https://ria.ru/20240325/pioner-1935612264.html
Опущенная в скважину камера обнаружила воду в руднике "Пионер"
Опущенная в скважину камера обнаружила воду в руднике "Пионер" - РИА Новости, 25.03.2024
Опущенная в скважину камера обнаружила воду в руднике "Пионер"
Опущенная в пробуренную скважину видеокамера обнаружила воду в руднике "Пионер" в Амурской области, где уже неделю заблокированы 13 горняков, рассказали РИА... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T11:42
2024-03-25T11:42
2024-03-25T12:19
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
амурская область
чп на руднике "пионер" в амурской области
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Опущенная в пробуренную скважину видеокамера обнаружила воду в руднике "Пионер" в Амурской области, где уже неделю заблокированы 13 горняков, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС."При бурении скважины на 243-м метре удалось выйти в горные выработки. При помощи видеокамеры проведено обследование скважины, где была обнаружена вода", — заявили в ведомстве.В МЧС отметили, что подтвердилась опасность повторного прорыва горной массы и обрушения свисающего борта карьера в проран.Планируется провести технический совет по ситуации, продолжается бурение трех других разведочных скважин.Горноспасатели организовали круглосуточный мониторинг за состоянием карьера и уровнем поступления воды. Также продолжаются работы по подготовке подъездных путей в чашу карьера, очистка дна ото льда и горной массы для установки насоса. "Сейчас основная задача — при помощи буровых установок попасть в горные выработки в места возможного нахождения людей для оценки наличия и отсутствия воды в выработках", — подчеркнули в МЧС.Сегодня специалисты пробили свод аварийного участка. Пока нет данных, есть ли внутри люди.Также возведена первая водоупорная перемычка, продолжается монтаж второй и третьей.Обрушение породы на руднике "Пионер" в Зейском округе произошло 18 марта в 20:40 (14:40 мск), с этого момента под завалами находятся 13 человек — сотрудники подрядной организации, специализирующейся на горнопроходческих и горнокапитальных работах. Связи с ними нет.В Амурской области ввели региональный режим чрезвычайной ситуации. На месте круглосуточно работают спасатели из Кузбасса и регионов Дальнего Востока.Спасательная операция продолжается седьмой день.По уголовному делу о нарушении требований безопасности сегодня задержали управляющего директора рудника.
https://ria.ru/20240325/shakhta-1935601175.html
https://ria.ru/20240321/obval-1934621269.html
https://ria.ru/20240325/rudnik-1935606294.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, амурская область, чп на руднике "пионер" в амурской области
Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Амурская область, ЧП на руднике "Пионер" в Амурской области
Опущенная в скважину камера обнаружила воду в руднике "Пионер"
МЧС: опущенная в скважину камера обнаружила воду в руднике "Пионер"
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Опущенная в пробуренную скважину видеокамера обнаружила воду в руднике "Пионер" в Амурской области, где уже неделю заблокированы 13 горняков, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС.
«
"При бурении скважины на 243-м метре удалось выйти в горные выработки. При помощи видеокамеры проведено обследование скважины, где была обнаружена вода", — заявили в ведомстве.
В МЧС отметили, что подтвердилась опасность повторного прорыва горной массы и обрушения свисающего борта карьера в проран.
Планируется провести технический совет по ситуации, продолжается бурение трех других разведочных скважин.
Горноспасатели организовали круглосуточный мониторинг за состоянием карьера и уровнем поступления воды. Также продолжаются работы по подготовке подъездных путей в чашу карьера, очистка дна ото льда и горной массы для установки насоса.
«
"Сейчас основная задача — при помощи буровых установок попасть в горные выработки в места возможного нахождения людей для оценки наличия и отсутствия воды в выработках", — подчеркнули в МЧС.
Сегодня специалисты пробили свод аварийного участка. Пока нет данных, есть ли внутри люди.
Также возведена первая водоупорная перемычка, продолжается монтаж второй и третьей.
Обрушение породы на руднике "Пионер" в Зейском округе произошло 18 марта в 20:40 (14:40 мск), с этого момента под завалами находятся 13 человек — сотрудники подрядной организации, специализирующейся на горнопроходческих и горнокапитальных работах. Связи с ними нет.
В Амурской области ввели региональный режим чрезвычайной ситуации. На месте круглосуточно работают спасатели из Кузбасса и регионов Дальнего Востока.
Спасательная операция продолжается седьмой день.
По уголовному делу о нарушении требований безопасности сегодня задержали управляющего директора рудника.