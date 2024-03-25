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МВД опровергло сообщения о микроавтобусе кинологов на парковке "Крокуса" - РИА Новости, 25.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
10:07 25.03.2024
https://ria.ru/20240325/krokus-1935587748.html
МВД опровергло сообщения о микроавтобусе кинологов на парковке "Крокуса"
МВД опровергло сообщения о микроавтобусе кинологов на парковке "Крокуса" - РИА Новости, 25.03.2024
МВД опровергло сообщения о микроавтобусе кинологов на парковке "Крокуса"
Микроавтобус, находившийся на парковке "Крокус сити холла" во время нападения террористов, был машиной скорой помощи, сообщила официальный представитель МВД РФ... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T10:07
2024-03-25T10:07
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
московская область (подмосковье)
теракт в "крокус сити холле"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1935063272_0:238:3108:1987_1920x0_80_0_0_3a65ba83a2315dd40279a189a2bc5c54.jpg
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Микроавтобус, находившийся на парковке "Крокус сити холла" во время нападения террористов, был машиной скорой помощи, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. "В ряде телеграм-каналов и социальных сетях распространены фотографии и видеозаписи микроавтобуса на парковке "Крокус сити холла" во время нападения террористов с комментариями, что данное транспортное средство принадлежит кинологической службе МВД России. Эти утверждения не соответствуют действительности. Автомобиль, запечатленный на фото и видео, является машиной скорой медицинской помощи", - написала она в Telegram-канале. Накануне МВД заявило, комментируя публикации "о недолжном реагировании полицейскими на чрезвычайное происшествие в "Крокус сити холле", что полиция прибыла на место через 5 минут после поступления в дежурную часть УМВД России по Красногорску информации о стрельбе. Кроме того, кинолог с собакой, которого видели в момент начала стрельбы, "отношения к органам внутренних дел не имеет", сообщало МВД. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Пострадали, по информации подмосковного минздрава, 180 человек. Басманный суд Москвы арестовал четверых обвиняемых по делу о совершении теракта, повлекшего смерть человека, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Все четверо предполагаемых террористов - уроженцы Таджикистана.
https://ria.ru/20240325/zapad-1935573828.html
https://ria.ru/20240325/terakt-1935530534.html
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ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии), московская область (подмосковье)
Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Московская область (Подмосковье), Теракт в "Крокус Сити Холле"
МВД опровергло сообщения о микроавтобусе кинологов на парковке "Крокуса"

МВД: на парковке "Крокуса" был не микроавтобус кинологов, а скорая помощь

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМашины скорой помощи и бронеавтомобиль Росгвардии у концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
Машины скорой помощи и бронеавтомобиль Росгвардии у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Машины скорой помощи и бронеавтомобиль Росгвардии у концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Микроавтобус, находившийся на парковке "Крокус сити холла" во время нападения террористов, был машиной скорой помощи, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"В ряде телеграм-каналов и социальных сетях распространены фотографии и видеозаписи микроавтобуса на парковке "Крокус сити холла" во время нападения террористов с комментариями, что данное транспортное средство принадлежит кинологической службе МВД России. Эти утверждения не соответствуют действительности. Автомобиль, запечатленный на фото и видео, является машиной скорой медицинской помощи", - написала она в Telegram-канале.
Сотрудники силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
Запад снова просчитался и недооценил Россию
Вчера, 08:00
Накануне МВД заявило, комментируя публикации "о недолжном реагировании полицейскими на чрезвычайное происшествие в "Крокус сити холле", что полиция прибыла на место через 5 минут после поступления в дежурную часть УМВД России по Красногорску информации о стрельбе.
Кроме того, кинолог с собакой, которого видели в момент начала стрельбы, "отношения к органам внутренних дел не имеет", сообщало МВД.
Теракт в "Крокус Сити Холле". Последствия трагедии
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.

Сотрудники силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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1 из 9
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Террористы начали расстреливать в упор всех, кто попадался им на пути. В какой-то момент они бросили гранату или зажигательную шашку. Это привело к пожару, охватившему весь "Крокус".

Пожарный вертолет тушит горящий концертный зал Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

Террористы начали расстреливать в упор всех, кто попадался им на пути. В какой-то момент они бросили гранату или зажигательную шашку. Это привело к пожару, охватившему весь "Крокус".

