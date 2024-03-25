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Все крайне тяжелые пациенты выжили после теракта, заявил Собянин - РИА Новости, 25.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
22:39 25.03.2024
https://ria.ru/20240325/patsienty-1935774810.html
Все крайне тяжелые пациенты выжили после теракта, заявил Собянин
Все крайне тяжелые пациенты выжили после теракта, заявил Собянин - РИА Новости, 25.03.2024
Все крайне тяжелые пациенты выжили после теракта, заявил Собянин
Московские врачи не потеряли ни одного из 12 крайне тяжелых пациентов после теракта в "Крокус сити холле", почти половина из них уже перешли в категорию тяжёлых РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T22:39
2024-03-25T22:39
теракт в "крокус сити холле"
россия
украина
сергей собянин
владимир путин
маргарита симоньян
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Московские врачи не потеряли ни одного из 12 крайне тяжелых пациентов после теракта в "Крокус сити холле", почти половина из них уже перешли в категорию тяжёлых пациентов, заявил мэр Москвы Сергей Собянин, отметив, что есть надежда, что все эти пациенты выживут. "Им оказывается помощь лучшими московскими врачами. У нас много было тяжёлых и крайне тяжёлых раненых. Крайне тяжёлых было 12 человек, в настоящее время мы ни одного не потеряли. Более того, из 12 крайне тяжёлых переведены уже в другую категорию просто тяжелых пациентов почти половина…. Есть надежда, что все 12 выживут", - доложил Собянин президенту РФ Владимиру Путину в ходе совещания по мерам, принимаемым после теракта в "Крокус сити холле". По его словам, всем обратившимся после теракта была оперативно оказана амбулаторная помощь, всего было госпитализировано 94 человека в 14 больниц. Он добавил, что в настоящее время из 94 человек 18 уже выписаны. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
https://ria.ru/20240325/vyplaty-1935769688.html
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россия, украина, сергей собянин, владимир путин, маргарита симоньян, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Украина, Сергей Собянин, Владимир Путин, Маргарита Симоньян, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Все крайне тяжелые пациенты выжили после теракта, заявил Собянин

Собянин: врачи не потеряли ни одного из крайне тяжелых пациентов после теракта

© Фото : пресс-служба мэра и правительства МосквыМэр Москвы Сергей Собянин в Городской клинической больнице имени С.П. Боткина
Мэр Москвы Сергей Собянин в Городской клинической больнице имени С.П. Боткина - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© Фото : пресс-служба мэра и правительства Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин в Городской клинической больнице имени С.П. Боткина . Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Московские врачи не потеряли ни одного из 12 крайне тяжелых пациентов после теракта в "Крокус сити холле", почти половина из них уже перешли в категорию тяжёлых пациентов, заявил мэр Москвы Сергей Собянин, отметив, что есть надежда, что все эти пациенты выживут.
«
"Им оказывается помощь лучшими московскими врачами. У нас много было тяжёлых и крайне тяжёлых раненых. Крайне тяжёлых было 12 человек, в настоящее время мы ни одного не потеряли. Более того, из 12 крайне тяжёлых переведены уже в другую категорию просто тяжелых пациентов почти половина…. Есть надежда, что все 12 выживут", - доложил Собянин президенту РФ Владимиру Путину в ходе совещания по мерам, принимаемым после теракта в "Крокус сити холле".
Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
Выплаты после теракта получили уже 60 человек, заявил Собянин
Вчера, 22:00
По его словам, всем обратившимся после теракта была оперативно оказана амбулаторная помощь, всего было госпитализировано 94 человека в 14 больниц.
Он добавил, что в настоящее время из 94 человек 18 уже выписаны.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура.
Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
Заказчики, первые выводы. Путин провел совещание после теракта в "Крокусе"
Вчера, 21:34
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"РоссияУкраинаСергей СобянинВладимир ПутинМаргарита СимоньянМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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