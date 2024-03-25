https://ria.ru/20240325/rudnik-1935607843.html
Первая буровая установка пробила свод рудника "Пионер"
Первая буровая установка пробила свод рудника "Пионер" - РИА Новости, 25.03.2024
Первая буровая установка пробила свод рудника "Пионер"
Специалисты после бурения первой установкой попали в горную выработку рудника "Пионер" в Амурской области, где могут находиться 13 горняков, рассказал РИА... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T11:23
2024-03-25T11:23
2024-03-25T11:37
происшествия
амурская область
следственный комитет россии (ск рф)
чп на руднике "пионер" в амурской области
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Специалисты после бурения первой установкой попали в горную выработку рудника "Пионер" в Амурской области, где могут находиться 13 горняков, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Первой буровой установкой пройдено 243 метра, пробит свод аварийного участка", — сказал собеседник агентства. По его словам, технические средства объективного контроля подтвердили попадание в горную выработку. Пока нет данных, есть ли внутри люди. Кроме того, возведена первая водоупорная перемычка, продолжается монтаж второй и третьей. Обрушение породы на руднике "Пионер" в Зейском округе произошло 18 марта в 20:40 (14:40 мск), с этого момента под завалами находятся 13 человек — сотрудники подрядной организации, специализирующейся на горнопроходческих и горнокапитальных работах. Связи с ними нет.В Амурской области ввели региональный режим чрезвычайной ситуации. На месте круглосуточно работают спасатели из Кузбасса и регионов Дальнего Востока.Спасательная операция продолжается седьмой день.По уголовному делу о нарушении требований безопасности сегодня задержали управляющего директора рудника.
https://ria.ru/20240325/rudnik-1935606294.html
https://ria.ru/20240325/shakhta-1935601175.html
https://ria.ru/20240321/obval-1934621269.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, амурская область, следственный комитет россии (ск рф), чп на руднике "пионер" в амурской области, россия
Происшествия, Амурская область, Следственный комитет России (СК РФ), ЧП на руднике "Пионер" в Амурской области, Россия
Первая буровая установка пробила свод рудника "Пионер"
Первая буровая установка пробила свод рудника "Пионер", где завалило 13 горняков
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Специалисты после бурения первой установкой попали в горную выработку рудника "Пионер" в Амурской области, где могут находиться 13 горняков, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
«
"Первой буровой установкой пройдено 243 метра, пробит свод аварийного участка", — сказал собеседник агентства.
По его словам, технические средства объективного контроля подтвердили попадание в горную выработку. Пока нет данных, есть ли внутри люди.
Кроме того, возведена первая водоупорная перемычка, продолжается монтаж второй и третьей.
Обрушение породы на руднике "Пионер" в Зейском округе произошло 18 марта в 20:40 (14:40 мск), с этого момента под завалами находятся 13 человек — сотрудники подрядной организации, специализирующейся на горнопроходческих и горнокапитальных работах. Связи с ними нет.
В Амурской области ввели региональный режим чрезвычайной ситуации. На месте круглосуточно работают спасатели из Кузбасса и регионов Дальнего Востока.
Спасательная операция продолжается седьмой день.
По уголовному делу о нарушении требований безопасности сегодня задержали управляющего директора рудника.