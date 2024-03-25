https://ria.ru/20240325/karpukhov-1935615554.html

Умер актер из сериала "Бандитский Петербург"

Умер актер из сериала "Бандитский Петербург" - РИА Новости, 25.03.2024

Умер актер из сериала "Бандитский Петербург"

Актер из сериалов "Бандитский Петербург" и "Улицы разбитых фонарей" Александр Карпухов умер в возрасте 50 лет, сообщил его коллега по Санкт-Петербургскому... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T11:58

2024-03-25T11:58

2024-03-25T17:43

культура

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санкт-петербург

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Актер из сериалов "Бандитский Петербург" и "Улицы разбитых фонарей" Александр Карпухов умер в возрасте 50 лет, сообщил его коллега по Санкт-Петербургскому Молодежному театру на Фонтанке Александр Андреев. "Еще одна наипечальнейшая весть… Не стало Карпушины… Сани Карпухова… Когда-то, кажется, давным-давно на какой-то из театральных капустников он собрал нас и снял небольшой фильм… клип… посмотрите! Мне кажется, что эти его "Панды Нью-Йорка" очень точно отображают его озорной характер, его вкус, его доброту и рок-н-рольную душу! Покойся с миром, Саня. Ты был настоящим", — написал он на странице во "ВКонтакте".Карпухов родился в 1974 году в Ленинграде, учился в Институте авиаприборостроения, а затем в 1994-м — в СПбГАТИ. С 1999 года служил в Молодежном театре на Фонтанке. Карпухов снимался в эпизодических ролях в кино и сериалах, таких как "Улицы разбитых фонарей", "Бандитский Петербург", "Литейный", "Убойная сила".

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости культуры, санкт-петербург