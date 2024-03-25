https://ria.ru/20240325/parad-1935618804.html

Генеральная репетиция Парада Победы состоится 5 мая

Генеральная репетиция Парада Победы состоится 5 мая - РИА Новости, 25.03.2024

Генеральная репетиция Парада Победы состоится 5 мая

Генеральная репетиция парада, посвященного 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдет 5 мая на Красной площади, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T12:10

2024-03-25T12:10

2024-03-25T12:14

общество

великая отечественная война (1941-1945)

россия

парад победы

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Генеральная репетиция парада, посвященного 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдет 5 мая на Красной площади, сообщает пресс-служба Кремля."Департамент аккредитации Управления пресс-службы и информации президента России начинает прием заявок на участие в освещении мероприятий, посвященных 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Аккредитация проводится на следующие мероприятия: 5 мая, Красная площадь. Генеральная репетиция военного парада, посвящённого 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая, Красная площадь. Военный парад, посвящённый 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.Отмечается, что аккредитация журналистов проводится только на сайте www.kremlin.ru (президент.рф). Дата окончания аккредитации - 12.00 мск 8 апреля 2024 года."Подтверждение аккредитации и информация о порядке получения бейджей, времени и месте сбора представителей СМИ будут отправлены аккредитованным журналистам персонально на указанный при заполнении заявки адрес электронной почты после 2 мая 2023 года. Телефоны: +7-495-606-40-27; +7-495-606-29-11", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20240320/parad-1934462784.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, великая отечественная война (1941-1945), россия, парад победы