Пасечник не исключил переноса аэропорта Луганска на новое место
Пасечник: новый аэропорт Луганска, возможно, расположится не на месте старого
Луганский аэропорт. Архивное фото
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Восстановленный в перспективе аэропорт Луганска, возможно, будет располагаться не на прежнем месте, а поблизости от него, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник в эфире телеканала "Россия 24".
Аэропорт Луганска был открыт в 1964 году недалеко от села Переможное к югу от города. В последние годы существования аэропорта из него осуществлялись регулярные рейсы в Киев и Москву. В результате боев между украинскими войсками и ополчением ЛНР весной - летом 2014 года инфраструктура порта получила значительные повреждения, большая ее часть не подлежала восстановлению. Аэровокзал был полностью разрушен.
"В ближайшей перспективе рассматривается вопрос восстановления аэропорта, то есть воздушного сообщения в Луганской Народной Республике. Возможно, он будет не на том месте, где находился старый аэропорт. Возможно, взлетная полоса будет построена где-то невдалеке от старого здания аэропорта. Но то, что он будет восстанавливаться, - абсолютно точно", - сказал Пасечник.
Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщал, что аэропорты Луганска, Донецка и Мариуполя можно привести в работоспособное состояние в течение года, после того как линия соприкосновения будет отодвинута и позволит оперативная обстановка.
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14 августа 2023, 10:56