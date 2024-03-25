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Работы внутри шахты "Пионер" приостановили из-за угрозы спасателям - РИА Новости, 25.03.2024
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13:21 25.03.2024 (обновлено: 13:23 25.03.2024)
https://ria.ru/20240325/pioner-1935642564.html
Работы внутри шахты "Пионер" приостановили из-за угрозы спасателям
Работы внутри шахты "Пионер" приостановили из-за угрозы спасателям - РИА Новости, 25.03.2024
Работы внутри шахты "Пионер" приостановили из-за угрозы спасателям
Работы внутри шахты "Пионер", где с 18 марта обвалом горных пород заблокированы 13 горняков, приостановлены из-за угрозы безопасности спасателей, бурение... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T13:21
2024-03-25T13:23
чп на руднике "пионер" в амурской области
происшествия
амурская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 мар - РИА Новости. Работы внутри шахты "Пионер", где с 18 марта обвалом горных пород заблокированы 13 горняков, приостановлены из-за угрозы безопасности спасателей, бурение скважин продолжается, сообщает правительство Амурской области.Ход поисково-спасательной операции на руднике "Пионер" обсудили на заседании комитета по ЧС."Бурение разведывательных скважин продолжается. Работы внутри шахты приостановлены из-за угрозы безопасности задействованных в операции специалистов", - говорится в сообщении.О ходе работ оперативно сообщают родственникам пострадавших горняков представители рудника и МЧС России.
https://ria.ru/20240324/shakhta-1935406206.html
амурская область
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чп на руднике "пионер" в амурской области, происшествия, амурская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ЧП на руднике "Пионер" в Амурской области, Происшествия, Амурская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Работы внутри шахты "Пионер" приостановили из-за угрозы спасателям

Работы внутри шахты "Пионер" приостановили, но продолжают бурение скважин

© МЧС РоссииСпасательная операция на аварийном участке рудника "Пионер"
Спасательная операция на аварийном участке рудника Пионер
© МЧС России
Спасательная операция на аварийном участке рудника "Пионер"
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 мар - РИА Новости. Работы внутри шахты "Пионер", где с 18 марта обвалом горных пород заблокированы 13 горняков, приостановлены из-за угрозы безопасности спасателей, бурение скважин продолжается, сообщает правительство Амурской области.
Ход поисково-спасательной операции на руднике "Пионер" обсудили на заседании комитета по ЧС.
"Бурение разведывательных скважин продолжается. Работы внутри шахты приостановлены из-за угрозы безопасности задействованных в операции специалистов", - говорится в сообщении.
О ходе работ оперативно сообщают родственникам пострадавших горняков представители рудника и МЧС России.
Спасательная операция на аварийном участке рудника Пионер
В Приамурье с шахты "Пионер" за ночь вывезли 182 кубометров грунта
24 марта, 05:48
 
ЧП на руднике "Пионер" в Амурской областиПроисшествияАмурская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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