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В Приамурье задержали управляющего директора рудника "Пионер"
В Приамурье задержали управляющего директора рудника "Пионер" - РИА Новости, 25.03.2024
В Приамурье задержали управляющего директора рудника "Пионер"
В Приамурье задержали управляющего директора рудника "Пионер", где под завалами с 18 марта находятся 13 человек, сообщило региональное управление СК. РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T09:57
2024-03-25T09:57
2024-03-25T10:21
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 мар — РИА Новости. В Приамурье задержали управляющего директора рудника "Пионер", где под завалами с 18 марта находятся 13 человек, сообщило региональное управление СК."Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета по Амурской области <…> задержан управляющий директор рудника "Пионер", — уточнили в ведомстве.Его подозревают в нарушении требований безопасности при ведении работ."По уголовному делу выполняются следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", — добавили в СК.Обрушение породы на руднике "Пионер" в Зейском округе произошло 18 марта в 20:40 (14:40 мск), с этого момента под завалами находятся 13 человек — сотрудники подрядной организации, специализирующейся на горнопроходческих и горнокапитальных работах. Связи с ними нет. В Амурской области ввели региональный режим чрезвычайной ситуации. На месте круглосуточно работают спасатели из Кузбасса и регионов Дальнего Востока.Спасательная операция продолжается седьмой день.
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происшествия, россия, амурская область, чп на руднике "пионер" в амурской области, следственный комитет россии (ск рф), жкх
Происшествия, Россия, Амурская область, ЧП на руднике "Пионер" в Амурской области, Следственный комитет России (СК РФ), ЖКХ
В Приамурье задержали управляющего директора рудника "Пионер"
СК: в Приамурье задержали управляющего директора рудника "Пионер"
БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 мар — РИА Новости. В Приамурье задержали управляющего директора рудника "Пионер", где под завалами с 18 марта находятся 13 человек, сообщило региональное управление СК.
«
"Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета по Амурской области <…> задержан управляющий директор рудника "Пионер", — уточнили в ведомстве.
Его подозревают в нарушении требований безопасности при ведении работ.
"По уголовному делу выполняются следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", — добавили в СК.
Обрушение породы на руднике "Пионер" в Зейском округе произошло 18 марта в 20:40 (14:40 мск), с этого момента под завалами находятся 13 человек — сотрудники подрядной организации, специализирующейся на горнопроходческих и горнокапитальных работах. Связи с ними нет.
В Амурской области ввели региональный режим чрезвычайной ситуации. На месте круглосуточно работают спасатели из Кузбасса и регионов Дальнего Востока.
Спасательная операция продолжается седьмой день.