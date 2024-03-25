https://ria.ru/20240325/karpukhov-1935615554.html
Умер актер из сериала "Бандитский Петербург"
Умер актер из сериала "Бандитский Петербург" - РИА Новости, 25.03.2024
Умер актер из сериала "Бандитский Петербург"
Актер из сериалов "Бандитский Петербург" и "Улицы разбитых фонарей" Александр Карпухов умер в возрасте 50 лет, сообщил его коллега по Санкт-Петербургскому... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T11:58
2024-03-25T11:58
2024-03-25T17:43
культура
новости культуры
санкт-петербург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935614844_0:280:1280:1000_1920x0_80_0_0_c6eb0dfdb51d3d973493c56f1082e7b5.jpg
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Актер из сериалов "Бандитский Петербург" и "Улицы разбитых фонарей" Александр Карпухов умер в возрасте 50 лет, сообщил его коллега по Санкт-Петербургскому Молодежному театру на Фонтанке Александр Андреев. "Еще одна наипечальнейшая весть… Не стало Карпушины… Сани Карпухова… Когда-то, кажется, давным-давно на какой-то из театральных капустников он собрал нас и снял небольшой фильм… клип… посмотрите! Мне кажется, что эти его "Панды Нью-Йорка" очень точно отображают его озорной характер, его вкус, его доброту и рок-н-рольную душу! Покойся с миром, Саня. Ты был настоящим", — написал он на странице во "ВКонтакте".Карпухов родился в 1974 году в Ленинграде, учился в Институте авиаприборостроения, а затем в 1994-м — в СПбГАТИ. С 1999 года служил в Молодежном театре на Фонтанке. Карпухов снимался в эпизодических ролях в кино и сериалах, таких как "Улицы разбитых фонарей", "Бандитский Петербург", "Литейный", "Убойная сила".
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935614844_0:160:1280:1120_1920x0_80_0_0_5e51531cc4e9875775af3633f78df759.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, санкт-петербург
Культура, Новости культуры, Санкт-Петербург
Умер актер из сериала "Бандитский Петербург"
Актер из "Бандитского Петербурга" Александр Карпухов умер на 51-м году жизни
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости.
Актер из сериалов "Бандитский Петербург" и "Улицы разбитых фонарей" Александр Карпухов умер в возрасте 50 лет, сообщил
его коллега по Санкт-Петербургскому Молодежному театру на Фонтанке Александр Андреев.
"Еще одна наипечальнейшая весть… Не стало Карпушины… Сани Карпухова… Когда-то, кажется, давным-давно на какой-то из театральных капустников он собрал нас и снял небольшой фильм… клип… посмотрите! Мне кажется, что эти его "Панды Нью-Йорка" очень точно отображают его озорной характер, его вкус, его доброту и рок-н-рольную душу! Покойся с миром, Саня. Ты был настоящим", — написал он на странице во "ВКонтакте".
Карпухов родился в 1974 году в Ленинграде, учился в Институте авиаприборостроения, а затем в 1994-м — в СПбГАТИ. С 1999 года служил в Молодежном театре на Фонтанке.
Карпухов снимался в эпизодических ролях в кино и сериалах, таких как "Улицы разбитых фонарей", "Бандитский Петербург", "Литейный", "Убойная сила".