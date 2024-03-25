https://ria.ru/20240325/sbu-1935614361.html

Глава СБУ признал причастность своей службы к ударам по российским НПЗ

Глава СБУ признал причастность своей службы к ударам по российским НПЗ - РИА Новости, 25.03.2024

Глава СБУ признал причастность своей службы к ударам по российским НПЗ

Глава службы безопасности Украины Василий Малюк в своем Telegram-канале признал причастность своего ведомства к ударам по нефтеперерабатывающим заводам в... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T11:51

2024-03-25T11:51

2024-03-25T11:51

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Глава службы безопасности Украины Василий Малюк в своем Telegram-канале признал причастность своего ведомства к ударам по нефтеперерабатывающим заводам в России. "Более двух лет СБУ ежедневно бьет врага в самые болезненные точки", - написал Малюк, назвав в числе целей нефтеперерабатывающие заводы, а также Крымский мост и корабли в Черном море. Украинские БПЛА с начала месяца атаковали несколько российских НПЗ. Среди них заводы в Нижегородской, Самарской, Рязанской областях, Краснодарском крае. Власти России не раз заявляли, что Украина превратилась в страну-террориста. В частности, 6 февраля глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что украинское "террористическое государство ничем не гнушается", беспилотники ВСУ совершают теракты в отношении объектов топливно-энергетического комплекса России.

https://ria.ru/20240323/pozhar-1935203116.html

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Кирилл Волков

россия, украина, служба безопасности украины, в мире