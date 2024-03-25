https://ria.ru/20240325/proverka-1935647852.html

На ВДНХ выборочно проверяют документы

На ВДНХ выборочно проверяют документы - РИА Новости, 25.03.2024

На ВДНХ выборочно проверяют документы

Выборочная проверка документов проходит на ВДНХ в понедельник, Главная выставка страны возобновила работу в обычном режиме с соблюдением повышенных мер... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T13:42

2024-03-25T13:42

2024-03-25T13:42

вднх

москва

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Выборочная проверка документов проходит на ВДНХ в понедельник, Главная выставка страны возобновила работу в обычном режиме с соблюдением повышенных мер безопасности, сообщает пресс-служба ВДНХ. "Двадцать пятого марта Главная выставка страны возобновляет работу в обычном режиме с соблюдением повышенных мер безопасности. 25 марта с 06.00 гости смогут попасть на территорию через арку Главного входа. На случай проверки при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность - паспорт, водительское удостоверение", - говорится в сообщении. Отмечается, что в понедельник для посещения доступны национальные павильоны: выставочно-торговые центры республик Молдова, Казахстан, Беларусь, Армения. В павильоне №21 работает выставка "В далекой-далекой Галактике", в павильоне №22 — выставки "Найти Бэнкси" и "Терракотовая армия". Также открыты для посетителей "Москвариум", мультимедийный центр "Союзмультпарк", павильон "Книги", Дом ремесел. Гости ВДНХ смогут посетить павильоны парка аттракционов "Орион": "Театр сказок", "Круговую кинопанораму", "Школу Спасателей", "Дом страхов".

https://ria.ru/20240323/mery-1935321523.html

москва

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вднх, москва