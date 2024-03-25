https://ria.ru/20240325/putin-1935621390.html

Путин проведет совещание по мерам, принимаемым после теракта в "Крокусе"

Путин проведет совещание по мерам, принимаемым после теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 25.03.2024

Путин проведет совещание по мерам, принимаемым после теракта в "Крокусе"

Президент Владимир Путин проведет совещание, на котором обсудит меры, принимаемые после теракта в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье, сообщил представитель... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T12:18

2024-03-25T12:18

2024-03-25T12:37

теракт в "крокус сити холле"

московская область (подмосковье)

происшествия

владимир путин

дмитрий песков

украина

россия

маргарита симоньян

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин проведет совещание, на котором обсудит меры, принимаемые после теракта в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков."Сегодня во второй половине дня, ближе к вечеру, президент имеет в виду провести совещание для обсуждения мер, принимаемых после теракта. Совещание будет с участием руководителей силового блока, социального блока и руководителей двух регионов — Москвы и Подмосковья. Ожидаем, что оно будет в открытом режиме. Еще раз повторю, оно будет где-то ближе к вечеру", — сказал он.Песков добавил, что все остальные контакты президента сегодня носят непубличный характер.Теракт в "Крокус Сити Холле"Нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. Четыре человека ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор. Также они устроили поджоги в нескольких местах.По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых — дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщала, что число жертв выросло до 143. По информации Минздрава Подмосковья, в результате теракта пострадали 182 человека.Уголовное дело возбуждено по статье "Теракт".Всех исполнителей задержали утром 23 марта в Брянской области. Ими оказались граждане Таджикистана Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов. Они двигались на машине в сторону границы.В ночь на понедельник Басманный суд Москвы отправил их под арест до 22 мая.Как сообщил Владимир Путин, всего по делу задержаны 11 человек. Четверо непосредственных участников нападения планировали скрыться на Украине.Глава государства подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут наказание.

https://ria.ru/20240324/tragediya-1935382614.html

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Дарья Буймова

московская область (подмосковье), происшествия, владимир путин, дмитрий песков, украина, россия, маргарита симоньян, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)