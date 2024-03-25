https://ria.ru/20240325/rudnik-1935607843.html

Первая буровая установка пробила свод рудника "Пионер"

Первая буровая установка пробила свод рудника "Пионер" - РИА Новости, 25.03.2024

Первая буровая установка пробила свод рудника "Пионер"

Специалисты после бурения первой установкой попали в горную выработку рудника "Пионер" в Амурской области, где могут находиться 13 горняков, рассказал РИА... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T11:23

2024-03-25T11:23

2024-03-25T11:37

происшествия

амурская область

следственный комитет россии (ск рф)

чп на руднике "пионер" в амурской области

россия

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Специалисты после бурения первой установкой попали в горную выработку рудника "Пионер" в Амурской области, где могут находиться 13 горняков, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Первой буровой установкой пройдено 243 метра, пробит свод аварийного участка", — сказал собеседник агентства. По его словам, технические средства объективного контроля подтвердили попадание в горную выработку. Пока нет данных, есть ли внутри люди. Кроме того, возведена первая водоупорная перемычка, продолжается монтаж второй и третьей. Обрушение породы на руднике "Пионер" в Зейском округе произошло 18 марта в 20:40 (14:40 мск), с этого момента под завалами находятся 13 человек — сотрудники подрядной организации, специализирующейся на горнопроходческих и горнокапитальных работах. Связи с ними нет.В Амурской области ввели региональный режим чрезвычайной ситуации. На месте круглосуточно работают спасатели из Кузбасса и регионов Дальнего Востока.Спасательная операция продолжается седьмой день.По уголовному делу о нарушении требований безопасности сегодня задержали управляющего директора рудника.

https://ria.ru/20240325/rudnik-1935606294.html

https://ria.ru/20240325/shakhta-1935601175.html

https://ria.ru/20240321/obval-1934621269.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, амурская область, следственный комитет россии (ск рф), чп на руднике "пионер" в амурской области, россия