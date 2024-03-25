https://ria.ru/20240325/dolgi-1935651419.html

Центробанк рекомендовал списать долги погибших при теракте в "Крокусе"

Центробанк рекомендовал списать долги погибших при теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 25.03.2024

Центробанк рекомендовал списать долги погибших при теракте в "Крокусе"

Банк России рекомендовал банкам и микрофинансовым организациям списать долги погибших при теракте в "Крокус Сити Холле", сообщил ЦБ. РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T13:59

2024-03-25T13:59

2024-03-25T14:19

теракт в "крокус сити холле"

центральный банк рф (цб рф)

крокус сити холл

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Банк России рекомендовал банкам и микрофинансовым организациям списать долги погибших при теракте в "Крокус Сити Холле", сообщил ЦБ."Такое письмо регулятор направил банкам, микрофинансовым организациям, кредитным потребительским кооперативам, сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам, ломбардам. Организации вправе сделать это без обращения наследников", — уточнили в Банке России.Также кредиторам рекомендовали оказать необходимую поддержку пострадавшим при теракте на основании их заявления, вплоть до полного списания долгов. Информацию о проводимых процедурах финансовые организации должны разместить на своих сайтах.Теракт в "Крокус Сити Холле"Нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. Четыре человека ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор. Также они устроили поджоги в нескольких местах.По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых — дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщала, что число жертв выросло до 143. По информации Минздрава Подмосковья, в результате теракта пострадали 182 человека.Уголовное дело возбудили по статье "Теракт".Всех исполнителей задержали утром 23 марта в Брянской области. Ими оказались граждане Таджикистана Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов. Они двигались на машине в сторону украинской границы.В ночь на понедельник Басманный суд Москвы отправил их под арест до 22 мая.Как сообщил Владимир Путин, всего по делу задержаны 11 человек. Четверо непосредственных участников нападения планировали скрыться на Украине.Глава государства подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут наказание.

https://ria.ru/20240325/terakt-1935530534.html

https://ria.ru/20240325/terror-1935526878.html

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2024

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

центральный банк рф (цб рф), крокус сити холл