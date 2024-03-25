Все крайне тяжелые пациенты выжили после теракта, заявил Собянин
Собянин: врачи не потеряли ни одного из крайне тяжелых пациентов после теракта
© Фото : пресс-служба мэра и правительства МосквыМэр Москвы Сергей Собянин в Городской клинической больнице имени С.П. Боткина
Мэр Москвы Сергей Собянин в Городской клинической больнице имени С.П. Боткина . Архивное фото
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Московские врачи не потеряли ни одного из 12 крайне тяжелых пациентов после теракта в "Крокус сити холле", почти половина из них уже перешли в категорию тяжёлых пациентов, заявил мэр Москвы Сергей Собянин, отметив, что есть надежда, что все эти пациенты выживут.
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"Им оказывается помощь лучшими московскими врачами. У нас много было тяжёлых и крайне тяжёлых раненых. Крайне тяжёлых было 12 человек, в настоящее время мы ни одного не потеряли. Более того, из 12 крайне тяжёлых переведены уже в другую категорию просто тяжелых пациентов почти половина…. Есть надежда, что все 12 выживут", - доложил Собянин президенту РФ Владимиру Путину в ходе совещания по мерам, принимаемым после теракта в "Крокус сити холле".
По его словам, всем обратившимся после теракта была оперативно оказана амбулаторная помощь, всего было госпитализировано 94 человека в 14 больниц.
Он добавил, что в настоящее время из 94 человек 18 уже выписаны.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура.
Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.