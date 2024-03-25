https://ria.ru/20240325/krokus-1935618903.html

В МЧС рассказали о ходе разбора завалов в "Крокус Сити Холле"

В МЧС рассказали о ходе разбора завалов в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости, 25.03.2024

В МЧС рассказали о ходе разбора завалов в "Крокус Сити Холле"

Специалисты МЧС России разобрали свыше 645 кубических метров завалов на месте пожара в подмосковном "Крокус Сити Холле", рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T12:11

2024-03-25T12:11

2024-03-25T12:49

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Специалисты МЧС России разобрали свыше 645 кубических метров завалов на месте пожара в подмосковном "Крокус Сити Холле", рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства. "Продолжается разбор обрушившихся конструкций", — уточнили в ведомстве. Вчера вечером МЧС сообщало о более чем 400 кубометрах разобранных завалов. Теракт в "Крокус Сити Холле"Нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. Четыре человека ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор. Также они устроили поджоги в нескольких местах.По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых — дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщала, что число жертв выросло до 143. По информации Минздрава Подмосковья, в результате теракта пострадали 182 человека.Уголовное дело возбудили по статье "Теракт".Всех исполнителей задержали утром 23 марта в Брянской области. Ими оказались граждане Таджикистана Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов. Они двигались на машине в сторону украинской границы.В ночь на понедельник Басманный суд Москвы отправил их под арест до 22 мая.Как сообщил Владимир Путин, всего по делу задержаны 11 человек. Четверо непосредственных участников нападения планировали скрыться на Украине.Глава государства подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут наказание.

https://ria.ru/20240325/terror-1935526878.html

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2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Сотрудники МЧС разбирают завалы в "Крокусе" Новые кадры разбора завалов в "Крокусе" от МЧС 2024-03-25T12:11 true PT2M03S

Тяжелая техника ночью разбирает завалы "Крокуса" Тяжелая техника ночью продолжает разбирать завалы "Крокуса", передает корреспондент РИА Новости. 2024-03-25T12:11 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, следственный комитет россии (ск рф)