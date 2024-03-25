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Для оценки ситуации в шахте "Пионер", где произошло ЧП, доставят георадар - РИА Новости, 25.03.2024
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05:30 25.03.2024
https://ria.ru/20240325/georadar-1935566872.html
Для оценки ситуации в шахте "Пионер", где произошло ЧП, доставят георадар
Для оценки ситуации в шахте "Пионер", где произошло ЧП, доставят георадар - РИА Новости, 25.03.2024
Для оценки ситуации в шахте "Пионер", где произошло ЧП, доставят георадар
Георадар для оценки ситуации в шахте "Пионер", где под завалами с 18 марта находятся 13 горняков, доставят 27 марта, сообщает правительство Амурской области. РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T05:30
2024-03-25T05:30
чп на руднике "пионер" в амурской области
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
амурская область
россия
кемеровская область
происшествия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 мар – РИА Новости. Георадар для оценки ситуации в шахте "Пионер", где под завалами с 18 марта находятся 13 горняков, доставят 27 марта, сообщает правительство Амурской области. "Георадар для мониторинга ситуации в карьере доставят на место 27 марта. Он нужен для того, чтобы оперативно оценивать состояние горных масс, льда и воды в части их подвижности", - говорится в сообщении. По данным правительства, сейчас продолжается бурение разведывательных скважин. Специалисты рудника готовят подъездные пути для установки мощного насоса в чаше карьера над заваленной шахтой. Родственникам пострадавших горняков ежедневно сообщают о ходе спасательной операции. С ними работают психологи МЧС России. Обрушение породы на руднике "Пионер" в Зейском округе произошло 18 марта в 20.40 по местному времени (14.40 мск), с этого момента под завалами находятся 13 человек - сотрудники подрядной организации, которая специализируется на горнопроходческих и горнокапитальных работах. Связи с ними нет. Следственный комитет возбудил уголовное дело. На месте круглосуточно работают спасатели из дальневосточных регионов и Кемеровской области. Сейчас идет вывоз грунта, обустройство перемычек для защиты от воды, бурение скважин для более точной оценки обстановки под завалом и другие работы. В Амурской области введен региональный режим ЧС.
https://ria.ru/20240324/shakhta-1935406206.html
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амурская область
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чп на руднике "пионер" в амурской области, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), амурская область, россия, кемеровская область, происшествия
ЧП на руднике "Пионер" в Амурской области, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Амурская область, Россия, Кемеровская область, Происшествия
Для оценки ситуации в шахте "Пионер", где произошло ЧП, доставят георадар

На заваленную шахту "Пионер" 27 марта доставят георадар для оценки ситуации

© Правительство Амурской областиСпасательная операция на аварийном участке рудника "Пионер"
Спасательная операция на аварийном участке рудника Пионер
© Правительство Амурской области
Спасательная операция на аварийном участке рудника "Пионер". Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 мар – РИА Новости. Георадар для оценки ситуации в шахте "Пионер", где под завалами с 18 марта находятся 13 горняков, доставят 27 марта, сообщает правительство Амурской области.
«
"Георадар для мониторинга ситуации в карьере доставят на место 27 марта. Он нужен для того, чтобы оперативно оценивать состояние горных масс, льда и воды в части их подвижности", - говорится в сообщении.
Спасательная операция на аварийном участке рудника Пионер
В Приамурье с шахты "Пионер" за ночь вывезли 182 кубометров грунта
24 марта, 05:48
По данным правительства, сейчас продолжается бурение разведывательных скважин. Специалисты рудника готовят подъездные пути для установки мощного насоса в чаше карьера над заваленной шахтой.
Родственникам пострадавших горняков ежедневно сообщают о ходе спасательной операции. С ними работают психологи МЧС России.
Обрушение породы на руднике "Пионер" в Зейском округе произошло 18 марта в 20.40 по местному времени (14.40 мск), с этого момента под завалами находятся 13 человек - сотрудники подрядной организации, которая специализируется на горнопроходческих и горнокапитальных работах. Связи с ними нет. Следственный комитет возбудил уголовное дело. На месте круглосуточно работают спасатели из дальневосточных регионов и Кемеровской области. Сейчас идет вывоз грунта, обустройство перемычек для защиты от воды, бурение скважин для более точной оценки обстановки под завалом и другие работы. В Амурской области введен региональный режим ЧС.
Губернатор Амурской области Василий Орлов работает на месте ЧС на руднике Пионер - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
Губернатор призвал увеличить число инженеров на шахте "Пионер" после ЧП
21 марта, 08:33
 
ЧП на руднике "Пионер" в Амурской областиМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Амурская областьРоссияКемеровская областьПроисшествия
 
 
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