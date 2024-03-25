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На ВДНХ выборочно проверяют документы - РИА Новости, 25.03.2024
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13:42 25.03.2024
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На ВДНХ выборочно проверяют документы
На ВДНХ выборочно проверяют документы - РИА Новости, 25.03.2024
На ВДНХ выборочно проверяют документы
Выборочная проверка документов проходит на ВДНХ в понедельник, Главная выставка страны возобновила работу в обычном режиме с соблюдением повышенных мер... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T13:42
2024-03-25T13:42
вднх
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Выборочная проверка документов проходит на ВДНХ в понедельник, Главная выставка страны возобновила работу в обычном режиме с соблюдением повышенных мер безопасности, сообщает пресс-служба ВДНХ. "Двадцать пятого марта Главная выставка страны возобновляет работу в обычном режиме с соблюдением повышенных мер безопасности. 25 марта с 06.00 гости смогут попасть на территорию через арку Главного входа. На случай проверки при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность - паспорт, водительское удостоверение", - говорится в сообщении. Отмечается, что в понедельник для посещения доступны национальные павильоны: выставочно-торговые центры республик Молдова, Казахстан, Беларусь, Армения. В павильоне №21 работает выставка "В далекой-далекой Галактике", в павильоне №22 — выставки "Найти Бэнкси" и "Терракотовая армия". Также открыты для посетителей "Москвариум", мультимедийный центр "Союзмультпарк", павильон "Книги", Дом ремесел. Гости ВДНХ смогут посетить павильоны парка аттракционов "Орион": "Театр сказок", "Круговую кинопанораму", "Школу Спасателей", "Дом страхов".
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вднх, москва
ВДНХ, Москва
На ВДНХ выборочно проверяют документы

При входе на ВДНХ в Москве выборочно проверяют документы

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкАрка главного входа ВДНХ
Арка главного входа ВДНХ - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Арка главного входа ВДНХ. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Выборочная проверка документов проходит на ВДНХ в понедельник, Главная выставка страны возобновила работу в обычном режиме с соблюдением повышенных мер безопасности, сообщает пресс-служба ВДНХ.
"Двадцать пятого марта Главная выставка страны возобновляет работу в обычном режиме с соблюдением повышенных мер безопасности. 25 марта с 06.00 гости смогут попасть на территорию через арку Главного входа. На случай проверки при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность - паспорт, водительское удостоверение", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в понедельник для посещения доступны национальные павильоны: выставочно-торговые центры республик Молдова, Казахстан, Беларусь, Армения. В павильоне №21 работает выставка "В далекой-далекой Галактике", в павильоне №22 — выставки "Найти Бэнкси" и "Терракотовая армия". Также открыты для посетителей "Москвариум", мультимедийный центр "Союзмультпарк", павильон "Книги", Дом ремесел. Гости ВДНХ смогут посетить павильоны парка аттракционов "Орион": "Театр сказок", "Круговую кинопанораму", "Школу Спасателей", "Дом страхов".
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