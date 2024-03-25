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СК попросил арестовать еще трех фигурантов дела о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 25.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
17:33 25.03.2024 (обновлено: 18:38 25.03.2024)
https://ria.ru/20240325/krokus-1935711651.html
СК попросил арестовать еще трех фигурантов дела о теракте в "Крокусе"
СК попросил арестовать еще трех фигурантов дела о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 25.03.2024
СК попросил арестовать еще трех фигурантов дела о теракте в "Крокусе"
Следователи попросили заключить под стражу еще трех фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле", сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T17:33
2024-03-25T18:38
происшествия
теракт в "крокус сити холле"
красногорск
московская область (подмосковье)
брянская область
владимир путин
маргарита симоньян
крокус сити холл
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Следователи попросили заключить под стражу еще трех фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле", сообщили РИА Новости в суде."Поступило еще три материала: в отношении Исломова Аминчона Исроиловича, Исломова Диловара Исроиловича и Исломова Исроила Ибрагимовича", — сказали в инстанции.Судя по общим фамилиям и отчествам, это отец и два его сына. Двум фигурантам дела уже предъявили официальное обвинение, третий остается в статусе подозреваемого.Как уточняется, Диловар Исломов — уроженец Душанбе, имеет российское гражданство. Он родился в 1999 году, работает таксистом. Суд арестовал его до 22 мая.В свою очередь, Аминчона Исломова в состав преступной группы не позднее января вовлек арестованный накануне один из исполнителей теракта Шамсидин Фаридуни.Теракт в "Крокус Сити Холле"Нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. Четыре человека ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор. Также они устроили поджоги в нескольких местах.По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых — дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщала, что число жертв выросло до 143. По информации Минздрава Подмосковья, в результате теракта пострадали 182 человека.Уголовное дело возбудили по статье "Теракт".Всех исполнителей задержали утром 23 марта в Брянской области. Ими оказались граждане Таджикистана Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов. Они двигались на машине в сторону украинской границы.В ночь на понедельник Басманный суд Москвы отправил их под арест до 22 мая.Как сообщил Владимир Путин, всего по делу задержаны 11 человек. Четверо непосредственных участников нападения планировали скрыться на Украине.Глава государства подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут наказание.
https://ria.ru/20240325/terakt-1935530534.html
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Подозреваемый в пособничестве террористам в зале суда
Первого подозреваемого в пособничестве террористам, арест которого рассмотрит Басманный суд, завели в зал. Это Диловар Исломов, он 1999 года рождения, гражданин России, работает таксистом.
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происшествия, красногорск, московская область (подмосковье), брянская область, владимир путин, маргарита симоньян, крокус сити холл, следственный комитет россии (ск рф), крокус
Происшествия, Теракт в "Крокус Сити Холле", Красногорск, Московская область (Подмосковье), Брянская область, Владимир Путин, Маргарита Симоньян, Крокус Сити Холл, Следственный комитет России (СК РФ), Крокус
СК попросил арестовать еще трех фигурантов дела о теракте в "Крокусе"

Следователи попросили арестовать еще трех фигурантов дела о теракте в "Крокусе"

© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыФигурант дела о теракте в "Крокус Сити Холле" Диловар Исломов
Фигурант дела о теракте в Крокус Сити Холле Диловар Исломов - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Фигурант дела о теракте в "Крокус Сити Холле" Диловар Исломов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Следователи попросили заключить под стражу еще трех фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле", сообщили РИА Новости в суде.
«
"Поступило еще три материала: в отношении Исломова Аминчона Исроиловича, Исломова Диловара Исроиловича и Исломова Исроила Ибрагимовича", — сказали в инстанции.
Горящая крыша концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле": Запад выгораживает Украину
Вчера, 08:00
Судя по общим фамилиям и отчествам, это отец и два его сына. Двум фигурантам дела уже предъявили официальное обвинение, третий остается в статусе подозреваемого.
Как уточняется, Диловар Исломов — уроженец Душанбе, имеет российское гражданство. Он родился в 1999 году, работает таксистом. Суд арестовал его до 22 мая.
В свою очередь, Аминчона Исломова в состав преступной группы не позднее января вовлек арестованный накануне один из исполнителей теракта Шамсидин Фаридуни.

Теракт в "Крокус Сити Холле"

Нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. Четыре человека ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор. Также они устроили поджоги в нескольких местах.
По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых — дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщала, что число жертв выросло до 143. По информации Минздрава Подмосковья, в результате теракта пострадали 182 человека.
Уголовное дело возбудили по статье "Теракт".
Минута молчания в память о погибших в теракте в Крокус Сити Холл на заседании Совета безопасности ООН. 25 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
Совбез ООН почтил минутой молчания память погибших в "Крокус Сити Холле"
Вчера, 17:30
Всех исполнителей задержали утром 23 марта в Брянской области. Ими оказались граждане Таджикистана Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов. Они двигались на машине в сторону украинской границы.
В ночь на понедельник Басманный суд Москвы отправил их под арест до 22 мая.
Как сообщил Владимир Путин, всего по делу задержаны 11 человек. Четверо непосредственных участников нападения планировали скрыться на Украине.
Глава государства подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут наказание.
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
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Вчера, 08:00
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"ПроисшествияКрасногорскМосковская область (Подмосковье)Брянская областьВладимир ПутинМаргарита СимоньянКрокус Сити ХоллСледственный комитет России (СК РФ)Крокус
 
 
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