/sk-1935586342.html
В Приамурье задержали управляющего директора рудника "Пионер"
В Приамурье задержали управляющего директора рудника "Пионер" - РИА Новости, 25.03.2024
В Приамурье задержали управляющего директора рудника "Пионер"
В Приамурье задержали управляющего директора рудника "Пионер", где под завалами с 18 марта находятся 13 человек, сообщило региональное управление СК. РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T09:57
2024-03-25T10:21
происшествия
россия
амурская область
чп на руднике "пионер" в амурской области
следственный комитет россии (ск рф)
жкх
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 мар — РИА Новости. В Приамурье задержали управляющего директора рудника "Пионер", где под завалами с 18 марта находятся 13 человек, сообщило региональное управление СК.&quot;Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета по Амурской области &lt;…&gt; задержан управляющий директор рудника &quot;Пионер&quot;, — уточнили в ведомстве.Его подозревают в нарушении требований безопасности при ведении работ."По уголовному делу выполняются следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", — добавили в СК.Обрушение породы на руднике "Пионер" в Зейском округе произошло 18 марта в 20:40 (14:40 мск), с этого момента под завалами находятся 13 человек — сотрудники подрядной организации, специализирующейся на горнопроходческих и горнокапитальных работах. Связи с ними нет. В Амурской области ввели региональный режим чрезвычайной ситуации. На месте круглосуточно работают спасатели из Кузбасса и регионов Дальнего Востока.Спасательная операция продолжается седьмой день.
https://ria.ru/20240320/shakhta-1934378809.html
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происшествия, россия, амурская область, чп на руднике "пионер" в амурской области, следственный комитет россии (ск рф), жкх
Происшествия, Россия, Амурская область, ЧП на руднике "Пионер" в Амурской области, Следственный комитет России (СК РФ), ЖКХ
В Приамурье задержали управляющего директора рудника "Пионер"

СК: в Приамурье задержали управляющего директора рудника "Пионер"

© Правительство Амурской областиСпасательная операция на аварийном участке рудника "Пионер"
Спасательная операция на аварийном участке рудника Пионер
© Правительство Амурской области
Спасательная операция на аварийном участке рудника "Пионер"
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 мар — РИА Новости. В Приамурье задержали управляющего директора рудника "Пионер", где под завалами с 18 марта находятся 13 человек, сообщило региональное управление СК.
«

"Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета по Амурской области <…> задержан управляющий директор рудника "Пионер", — уточнили в ведомстве.

Место обрушения породы в шахте рудника в Зейском муниципальном округе
Глава МЧС Приамурья опроверг слухи о "перестуках" в шахте "Пионер"
20 марта, 08:10
Его подозревают в нарушении требований безопасности при ведении работ.
"По уголовному делу выполняются следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", — добавили в СК.
Обрушение породы на руднике "Пионер" в Зейском округе произошло 18 марта в 20:40 (14:40 мск), с этого момента под завалами находятся 13 человек — сотрудники подрядной организации, специализирующейся на горнопроходческих и горнокапитальных работах. Связи с ними нет.
В Амурской области ввели региональный режим чрезвычайной ситуации. На месте круглосуточно работают спасатели из Кузбасса и регионов Дальнего Востока.
Спасательная операция продолжается седьмой день.
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ПроисшествияРоссияАмурская областьЧП на руднике "Пионер" в Амурской областиСледственный комитет России (СК РФ)ЖКХ
 
 
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