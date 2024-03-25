Глава СБУ признал причастность своей службы к ударам по российским НПЗ
Малюк: более двух лет СБУ наносит удары по российским целям, включая НПЗ
© Фото очевидцаПожар на территории нефтеперерабатывающего завода в Туапсе. 25 января 2024
© Фото очевидца
Пожар на территории нефтеперерабатывающего завода в Туапсе. 25 января 2024. Архивное фото
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Глава службы безопасности Украины Василий Малюк в своем Telegram-канале признал причастность своего ведомства к ударам по нефтеперерабатывающим заводам в России.
"Более двух лет СБУ ежедневно бьет врага в самые болезненные точки", - написал Малюк, назвав в числе целей нефтеперерабатывающие заводы, а также Крымский мост и корабли в Черном море.
Украинские БПЛА с начала месяца атаковали несколько российских НПЗ. Среди них заводы в Нижегородской, Самарской, Рязанской областях, Краснодарском крае. Власти России не раз заявляли, что Украина превратилась в страну-террориста. В частности, 6 февраля глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что украинское "террористическое государство ничем не гнушается", беспилотники ВСУ совершают теракты в отношении объектов топливно-энергетического комплекса России.
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23 марта, 09:37