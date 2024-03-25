https://ria.ru/20240325/sk-1935586342.html

В Приамурье задержали управляющего директора рудника "Пионер"

В Приамурье задержали управляющего директора рудника "Пионер" - РИА Новости, 25.03.2024

В Приамурье задержали управляющего директора рудника "Пионер"

В Приамурье задержали управляющего директора рудника "Пионер", где под завалами с 18 марта находятся 13 человек, сообщило региональное управление СК. РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T09:57

2024-03-25T09:57

2024-03-25T10:21

происшествия

россия

амурская область

чп на руднике "пионер" в амурской области

следственный комитет россии (ск рф)

жкх

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1934950525_124:0:1770:926_1920x0_80_0_0_5aded4f268e77fcfb976944414691d31.png

БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 мар — РИА Новости. В Приамурье задержали управляющего директора рудника "Пионер", где под завалами с 18 марта находятся 13 человек, сообщило региональное управление СК."Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета по Амурской области <…> задержан управляющий директор рудника "Пионер", — уточнили в ведомстве.Его подозревают в нарушении требований безопасности при ведении работ."По уголовному делу выполняются следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", — добавили в СК.Обрушение породы на руднике "Пионер" в Зейском округе произошло 18 марта в 20:40 (14:40 мск), с этого момента под завалами находятся 13 человек — сотрудники подрядной организации, специализирующейся на горнопроходческих и горнокапитальных работах. Связи с ними нет. В Амурской области ввели региональный режим чрезвычайной ситуации. На месте круглосуточно работают спасатели из Кузбасса и регионов Дальнего Востока.Спасательная операция продолжается седьмой день.

https://ria.ru/20240320/shakhta-1934378809.html

https://ria.ru/20240321/priamure-1934638773.html

россия

амурская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, амурская область, чп на руднике "пионер" в амурской области, следственный комитет россии (ск рф), жкх