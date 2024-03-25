https://ria.ru/20240325/pioner-1935642564.html

Работы внутри шахты "Пионер" приостановили из-за угрозы спасателям

Работы внутри шахты "Пионер" приостановили из-за угрозы спасателям - РИА Новости, 25.03.2024

Работы внутри шахты "Пионер" приостановили из-за угрозы спасателям

Работы внутри шахты "Пионер", где с 18 марта обвалом горных пород заблокированы 13 горняков, приостановлены из-за угрозы безопасности спасателей, бурение... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T13:21

2024-03-25T13:21

2024-03-25T13:23

чп на руднике "пионер" в амурской области

происшествия

амурская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 мар - РИА Новости. Работы внутри шахты "Пионер", где с 18 марта обвалом горных пород заблокированы 13 горняков, приостановлены из-за угрозы безопасности спасателей, бурение скважин продолжается, сообщает правительство Амурской области.Ход поисково-спасательной операции на руднике "Пионер" обсудили на заседании комитета по ЧС."Бурение разведывательных скважин продолжается. Работы внутри шахты приостановлены из-за угрозы безопасности задействованных в операции специалистов", - говорится в сообщении.О ходе работ оперативно сообщают родственникам пострадавших горняков представители рудника и МЧС России.

https://ria.ru/20240324/shakhta-1935406206.html

амурская область

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

чп на руднике "пионер" в амурской области, происшествия, амурская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)