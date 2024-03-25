https://ria.ru/20240325/krokus-1935633922.html

Медведев выступил за ликвидацию причастных к теракту в "Крокусе"

Медведев выступил за ликвидацию причастных к теракту в "Крокусе" - РИА Новости, 25.03.2024

Медведев выступил за ликвидацию причастных к теракту в "Крокусе"

Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев прокомментировал в Telegram-канале теракт в "Крокусе" и призвал ликвидировать нападавших. РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T12:50

2024-03-25T12:50

2024-03-25T14:41

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

россия

украина

владимир путин

дмитрий медведев

маргарита симоньян

крокус

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев прокомментировал в Telegram-канале теракт в "Крокусе" и призвал ликвидировать нападавших. "Их надо убить? Надо. И это будет. Но гораздо важнее убить всех причастных. Всех. Кто платил, кто сочувствовал, кто помогал", — написал политик.Нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. Четыре человека ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор. Также они устроили поджоги в нескольких местах.По предварительным данным, погибли 137 человек, пострадали — 182.Уголовное дело возбудили по статье "Теракт".Всех исполнителей задержали утром 23 марта в Брянской области. Ими оказались граждане Таджикистана. Они двигались на машине в сторону границы.В ночь на понедельник Басманный суд Москвы отправил их под арест до 22 мая.Как сообщил Владимир Путин, всего по делу задержали 11 человек, непосредственные участники нападения планировали скрыться на Украине. Глава государства подчеркнул, что исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут наказание.

https://ria.ru/20240325/terakt-1935530534.html

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происшествия, россия, украина, владимир путин, дмитрий медведев, маргарита симоньян, крокус, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)