https://ria.ru/20240325/krokus-1935716488.html

Спасатели разобрали более 90 процентов обрушившихся конструкций "Крокуса"

Спасатели разобрали более 90 процентов обрушившихся конструкций "Крокуса" - РИА Новости, 25.03.2024

Спасатели разобрали более 90 процентов обрушившихся конструкций "Крокуса"

Сотрудники МЧС разобрали более 90% обрушившихся конструкций в "Крокус Сити Холле", рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T17:57

2024-03-25T17:57

2024-03-25T18:26

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крокус сити холл

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Сотрудники МЧС разобрали более 90% обрушившихся конструкций в "Крокус Сити Холле", рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства."Самые сложные участки — на балконе зрительного зала", — уточнил собеседник агентства.Он подчеркнул, что кинологи обследуют каждый метр завала. Специалисты разбирают металлические конструкции и вывозят их. В работах участвуют более 150 человек и 30 единиц специальной техники.Теракт в "Крокус Сити Холле"Нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. Четыре человека ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор. Также они устроили поджоги в нескольких местах.По предварительным данным, погибли 137 человек, пострадали — 182.Уголовное дело возбудили по статье "Теракт".Всех исполнителей задержали утром 23 марта в Брянской области. Ими оказались граждане Таджикистана. Они двигались на машине в сторону границы.В ночь на понедельник Басманный суд Москвы отправил их под арест до 22 мая.Как сообщил Владимир Путин, всего по делу задержали 11 человек, непосредственные участники нападения планировали скрыться на Украине. Глава государства подчеркнул, что исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут наказание.

https://ria.ru/20240325/krokus-1935711651.html

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Сотрудник МЧС о разборе конструкций в "Крокусе" Специалисты МЧС России уже разобрали более 90% обрушившихся конструкций в "Крокусе", сообщили в министерстве 2024-03-25T17:57 true PT0M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крокус сити холл