https://ria.ru/20240325/pioner-1935612264.html

Опущенная в скважину камера обнаружила воду в руднике "Пионер"

Опущенная в скважину камера обнаружила воду в руднике "Пионер" - РИА Новости, 25.03.2024

Опущенная в скважину камера обнаружила воду в руднике "Пионер"

Опущенная в пробуренную скважину видеокамера обнаружила воду в руднике "Пионер" в Амурской области, где уже неделю заблокированы 13 горняков, рассказали РИА... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T11:42

2024-03-25T11:42

2024-03-25T12:19

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

амурская область

чп на руднике "пионер" в амурской области

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Опущенная в пробуренную скважину видеокамера обнаружила воду в руднике "Пионер" в Амурской области, где уже неделю заблокированы 13 горняков, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС."При бурении скважины на 243-м метре удалось выйти в горные выработки. При помощи видеокамеры проведено обследование скважины, где была обнаружена вода", — заявили в ведомстве.В МЧС отметили, что подтвердилась опасность повторного прорыва горной массы и обрушения свисающего борта карьера в проран.Планируется провести технический совет по ситуации, продолжается бурение трех других разведочных скважин.Горноспасатели организовали круглосуточный мониторинг за состоянием карьера и уровнем поступления воды. Также продолжаются работы по подготовке подъездных путей в чашу карьера, очистка дна ото льда и горной массы для установки насоса. "Сейчас основная задача — при помощи буровых установок попасть в горные выработки в места возможного нахождения людей для оценки наличия и отсутствия воды в выработках", — подчеркнули в МЧС.Сегодня специалисты пробили свод аварийного участка. Пока нет данных, есть ли внутри люди.Также возведена первая водоупорная перемычка, продолжается монтаж второй и третьей.Обрушение породы на руднике "Пионер" в Зейском округе произошло 18 марта в 20:40 (14:40 мск), с этого момента под завалами находятся 13 человек — сотрудники подрядной организации, специализирующейся на горнопроходческих и горнокапитальных работах. Связи с ними нет.В Амурской области ввели региональный режим чрезвычайной ситуации. На месте круглосуточно работают спасатели из Кузбасса и регионов Дальнего Востока.Спасательная операция продолжается седьмой день.По уголовному делу о нарушении требований безопасности сегодня задержали управляющего директора рудника.

https://ria.ru/20240325/shakhta-1935601175.html

https://ria.ru/20240321/obval-1934621269.html

https://ria.ru/20240325/rudnik-1935606294.html

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амурская область

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, амурская область, чп на руднике "пионер" в амурской области