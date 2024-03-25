https://ria.ru/20240325/krokus-1935635727.html

Эксперт сообщил, что ждало бы исполнителей теракта в "Крокусе" на Украине

Эксперт сообщил, что ждало бы исполнителей теракта в "Крокусе" на Украине - РИА Новости, 25.03.2024

Эксперт сообщил, что ждало бы исполнителей теракта в "Крокусе" на Украине

Исполнители теракта в "Крокус сити холле" были бы ликвидированы украинскими спецслужбами в случае пересечения границы, это "расходный материал", заявил РИА... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T12:58

2024-03-25T12:58

2024-03-25T12:58

теракт в "крокус сити холле"

украина

таджикистан

леонид решетников

безопасность

россия

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

крокус сити холл

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Исполнители теракта в "Крокус сити холле" были бы ликвидированы украинскими спецслужбами в случае пересечения границы, это "расходный материал", заявил РИА Новости генерал-лейтенант Службы внешней разведки (СВР) в отставке Леонид Решетников. "Террористы, исполнившие это зловещее преступление, в любом случае не остались бы в живых: даже если бы они смогли доехать до границы и попытаться ее пересечь, они были бы ликвидированы. Это расходный материал", - сказал Решетников. По его словам, организаторы теракта, а это, вероятнее всего, была военная разведка Украины (ГУР), за которой стояла британская MI-6, хорошо подготовили террористов для проведения самого теракта, но не пути их отхода. "Вероятнее всего ГУР, которая находится под полным контролем MI-6, подготовив техническое исполнение самого теракта, не особо задумывалось по проводу путей отхода с места преступления. Очевидно, они предполагали, что террористы будут уничтожены либо во время совершения самого теракта, либо после его проведения", - заметил генерал. Собеседник предположил, что исполнителей использовали "в темную", то есть они не знали, кто конкретно ими руководит и кто платит им деньги. "К сожалению, на допросах они сами вряд ли что-то смогут сообщить по существу", - добавил Решетников. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным Следственного комитета, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Пострадали, по информации подмосковного минздрава, 180 человек. Басманный суд Москвы арестовал по делу о теракте в "Крокус сити холле" четверых граждан Таджикистана, предполагаемые исполнители были задержаны в Брянской области.

https://ria.ru/20240325/zapad-1935573828.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, таджикистан, леонид решетников, безопасность, россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), крокус сити холл