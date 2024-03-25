https://ria.ru/20240325/shtraf-1935703022.html

Пенсионерке из Волгограда выписали штраф за поджог дымовой шашки на УИК

Пенсионерке из Волгограда выписали штраф за поджог дымовой шашки на УИК - РИА Новости, 25.03.2024

Пенсионерке из Волгограда выписали штраф за поджог дымовой шашки на УИК

Мировой судья в Волгограде оштрафовал 76-летнюю пенсионерку на две тысячи рублей за поджог дымовой шашки на избирательном участке во время выборов президента... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T16:59

2024-03-25T16:59

2024-03-25T16:59

выборы президента россии — 2024

политика

россия

элла памфилова

волгоград

волгоградская область

владимир путин

николай харитонов

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ВОЛГОГРАД, 25 мар – РИА Новости. Мировой судья в Волгограде оштрафовал 76-летнюю пенсионерку на две тысячи рублей за поджог дымовой шашки на избирательном участке во время выборов президента РФ, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская. Ранее полиция сообщала, что 15 марта в Волгограде 76-летняя местная жительница в кабинке для голосования на избирательном участке в Ворошиловском районе города зажгла дымовую шашку. По данным суда, административное дело в отношении пенсионерки, пытавшейся сорвать процесс голосования на выборах президента России, было направлено в судебный участок №76 Ворошиловского района Волгограда. В понедельник материал был рассмотрен мировым судьей. "Она привлечена к административной ответственности по ст. 5.69 КоАП РФ (вмешательство в осуществление избирательной комиссией, комиссией референдума полномочий, установленных законодательством о выборах и референдумах, либо создание помех участию избирателей, участников референдума, участников общероссийского голосования в голосовании), с назначением административного наказания в виде штрафа в размере две тысячи рублей", - сообщила Вальковская. Отмечается, что это минимальный размер штрафа, который предусматривается данной статьей. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. Глава ЦИК России Элла Памфилова на заседании в четверг озвучила официальные итоги голосования: Владимир Путин набрал 87,28% голосов, Николай Харитонов - 4,31%, Владислав Даванков - 3,85%, Леонид Слуцкий - 3,20%. Явка составила 77,44% - это рекордно высокий показатель в новейшей истории России.

https://ria.ru/20240318/sostoyane-1934012995.html

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политика, россия, элла памфилова, волгоград, волгоградская область, владимир путин, николай харитонов