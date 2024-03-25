https://ria.ru/20240325/rudnik-1935606294.html

В Приамурье продолжает обваливаться рудник, где завалило 13 горняков

В Приамурье продолжает обваливаться рудник, где завалило 13 горняков - РИА Новости, 25.03.2024

В Приамурье продолжает обваливаться рудник, где завалило 13 горняков

Горный обвал на руднике "Пионер" в Приамурье, где уже неделю заблокированы 13 горняков, расширяется: за сутки рухнула еще тысяча кубических метров горной массы, РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T11:17

2024-03-25T11:17

2024-03-25T15:13

чп на руднике "пионер" в амурской области

происшествия

амурская область

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Горный обвал на руднике "Пионер" в Приамурье, где уже неделю заблокированы 13 горняков, расширяется: за сутки рухнула еще тысяча кубических метров горной массы, рассказал РИА Новости в понедельник представитель экстренных служб."На 6:00 мск объем прорыва горной породы на участке подземных работ "Бахмут" составляет 195,19 тысячи кубических метров. За сутки объем обвала вырос еще почти на тысячу "кубов", — сказал собеседник агентства. За минувшие сутки из рудника удалось вывезти 480 кубометров горной массы, всего с начала обрушения — 3,92 тысячи "кубов". По данным СК РФ, неделю назад, вечером 18 марта, в ходе работ в горной выработке подземного рудника произошло обрушение породы, в результате чего работники подрядной организации оказались заблокированы в шахте.

https://ria.ru/20240325/sk-1935586342.html

https://ria.ru/20240321/obval-1934621269.html

амурская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

чп на руднике "пионер" в амурской области, происшествия, амурская область