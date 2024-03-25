https://ria.ru/20240325/georadar-1935566872.html

Для оценки ситуации в шахте "Пионер", где произошло ЧП, доставят георадар

Для оценки ситуации в шахте "Пионер", где произошло ЧП, доставят георадар - РИА Новости, 25.03.2024

Для оценки ситуации в шахте "Пионер", где произошло ЧП, доставят георадар

Георадар для оценки ситуации в шахте "Пионер", где под завалами с 18 марта находятся 13 горняков, доставят 27 марта, сообщает правительство Амурской области. РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T05:30

2024-03-25T05:30

2024-03-25T05:30

чп на руднике "пионер" в амурской области

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

амурская область

россия

кемеровская область

происшествия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 мар – РИА Новости. Георадар для оценки ситуации в шахте "Пионер", где под завалами с 18 марта находятся 13 горняков, доставят 27 марта, сообщает правительство Амурской области. "Георадар для мониторинга ситуации в карьере доставят на место 27 марта. Он нужен для того, чтобы оперативно оценивать состояние горных масс, льда и воды в части их подвижности", - говорится в сообщении. По данным правительства, сейчас продолжается бурение разведывательных скважин. Специалисты рудника готовят подъездные пути для установки мощного насоса в чаше карьера над заваленной шахтой. Родственникам пострадавших горняков ежедневно сообщают о ходе спасательной операции. С ними работают психологи МЧС России. Обрушение породы на руднике "Пионер" в Зейском округе произошло 18 марта в 20.40 по местному времени (14.40 мск), с этого момента под завалами находятся 13 человек - сотрудники подрядной организации, которая специализируется на горнопроходческих и горнокапитальных работах. Связи с ними нет. Следственный комитет возбудил уголовное дело. На месте круглосуточно работают спасатели из дальневосточных регионов и Кемеровской области. Сейчас идет вывоз грунта, обустройство перемычек для защиты от воды, бурение скважин для более точной оценки обстановки под завалом и другие работы. В Амурской области введен региональный режим ЧС.

https://ria.ru/20240324/shakhta-1935406206.html

https://ria.ru/20240321/shakhta-1934602385.html

амурская область

россия

кемеровская область

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чп на руднике "пионер" в амурской области, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), амурская область, россия, кемеровская область, происшествия