https://ria.ru/20240325/krokus-1935636930.html

Школьник рассказал, как эвакуировал людей во время стрельбы в "Крокусе"

Школьник рассказал, как эвакуировал людей во время стрельбы в "Крокусе" - РИА Новости, 25.03.2024

Школьник рассказал, как эвакуировал людей во время стрельбы в "Крокусе"

Школьник Артем Донсков, который помогал эвакуировать людей из "Крокус сити холла" после начала стрельбы, рассказал в Первого канала, что самым сложным было... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T13:02

2024-03-25T13:02

2024-03-25T14:05

теракт в "крокус сити холле"

красногорск

крокус сити холл

волгоград

крокус

происшествия

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Школьник Артем Донсков, который помогал эвакуировать людей из "Крокус сити холла" после начала стрельбы, рассказал в Первого канала, что самым сложным было скооперировать людей и как можно быстрее вывести всех через аварийные выходы. Донсков вместе с другим школьником Исламом Халиловым помог в спасении людей во время стрельбы и пожара в "Крокус сити холле", они вывели зрителей через эвакуационные выходы. В эфире Первого канала Донсков рассказал, что ему 14 лет, в "Крокусе" он подрабатывал как самозанятый в свободное от школы время, чтобы не просить у родителей карманные деньги. "Все начиналось как обычно, был обычный рабочий день, перед концертом ничего не предвещало беды, оставалось совсем немного до третьего звонка и начала концерта", - рассказал Донсков в эфире Первого канала. По его словам, он находился вместе со всеми сотрудниками гардероба на минус первом этаже. "И с первого этажа к нам начинает спускаться огромная толпа людей, вслед за ними спускается наша работница и говорит, что там стреляют. А мы ничего не слышим, ничего не видим, ничего не понятно. И как раз в тот момент, когда огромная толпа людей вбежала в фойе, прозвучало несколько выстрелов. После чего вся толпа побежала к служебному помещению через дверь. Но там находился тупик, и с остальными мы это понимали. Но когда уже вся сотня человек остановилась, не знала, что делать, мы решили взять эвакуацию в свои руки", - рассказал Донсков. Он добавил, что ребята быстро сориентировались, Ислам Халилов открыл аварийную дверь. "Мы начали всех людей выводить, кричать им, следить за тем, чтобы всех людей мы вывели", - рассказал он. Донсков добавил, что всех ребят за неделю до произошедшего предупреждали о возможных терактах, дополнительно инструктировали. "Самое сложное было всех скооперировать вместе, до всех достучаться, что нужно идти как можно скорее, потому что неизвестно, что случится через минуту или несколько секунд", - рассказал он. Донсков добавил, что после эвакуации часть людей уехали домой, часть остались на месте, чтобы следить за происходящим. Сам он уехал домой и уже из сообщений СМИ узнал, что произошло. Донсков также рассказал, что его семья недавно переехала в Красногорск из Волгограда, у него две маленькие сестры. Ведущие спросили Артема, действительно ли банки не дают его маме ипотечный кредит, он ответил, что не знает, но живут они в маленькой квартире.

https://ria.ru/20240325/terakt-1935530534.html

https://ria.ru/20240325/zapad-1935573828.html

красногорск

волгоград

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красногорск, крокус сити холл, волгоград, крокус, происшествия