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В Волгограде совершил вынужденную посадку самолет из Москвы
В Волгограде совершил вынужденную посадку самолет из Москвы - РИА Новости, 25.03.2024
В Волгограде совершил вынужденную посадку самолет из Москвы
Самолет "Аэрофлота", летевший из Москвы в Стамбул, совершил вынужденную посадку в Волгограде из-за неадекватного поведения одного из пассажиров, сообщила РИА... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T11:17
2024-03-25T11:17
2024-03-25T11:29
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аэрофлот
москва
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происшествия
шереметьево (аэропорт)
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ВОЛГОГРАД, 25 мар - РИА Новости. Самолет "Аэрофлота", летевший из Москвы в Стамбул, совершил вынужденную посадку в Волгограде из-за неадекватного поведения одного из пассажиров, сообщила РИА Новости представитель волгоградского аэропорта Анастасия Голодова."Двадцать пятого марта рейс авиакомпании "Аэрофлот" SU2130, следовавший по маршруту Москва (Шереметьево) - Стамбул, совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда в 10.33 по причине деструктивного поведения одного из пассажиров", - сообщила Голодова.По ее словам, пассажир снят с рейса и передан полиции, самолет готовится к вылету в пункт назначения.
https://ria.ru/20240322/kologrivyy-1934871669.html
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В Волгограде совершил вынужденную посадку самолет из Москвы
Рейс Москва — Стамбул вынужденно сел в Волгограде из-за неадекватного пассажира