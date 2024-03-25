https://ria.ru/20240325/samolet-1935606191.html

В Волгограде совершил вынужденную посадку самолет из Москвы

В Волгограде совершил вынужденную посадку самолет из Москвы - РИА Новости, 25.03.2024

В Волгограде совершил вынужденную посадку самолет из Москвы

Самолет "Аэрофлота", летевший из Москвы в Стамбул, совершил вынужденную посадку в Волгограде из-за неадекватного поведения одного из пассажиров, сообщила РИА... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T11:17

2024-03-25T11:17

2024-03-25T11:29

волгоград

аэрофлот

москва

стамбул

происшествия

шереметьево (аэропорт)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/12/1824854137_0:0:3220:1811_1920x0_80_0_0_048be932bffb08cdee20498778daec90.jpg

ВОЛГОГРАД, 25 мар - РИА Новости. Самолет "Аэрофлота", летевший из Москвы в Стамбул, совершил вынужденную посадку в Волгограде из-за неадекватного поведения одного из пассажиров, сообщила РИА Новости представитель волгоградского аэропорта Анастасия Голодова."Двадцать пятого марта рейс авиакомпании "Аэрофлот" SU2130, следовавший по маршруту Москва (Шереметьево) - Стамбул, совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда в 10.33 по причине деструктивного поведения одного из пассажиров", - сообщила Голодова.По ее словам, пассажир снят с рейса и передан полиции, самолет готовится к вылету в пункт назначения.

https://ria.ru/20240322/kologrivyy-1934871669.html

волгоград

москва

стамбул

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

волгоград, аэрофлот, москва, стамбул, происшествия, шереметьево (аэропорт)