© РИА Новости / Евгений Биятов
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2 из 9
© AFP 2024 / STRINGER

Жертвами теракта стали не менее 133 человек, включая детей. Число пострадавших составило 152 человека. После трагедии по всей России начали появляться стихийные мемориалы в память о погибших.

Люди возлагают цветы и зажигают свечи в центре Симферополя, где организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус Сити Холле

Жертвами теракта стали не менее 133 человек, включая детей. Число пострадавших составило 152 человека. После трагедии по всей России начали появляться стихийные мемориалы в память о погибших.

© AFP 2024 / STRINGER
3 из 9
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

На медиаэкранах и билбордах во всех российских регионах появились надписи "Скорбим 22.03.2024".

Медиаэкран с изображением свечи с траурной надписью на одной из улиц Новосибирска в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус Сити Холле

На медиаэкранах и билбордах во всех российских регионах появились надписи "Скорбим 22.03.2024".

© РИА Новости / Александр Кряжев
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4 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Также с самого утра в Москве выстроились длинные очереди из желающих сдать кровь для пострадавших.

Люди стоят в очереди на один из пунктов сдачи донорской крови в Москве для пострадавших в результате теракта в Крокус Сити Холле

Также с самого утра в Москве выстроились длинные очереди из желающих сдать кровь для пострадавших.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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5 из 9
© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанк

Не остались в стороне и жители других стран.

На фото: люди несут цветы и свечи к посольству России в Минске.

Цветы и свечи у Посольства России в Минске, где проходит акция в память о жертвах теракта в Крокус Сити Холле в Московской области

Не остались в стороне и жители других стран.

На фото: люди несут цветы и свечи к посольству России в Минске.

© Sputnik / Виктор Толочко
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6 из 9
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Во многих российских регионах отменили массовые мероприятия.

Медиаэкран Скорбим недалеко от здания концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба, и начался пожар

Во многих российских регионах отменили массовые мероприятия.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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7 из 9
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

К настоящему моменту открытое горение в "Крокус Сити Холле" полностью ликвидировали.

Сотрудники ОМОНа у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба, и начался пожар

К настоящему моменту открытое горение в "Крокус Сити Холле" полностью ликвидировали.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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8 из 9
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

На месте продолжают работать пожарные и медики.

Силовики задержали всех четырех исполнителей теракта, а также семь их пособников.

Здание концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба, и начался пожар

На месте продолжают работать пожарные и медики.

Силовики задержали всех четырех исполнителей теракта, а также семь их пособников.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
9 из 9

В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
1 из 9

Террористы начали расстреливать в упор всех, кто попадался им на пути. В какой-то момент они бросили гранату или зажигательную шашку. Это привело к пожару, охватившему весь "Крокус".

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
2 из 9

Жертвами теракта стали не менее 133 человек, включая детей. Число пострадавших составило 152 человека. После трагедии по всей России начали появляться стихийные мемориалы в память о погибших.

© AFP 2024 / STRINGER
3 из 9

На медиаэкранах и билбордах во всех российских регионах появились надписи "Скорбим 22.03.2024".

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
4 из 9

Также с самого утра в Москве выстроились длинные очереди из желающих сдать кровь для пострадавших.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
5 из 9

Не остались в стороне и жители других стран.

На фото: люди несут цветы и свечи к посольству России в Минске.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
6 из 9

Во многих российских регионах отменили массовые мероприятия.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
7 из 9

К настоящему моменту открытое горение в "Крокус Сити Холле" полностью ликвидировали.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
8 из 9

На месте продолжают работать пожарные и медики.

Силовики задержали всех четырех исполнителей теракта, а также семь их пособников.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
9 из 9
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Пострадали, по информации подмосковного минздрава, 180 человек.
Басманный суд Москвы арестовал четверых обвиняемых по делу о совершении теракта, повлекшего смерть человека, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Все четверо предполагаемых террористов - уроженцы Таджикистана.
Горящая крыша концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле": Запад выгораживает Украину
Вчера, 08:00
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"Ирина ВолкМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Московская область (Подмосковье)
 
 
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