https://ria.ru/20240325/krokus-1935587748.html

МВД опровергло сообщения о микроавтобусе кинологов на парковке "Крокуса"

МВД опровергло сообщения о микроавтобусе кинологов на парковке "Крокуса" - РИА Новости, 25.03.2024

МВД опровергло сообщения о микроавтобусе кинологов на парковке "Крокуса"

Микроавтобус, находившийся на парковке "Крокус сити холла" во время нападения террористов, был машиной скорой помощи, сообщила официальный представитель МВД РФ... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T10:07

2024-03-25T10:07

2024-03-25T10:07

ирина волк

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

московская область (подмосковье)

теракт в "крокус сити холле"

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Микроавтобус, находившийся на парковке "Крокус сити холла" во время нападения террористов, был машиной скорой помощи, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. "В ряде телеграм-каналов и социальных сетях распространены фотографии и видеозаписи микроавтобуса на парковке "Крокус сити холла" во время нападения террористов с комментариями, что данное транспортное средство принадлежит кинологической службе МВД России. Эти утверждения не соответствуют действительности. Автомобиль, запечатленный на фото и видео, является машиной скорой медицинской помощи", - написала она в Telegram-канале. Накануне МВД заявило, комментируя публикации "о недолжном реагировании полицейскими на чрезвычайное происшествие в "Крокус сити холле", что полиция прибыла на место через 5 минут после поступления в дежурную часть УМВД России по Красногорску информации о стрельбе. Кроме того, кинолог с собакой, которого видели в момент начала стрельбы, "отношения к органам внутренних дел не имеет", сообщало МВД. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Пострадали, по информации подмосковного минздрава, 180 человек. Басманный суд Москвы арестовал четверых обвиняемых по делу о совершении теракта, повлекшего смерть человека, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Все четверо предполагаемых террористов - уроженцы Таджикистана.

https://ria.ru/20240325/zapad-1935573828.html

https://ria.ru/20240325/terakt-1935530534.html

московская область (подмосковье)

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии), московская область (подмосковье)