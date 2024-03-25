https://ria.ru/20240325/krokus-1935593905.html

В МИД Китая выразили солидарность с российским народом

В МИД Китая выразили солидарность с российским народом - РИА Новости, 25.03.2024

В МИД Китая выразили солидарность с российским народом

Сердца китайцев с российским народом, написала официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин на своей странице в социальной сети Х в связи с терактом в "Крокус... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T10:23

2024-03-25T10:23

2024-03-25T10:23

теракт в "крокус сити холле"

россия

владимир путин

украина

хуа чуньин

си цзиньпин

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ПЕКИН, 25 мар - РИА Новости. Сердца китайцев с российским народом, написала официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин на своей странице в социальной сети Х в связи с терактом в "Крокус сити холле". "Наши сердца вместе с российским народом!" - написала она по-русски. К этому посту Хуа Чуньин прикрепила фотографии людей, возлагающих цветы к стихийному мемориалу рядом с "Крокус сити холлом". Председатель КНР Си Цзиньпин в субботу направил президенту РФ Владимиру Путину телеграмму с соболезнованиями в связи с терактом в России. Глава Китая от имени правительства и народа КНР выразил соболезнования в связи с гибелью людей, а также искреннее сочувствие пострадавшим и их семьям. Он подчеркнул, что Пекин решительно осуждает террористическую атаку и поддерживает усилия властей РФ по поддержанию национальной безопасности. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240325/terakt-1935530534.html

https://ria.ru/20240325/zapad-1935573828.html

россия

украина

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россия, владимир путин, украина, хуа чуньин, си цзиньпин, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)