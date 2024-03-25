https://ria.ru/20240325/opoveschenie-1935661132.html

СК проанализирует работу систем оповещения при теракте в "Крокусе"

СК проанализирует работу систем оповещения при теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 25.03.2024

СК проанализирует работу систем оповещения при теракте в "Крокусе"

Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложено о мероприятиях в соответствии с детальным планом расследования уголовного дела о... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T14:31

2024-03-25T14:31

2024-03-25T14:40

теракт в "крокус сити холле"

следственный комитет россии (ск рф)

крокус сити холл

александр бастрыкин

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложено о мероприятиях в соответствии с детальным планом расследования уголовного дела о теракте в "Крокус сити холле", сообщается в Telegram-канале СК РФ."Председатель Следственного комитета России Бастрыкин провел оперативное совещание со следственной группой, а также руководством главного управления криминалистики (Криминалистического центра) и судебно-экспертного центра СК России. Был заслушан отчет следственной группы о расследовании уголовного дела о террористическом акте в "Крокус сити холле". Главе ведомства доложено о проводимых мероприятиях в соответствии с детальным планом расследования уголовного дела", - говорится в сообщении."В настоящее время продолжаются следственные действия с обвиняемыми с целью получения значимой для следствия информации о подготовке и совершении этого теракта, а также установления иных соучастников преступления, в том числе организаторов. В рамках уголовного дела, в том числе по изъятым вещественным доказательствам, назначены и проводятся сложные криминалистические судебные экспертизы, результаты которых позволят восстановить полную картину произошедшего", - отметили в СК."Следственной группе поручено продолжить допросы свидетелей, в том числе из числа сотрудников "Крокус Сити Холла", а также детальный анализ документов и иных данных, которые позволят установить, как были организованы и функционировали системы оповещения о чрезвычайных ситуациях, имелась ли у людей возможность оперативно покинуть здание при помощи эвакуационных выходов", - указано в сообщении.Стрельба и пожар произошли в минувшую пятницу в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал перед концертом ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По последним данным Следственного комитета, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Пострадали, по информации подмосковного минздрава, 180 человек.Басманный суд Москвы арестовал по делу о теракте в "Крокус сити холле" четверых граждан Таджикистана, предполагаемые исполнители были задержаны в Брянской области.

https://ria.ru/20240324/krysha-1935522821.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

следственный комитет россии (ск рф), крокус сити холл, александр бастрыкин