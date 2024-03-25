https://ria.ru/20240325/patsienty-1935774810.html

Все крайне тяжелые пациенты выжили после теракта, заявил Собянин

Все крайне тяжелые пациенты выжили после теракта, заявил Собянин - РИА Новости, 25.03.2024

Все крайне тяжелые пациенты выжили после теракта, заявил Собянин

Московские врачи не потеряли ни одного из 12 крайне тяжелых пациентов после теракта в "Крокус сити холле", почти половина из них уже перешли в категорию тяжёлых РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T22:39

2024-03-25T22:39

2024-03-25T22:39

теракт в "крокус сити холле"

россия

украина

сергей собянин

владимир путин

маргарита симоньян

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/17/1935294589_0:120:1281:840_1920x0_80_0_0_a6e5998cfccfa54b7ce24d368379e58b.jpg

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Московские врачи не потеряли ни одного из 12 крайне тяжелых пациентов после теракта в "Крокус сити холле", почти половина из них уже перешли в категорию тяжёлых пациентов, заявил мэр Москвы Сергей Собянин, отметив, что есть надежда, что все эти пациенты выживут. "Им оказывается помощь лучшими московскими врачами. У нас много было тяжёлых и крайне тяжёлых раненых. Крайне тяжёлых было 12 человек, в настоящее время мы ни одного не потеряли. Более того, из 12 крайне тяжёлых переведены уже в другую категорию просто тяжелых пациентов почти половина…. Есть надежда, что все 12 выживут", - доложил Собянин президенту РФ Владимиру Путину в ходе совещания по мерам, принимаемым после теракта в "Крокус сити холле". По его словам, всем обратившимся после теракта была оперативно оказана амбулаторная помощь, всего было госпитализировано 94 человека в 14 больниц. Он добавил, что в настоящее время из 94 человек 18 уже выписаны. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.

https://ria.ru/20240325/vyplaty-1935769688.html

https://ria.ru/20240325/terakt-1935765034.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, сергей собянин, владимир путин, маргарита симоньян, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)