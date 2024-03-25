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В Петербурге задержали студента за сообщение об "угрозе" торговому центру - РИА Новости, 25.03.2024
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17:15 25.03.2024
https://ria.ru/20240325/peterburg-1935706148.html
В Петербурге задержали студента за сообщение об "угрозе" торговому центру
В Петербурге задержали студента за сообщение об "угрозе" торговому центру - РИА Новости, 25.03.2024
В Петербурге задержали студента за сообщение об "угрозе" торговому центру
Полицейские Санкт-Петербурга задержали студента, который при оформлении на него протоколов за мелкое хулиганство рассказал правоохранителям об "угрозе" одному... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T17:15
2024-03-25T17:15
происшествия
санкт-петербург
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мар - РИА Новости. Полицейские Санкт-Петербурга задержали студента, который при оформлении на него протоколов за мелкое хулиганство рассказал правоохранителям об "угрозе" одному из торговых центров города, впоследствии не нашедшей подтверждения, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. "По данным следствия, 24 марта... в полицию за совершение мелкого хулиганства был доставлен 18-летний студент первого курса одного из городских университетов, который при оформлении на него административных материалов сообщил правоохранителям о якобы существующей угрозе торгово-развлекательному комплексу на улице Коллонтай", – говорится в сообщении. Как отмечается, на место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции и представители экстренных служб. При проверке сведения об угрозе не подтвердились. Следственное управление УМВД РФ по Невскому району Петербурга возбудило уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении о теракте, а студента задержали в процессуальном порядке, заключают в полиции. Накануне в пресс-службе администрации Невского района Петербурга РИА Новости сообщали об эвакуации посетителей ТРЦ "Лондон Молл" на улице Коллонтай.
https://ria.ru/20240325/evakuatsiya-1935679511.html
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происшествия, санкт-петербург, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия
В Петербурге задержали студента за сообщение об "угрозе" торговому центру

Полиция Петербурга задержала студента за сообщение об "угрозе" торговому центру

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мар - РИА Новости. Полицейские Санкт-Петербурга задержали студента, который при оформлении на него протоколов за мелкое хулиганство рассказал правоохранителям об "угрозе" одному из торговых центров города, впоследствии не нашедшей подтверждения, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
"По данным следствия, 24 марта... в полицию за совершение мелкого хулиганства был доставлен 18-летний студент первого курса одного из городских университетов, который при оформлении на него административных материалов сообщил правоохранителям о якобы существующей угрозе торгово-развлекательному комплексу на улице Коллонтай", – говорится в сообщении.
Вид на Невский проспект в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
В Петербурге эвакуировали посетителей торгового центра
Вчера, 15:31
Как отмечается, на место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции и представители экстренных служб. При проверке сведения об угрозе не подтвердились.
Следственное управление УМВД РФ по Невскому району Петербурга возбудило уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении о теракте, а студента задержали в процессуальном порядке, заключают в полиции.
Накануне в пресс-службе администрации Невского района Петербурга РИА Новости сообщали об эвакуации посетителей ТРЦ "Лондон Молл" на улице Коллонтай.
Закрытые павильоны в торговом центре Город в Москве - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
В Москве эвакуировали посетителей торгового центра "Город"
Вчера, 16:19
 
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