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Пасечник не исключил переноса аэропорта Луганска на новое место

Пасечник не исключил переноса аэропорта Луганска на новое место - РИА Новости, 25.03.2024

Пасечник не исключил переноса аэропорта Луганска на новое место

Восстановленный в перспективе аэропорт Луганска, возможно, будет располагаться не на прежнем месте, а поблизости от него, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник в... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T14:29

2024-03-25T14:29

2024-03-25T14:29

специальная военная операция на украине

безопасность

луганск

луганская народная республика

леонид пасечник

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Восстановленный в перспективе аэропорт Луганска, возможно, будет располагаться не на прежнем месте, а поблизости от него, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник в эфире телеканала "Россия 24". Аэропорт Луганска был открыт в 1964 году недалеко от села Переможное к югу от города. В последние годы существования аэропорта из него осуществлялись регулярные рейсы в Киев и Москву. В результате боев между украинскими войсками и ополчением ЛНР весной - летом 2014 года инфраструктура порта получила значительные повреждения, большая ее часть не подлежала восстановлению. Аэровокзал был полностью разрушен. "В ближайшей перспективе рассматривается вопрос восстановления аэропорта, то есть воздушного сообщения в Луганской Народной Республике. Возможно, он будет не на том месте, где находился старый аэропорт. Возможно, взлетная полоса будет построена где-то невдалеке от старого здания аэропорта. Но то, что он будет восстанавливаться, - абсолютно точно", - сказал Пасечник. Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщал, что аэропорты Луганска, Донецка и Мариуполя можно привести в работоспособное состояние в течение года, после того как линия соприкосновения будет отодвинута и позволит оперативная обстановка.

https://ria.ru/20230814/mariupol-1889905584.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, луганск, луганская народная республика, леонид пасечник, россия