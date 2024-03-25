https://ria.ru/20240325/krokus-1935742856.html

У одного из арестованных по делу о теракте в "Крокусе" нашли ВНЖ в России

У одного из арестованных по делу о теракте в "Крокусе" нашли ВНЖ в России - РИА Новости, 25.03.2024

У одного из арестованных по делу о теракте в "Крокусе" нашли ВНЖ в России

Басманный суд Москвы в понедельник арестовал отца и двух сыновей Исломовых по делу о теракте в "Крокусе", у отца есть вид на жительство в России, а его дети уже РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T19:24

2024-03-25T19:24

2024-03-25T19:24

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

россия

москва

таджикистан

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Басманный суд Москвы в понедельник арестовал отца и двух сыновей Исломовых по делу о теракте в "Крокусе", у отца есть вид на жительство в России, а его дети уже являются гражданами РФ, передает корреспондент РИА Новости из суда. Ходатайства об аресте поступили в инстанцию в понедельник за 30 минут до окончания в суде рабочего дня, и вскоре три разных судьи почти параллельно приступили к их рассмотрению. Судебные заседания проходили в закрытом режиме. В ходе оглашения постановлений выяснилось, что глава семейства Исроил Исломов – гражданин Таджикистана, имеющий вид на жительство в России. Его сыновья Диловар и Аминчон – граждане России, оба таксисты. Это пятый, шестой и седьмой, соответственно, фигуранты данного дела, их арестовали до 22 мая. Басманный суд Москвы в ночь на понедельник арестовал первых четырех первых обвиняемых: Далерджона Мирзоева, Саидакрами Рачабализоды, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова.

https://ria.ru/20240325/zapad-1935573828.html

россия

москва

таджикистан

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Кирилл Волков

происшествия, россия, москва, таджикистан