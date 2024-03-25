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В Волгограде совершил вынужденную посадку самолет из Москвы - РИА Новости, 25.03.2024
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11:17 25.03.2024 (обновлено: 11:29 25.03.2024)
https://ria.ru/20240325/samolet-1935606191.html
В Волгограде совершил вынужденную посадку самолет из Москвы
В Волгограде совершил вынужденную посадку самолет из Москвы - РИА Новости, 25.03.2024
В Волгограде совершил вынужденную посадку самолет из Москвы
Самолет "Аэрофлота", летевший из Москвы в Стамбул, совершил вынужденную посадку в Волгограде из-за неадекватного поведения одного из пассажиров, сообщила РИА... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T11:17
2024-03-25T11:29
волгоград
аэрофлот
москва
стамбул
происшествия
шереметьево (аэропорт)
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ВОЛГОГРАД, 25 мар - РИА Новости. Самолет "Аэрофлота", летевший из Москвы в Стамбул, совершил вынужденную посадку в Волгограде из-за неадекватного поведения одного из пассажиров, сообщила РИА Новости представитель волгоградского аэропорта Анастасия Голодова."Двадцать пятого марта рейс авиакомпании "Аэрофлот" SU2130, следовавший по маршруту Москва (Шереметьево) - Стамбул, совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда в 10.33 по причине деструктивного поведения одного из пассажиров", - сообщила Голодова.По ее словам, пассажир снят с рейса и передан полиции, самолет готовится к вылету в пункт назначения.
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волгоград, аэрофлот, москва, стамбул, происшествия, шереметьево (аэропорт)
Волгоград, Аэрофлот, Москва, Стамбул, Происшествия, Шереметьево (аэропорт)
В Волгограде совершил вынужденную посадку самолет из Москвы

Рейс Москва — Стамбул вынужденно сел в Волгограде из-за неадекватного пассажира

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкЗдание терминала C2 в международном аэропорту Волгограда
Здание терминала C2 в международном аэропорту Волгограда - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Здание терминала C2 в международном аэропорту Волгограда. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 25 мар - РИА Новости. Самолет "Аэрофлота", летевший из Москвы в Стамбул, совершил вынужденную посадку в Волгограде из-за неадекватного поведения одного из пассажиров, сообщила РИА Новости представитель волгоградского аэропорта Анастасия Голодова.
«
"Двадцать пятого марта рейс авиакомпании "Аэрофлот" SU2130, следовавший по маршруту Москва (Шереметьево) - Стамбул, совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда в 10.33 по причине деструктивного поведения одного из пассажиров", - сообщила Голодова.
По ее словам, пассажир снят с рейса и передан полиции, самолет готовится к вылету в пункт назначения.
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ВолгоградАэрофлотМоскваСтамбулПроисшествияШереметьево (аэропорт)
 
 
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