СК попросил арестовать еще трех фигурантов дела о теракте в "Крокусе"
Следователи попросили арестовать еще трех фигурантов дела о теракте в "Крокусе"
© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыФигурант дела о теракте в "Крокус Сити Холле" Диловар Исломов
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Фигурант дела о теракте в "Крокус Сити Холле" Диловар Исломов
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Следователи попросили заключить под стражу еще трех фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле", сообщили РИА Новости в суде.
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"Поступило еще три материала: в отношении Исломова Аминчона Исроиловича, Исломова Диловара Исроиловича и Исломова Исроила Ибрагимовича", — сказали в инстанции.
Судя по общим фамилиям и отчествам, это отец и два его сына. Двум фигурантам дела уже предъявили официальное обвинение, третий остается в статусе подозреваемого.
Как уточняется, Диловар Исломов — уроженец Душанбе, имеет российское гражданство. Он родился в 1999 году, работает таксистом. Суд арестовал его до 22 мая.
В свою очередь, Аминчона Исломова в состав преступной группы не позднее января вовлек арестованный накануне один из исполнителей теракта Шамсидин Фаридуни.
Теракт в "Крокус Сити Холле"
Нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. Четыре человека ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор. Также они устроили поджоги в нескольких местах.
По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых — дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщала, что число жертв выросло до 143. По информации Минздрава Подмосковья, в результате теракта пострадали 182 человека.
Уголовное дело возбудили по статье "Теракт".
Всех исполнителей задержали утром 23 марта в Брянской области. Ими оказались граждане Таджикистана Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов. Они двигались на машине в сторону украинской границы.
В ночь на понедельник Басманный суд Москвы отправил их под арест до 22 мая.
Как сообщил Владимир Путин, всего по делу задержаны 11 человек. Четверо непосредственных участников нападения планировали скрыться на Украине.
Глава государства подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут наказание.