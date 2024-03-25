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Пасечник не исключил переноса аэропорта Луганска на новое место - РИА Новости, 25.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:29 25.03.2024
https://ria.ru/20240325/lugansk-1935660575.html
Пасечник не исключил переноса аэропорта Луганска на новое место
Пасечник не исключил переноса аэропорта Луганска на новое место - РИА Новости, 25.03.2024
Пасечник не исключил переноса аэропорта Луганска на новое место
Восстановленный в перспективе аэропорт Луганска, возможно, будет располагаться не на прежнем месте, а поблизости от него, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник в... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T14:29
2024-03-25T14:29
специальная военная операция на украине
безопасность
луганск
луганская народная республика
леонид пасечник
россия
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Восстановленный в перспективе аэропорт Луганска, возможно, будет располагаться не на прежнем месте, а поблизости от него, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник в эфире телеканала "Россия 24". Аэропорт Луганска был открыт в 1964 году недалеко от села Переможное к югу от города. В последние годы существования аэропорта из него осуществлялись регулярные рейсы в Киев и Москву. В результате боев между украинскими войсками и ополчением ЛНР весной - летом 2014 года инфраструктура порта получила значительные повреждения, большая ее часть не подлежала восстановлению. Аэровокзал был полностью разрушен. "В ближайшей перспективе рассматривается вопрос восстановления аэропорта, то есть воздушного сообщения в Луганской Народной Республике. Возможно, он будет не на том месте, где находился старый аэропорт. Возможно, взлетная полоса будет построена где-то невдалеке от старого здания аэропорта. Но то, что он будет восстанавливаться, - абсолютно точно", - сказал Пасечник. Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщал, что аэропорты Луганска, Донецка и Мариуполя можно привести в работоспособное состояние в течение года, после того как линия соприкосновения будет отодвинута и позволит оперативная обстановка.
https://ria.ru/20230814/mariupol-1889905584.html
луганск
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безопасность, луганск, луганская народная республика, леонид пасечник, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Луганск, Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник, Россия
Пасечник не исключил переноса аэропорта Луганска на новое место

Пасечник: новый аэропорт Луганска, возможно, расположится не на месте старого

© РИА Новости / Олеся ПотаповаЛуганский аэропорт
Луганский аэропорт - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости / Олеся Потапова
Луганский аэропорт. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Восстановленный в перспективе аэропорт Луганска, возможно, будет располагаться не на прежнем месте, а поблизости от него, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник в эфире телеканала "Россия 24".
Аэропорт Луганска был открыт в 1964 году недалеко от села Переможное к югу от города. В последние годы существования аэропорта из него осуществлялись регулярные рейсы в Киев и Москву. В результате боев между украинскими войсками и ополчением ЛНР весной - летом 2014 года инфраструктура порта получила значительные повреждения, большая ее часть не подлежала восстановлению. Аэровокзал был полностью разрушен.
"В ближайшей перспективе рассматривается вопрос восстановления аэропорта, то есть воздушного сообщения в Луганской Народной Республике. Возможно, он будет не на том месте, где находился старый аэропорт. Возможно, взлетная полоса будет построена где-то невдалеке от старого здания аэропорта. Но то, что он будет восстанавливаться, - абсолютно точно", - сказал Пасечник.
Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщал, что аэропорты Луганска, Донецка и Мариуполя можно привести в работоспособное состояние в течение года, после того как линия соприкосновения будет отодвинута и позволит оперативная обстановка.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЛуганскЛуганская Народная РеспубликаЛеонид ПасечникРоссия
 
 
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