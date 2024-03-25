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ЕС отрицает заявления о причастности Украины к теракту в "Крокусе" - РИА Новости, 25.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
14:49 25.03.2024 (обновлено: 15:27 25.03.2024)
https://ria.ru/20240325/krokus-1935664456.html
ЕС отрицает заявления о причастности Украины к теракту в "Крокусе"
ЕС отрицает заявления о причастности Украины к теракту в "Крокусе" - РИА Новости, 25.03.2024
ЕС отрицает заявления о причастности Украины к теракту в "Крокусе"
Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано отверг заявления о связи Киева с терактом в "Крокус Сити Холле", несмотря на то что... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T14:49
2024-03-25T15:27
теракт в "крокус сити холле"
в мире
украина
россия
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 25 мар — РИА Новости. Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано отверг заявления о связи Киева с терактом в "Крокус Сити Холле", несмотря на то что обвиняемые в преступлении пытались скрыться на Украине.&quot;Мы это отвергаем, нет ничего, что бы указывало или доказывало, что Украина имеет связь с этой атакой&quot;, — сказал он.Стано также призвал Москву не использовать теракт как предлог для усиления боевых действий на Украине.Накануне военный эксперт, экс-сотрудник спецслужб, полковник в отставке Бахтиер Рахмонов заявил в интервью РИА Новости, что вербовка убийц для теракта в "Крокус Сити Холле" проходила через посольство Украины в Таджикистане. По его словам, за несколько недель до нападения на сайте дипмиссии появилась информация о приглашении иностранцев для вступления в так называемый "Интернациональный легион". Рахмонов добавил, что посол Украины в Душанбе — экс-глава внешней разведки, "а само консульство за несколько недель до теракта искало исполнителей, опубликовав в открытую на странице посольства Украины в Таджикистане заказ на наем убийц". Эксперт постоянно отслеживает такие сообщения на сайте украинской дипмиссии. С 2014 года сотрудники посольства несколько раз публиковали подобные объявления, но после вмешательства МИД Таджикистана их убирали. По закону участие граждан республики в конфликтах на территории других государств уголовно наказуемо. По данным Рахмонова, который предоставил РИА Новости скриншот объявления с сайта посольства, последние такие призывы к иностранцам были опубликованы 9 и 18 марта. При этом он не уточнил, когда именно сделал этот скриншот. По словам эксперта, появившееся 18 марта сообщение "провисело там не больше двух дней". Рахмонов также подчеркнул, что уроженцы Таджикистана регулярно становятся целью вербовки украинских спецслужб.Теракт в "Крокус Сити Холле"Нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. Четыре человека ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор. Также они устроили поджоги в нескольких местах.По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых — дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщала, что число жертв выросло до 143. Кроме того, по информации Минздрава Подмосковья, пострадали 182 человека.Уголовное дело возбудили по статье "Теракт".Всех исполнителей задержали утром 23 марта в Брянской области. Ими оказались граждане Таджикистана Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов. Они двигались на машине в сторону украинской границы.В ночь на понедельник Басманный суд Москвы отправил их под арест до 22 мая.Как сообщил Владимир Путин, всего по делу задержаны 11 человек. Четверо непосредственных участников нападения планировали скрыться на Украине.Глава государства подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут наказание.
https://ria.ru/20240325/terakt-1935530534.html
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в мире, украина, россия, евросоюз
Теракт в "Крокус Сити Холле", В мире, Украина, Россия, Евросоюз
ЕС отрицает заявления о причастности Украины к теракту в "Крокусе"

Представитель ЕС отверг заявления о причастности Украины к теракту в "Крокусе"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкКонцертный зал "Крокус Сити Холл"
Концертный зал Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Концертный зал "Крокус Сити Холл"
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БРЮССЕЛЬ, 25 мар — РИА Новости. Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано отверг заявления о связи Киева с терактом в "Крокус Сити Холле", несмотря на то что обвиняемые в преступлении пытались скрыться на Украине.
«

"Мы это отвергаем, нет ничего, что бы указывало или доказывало, что Украина имеет связь с этой атакой", — сказал он.

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Стано также призвал Москву не использовать теракт как предлог для усиления боевых действий на Украине.
Накануне военный эксперт, экс-сотрудник спецслужб, полковник в отставке Бахтиер Рахмонов заявил в интервью РИА Новости, что вербовка убийц для теракта в "Крокус Сити Холле" проходила через посольство Украины в Таджикистане. По его словам, за несколько недель до нападения на сайте дипмиссии появилась информация о приглашении иностранцев для вступления в так называемый "Интернациональный легион". Рахмонов добавил, что посол Украины в Душанбе — экс-глава внешней разведки, "а само консульство за несколько недель до теракта искало исполнителей, опубликовав в открытую на странице посольства Украины в Таджикистане заказ на наем убийц".
Эксперт постоянно отслеживает такие сообщения на сайте украинской дипмиссии. С 2014 года сотрудники посольства несколько раз публиковали подобные объявления, но после вмешательства МИД Таджикистана их убирали. По закону участие граждан республики в конфликтах на территории других государств уголовно наказуемо. По данным Рахмонова, который предоставил РИА Новости скриншот объявления с сайта посольства, последние такие призывы к иностранцам были опубликованы 9 и 18 марта. При этом он не уточнил, когда именно сделал этот скриншот. По словам эксперта, появившееся 18 марта сообщение "провисело там не больше двух дней".
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Рахмонов также подчеркнул, что уроженцы Таджикистана регулярно становятся целью вербовки украинских спецслужб.

Теракт в "Крокус Сити Холле"

Нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. Четыре человека ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор. Также они устроили поджоги в нескольких местах.
По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых — дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщала, что число жертв выросло до 143. Кроме того, по информации Минздрава Подмосковья, пострадали 182 человека.
Уголовное дело возбудили по статье "Теракт".
© ИнфографикаТеракт в концертном зале "Крокус Сити Холл"
Теракт в концертном зале Крокус Сити Холл
© Инфографика
Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл"
Всех исполнителей задержали утром 23 марта в Брянской области. Ими оказались граждане Таджикистана Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов. Они двигались на машине в сторону украинской границы.
В ночь на понедельник Басманный суд Москвы отправил их под арест до 22 мая.
Как сообщил Владимир Путин, всего по делу задержаны 11 человек. Четверо непосредственных участников нападения планировали скрыться на Украине.
Глава государства подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут наказание.
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