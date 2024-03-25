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В Приамурье возбудили дело после обнаружения нарушений в шахте "Пионер" - РИА Новости, 25.03.2024
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13:05 25.03.2024 (обновлено: 13:20 25.03.2024)
https://ria.ru/20240325/delo-1935637645.html
В Приамурье возбудили дело после обнаружения нарушений в шахте "Пионер"
В Приамурье возбудили дело после обнаружения нарушений в шахте "Пионер" - РИА Новости, 25.03.2024
В Приамурье возбудили дело после обнаружения нарушений в шахте "Пионер"
Уголовное дело о халатности возбуждено после проведённой прокуратурой проверки на руднике "Пионер", где под завалами с 18 марта находятся 13 горняков, сообщает... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T13:05
2024-03-25T13:20
происшествия
амурская область
россия
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
покровский рудник
чп на руднике "пионер" в амурской области
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 мар – РИА Новости. Уголовное дело о халатности возбуждено после проведённой прокуратурой проверки на руднике "Пионер", где под завалами с 18 марта находятся 13 горняков, сообщает прокуратура Амурской области.Прокуратура установила, что сотрудники Дальневосточного управления Ростехнадзора в 2022 и 2023 годах в ходе плановых проверок рудника "Пионер" не выявили имевших место грубых нарушений законодательства о промышленной безопасности опасных производственных объектов. Кроме того, не был решён вопрос об административном приостановлении деятельности рудника. Это позволило АО "Покровский рудник" обслуживать опасный производственный объект с грубыми нарушениями, что в последствии привело к обрушению породы."Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на личном контроле прокурора области.
https://ria.ru/20240325/pioner-1935612264.html
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происшествия, амурская область, россия, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), покровский рудник, чп на руднике "пионер" в амурской области
Происшествия, Амурская область, Россия, Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), Покровский рудник, ЧП на руднике "Пионер" в Амурской области
В Приамурье возбудили дело после обнаружения нарушений в шахте "Пионер"

В Приамурье возбудили дело о халатности после обнаружения нарушений в шахте

© МЧС РоссииСпасательная операция на аварийном участке рудника "Пионер"
Спасательная операция на аварийном участке рудника Пионер
© МЧС России
Спасательная операция на аварийном участке рудника "Пионер"
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 мар – РИА Новости. Уголовное дело о халатности возбуждено после проведённой прокуратурой проверки на руднике "Пионер", где под завалами с 18 марта находятся 13 горняков, сообщает прокуратура Амурской области.
Прокуратура установила, что сотрудники Дальневосточного управления Ростехнадзора в 2022 и 2023 годах в ходе плановых проверок рудника "Пионер" не выявили имевших место грубых нарушений законодательства о промышленной безопасности опасных производственных объектов. Кроме того, не был решён вопрос об административном приостановлении деятельности рудника. Это позволило АО "Покровский рудник" обслуживать опасный производственный объект с грубыми нарушениями, что в последствии привело к обрушению породы.
Спасательная операция на аварийном участке рудника Пионер
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Вчера, 11:42
"Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.
Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на личном контроле прокурора области.
 
ПроисшествияАмурская областьРоссияФедеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)Покровский рудникЧП на руднике "Пионер" в Амурской области
 
 
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