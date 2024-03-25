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"Уже вошли". Маневр ВС России в зоне СВО вызвал шок на Украине

"Уже вошли". Маневр ВС России в зоне СВО вызвал шок на Украине - РИА Новости, 25.03.2024

"Уже вошли". Маневр ВС России в зоне СВО вызвал шок на Украине

Российские военные давят на Вооруженные силы Украины по всему фронту, заявил экс-полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью журналисту Александру... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T13:01

2024-03-25T13:01

2024-03-25T17:32

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Российские военные давят на Вооруженные силы Украины по всему фронту, заявил экс-полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью журналисту Александру Шелесту*."Держать постоянно в напряжении — все равно ломается, вот они и продвигаются. Бердычи, Орловка, Тоненькое, Ивановское — уже зашли. Раньше были на околицах, а сейчас уже в селах, заняли 90 процентов сел. Я думал, до Бердычей вообще не дойдут, а они уже зашли. Поэтому все очень серьезно", — пожаловался он.По его словам, российские силы используют против украинцев тактику "смертельных качелей": они оказывают на ВСУ давление по всей линии боевого соприкосновения, выискивая их слабые места.На прошлой неделе в среду министр обороны России Сергей Шойгу выступил на коллегии ведомства. По его словам, с начала года ВСУ потеряли более 71 тысячи человек и 11 тысяч единиц техники. Потери украинской армии почти в три раза превысили показатели аналогичного периода прошлого года, отметил Шойгу. Министр добавил, что армия продолжает выдавливать противника c занимаемых позиций и не дает ему закрепиться на новых рубежах.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

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россия, сергей шойгу, олег стариков, вооруженные силы украины, служба безопасности украины, в мире, политика