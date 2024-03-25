https://ria.ru/20240325/burya-1935750526.html
Ученые сообщили о затихании магнитной бури
Ученые сообщили о затихании магнитной бури - РИА Новости, 25.03.2024
Ученые сообщили о затихании магнитной бури
Геомагнитная обстановка окончательно успокоится 28-29 марта, если не будет новых вспышек на линии "Солнце - Земля", сообщили в Институте космических... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T20:15
2024-03-25T20:15
2024-03-25T20:15
наука
космос - риа наука
российская академия наук
вспышки на солнце
земля
институт космических исследований
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Геомагнитная обстановка окончательно успокоится 28-29 марта, если не будет новых вспышек на линии "Солнце - Земля", сообщили в Институте космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН). В воскресенье солнечная плазма, выброшенная после крупной вспышки утром 23 марта, дошла до Земли, наблюдалась мощнейшая магнитная буря. "Окончательного успокоения геомагнитной обстановки можно ожидать во второй половине недели, 28–29 марта, если на Солнце не произойдет новых событий в геоэффективной зоне", - говорится в сообщении. Первая сильная вспышка на Солнце в этом месяце (высшего класса X) была зарегистрирована 23 марта примерно в 5.00 по московскому времени. Она сопровождалась крупным выбросом плазмы. Поскольку вспышка и выброс произошли на линии "Солнце — Земля", то воздействие на земную магнитосферу оказалось большим. Сильная геомагнитная буря — возмущения магнитного поля Земли — началась вечером 24 марта. Около 17.00 мск скорость солнечного ветра в окрестностях Земли увеличилась почти в два раза, до примерно 800 километров в секунду. В момент удара индекс геомагнитной активности Kp достиг значения 8 баллов из 9 возможных, что соответствует буре уровня G4 (наибольший уровень G5 наблюдается последний раз в сентябре 2005 года). Ранее ученые сообщили, что нарастающая частота вспышек и рост их мощности свидетельствует о постепенном приближении Солнца к пику активности, который предположительно может наступить уже в середине 2024 года, хотя, по некоторым прогнозам, может быть сдвинут и на 2025 год. Вспышки на Солнце могут вызывать на Земле магнитные бури, которые в свою очередь являются причиной сбоев в работе энергосистем, а также влияют на пути миграций птиц и животных. Однако если вспышка происходит на значительном удалении от линии Солнце-Земля, она не оказывает влияния на планету.
https://ria.ru/20240325/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
https://ria.ru/20240308/galaktika-1931925532.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, российская академия наук, вспышки на солнце , земля, институт космических исследований
Наука, Космос - РИА Наука, Российская академия наук, вспышки на Солнце , Земля, Институт космических исследований
Ученые сообщили о затихании магнитной бури
Ученые: геомагнитная обстановка окончательно успокоится 28-29 марта
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Геомагнитная обстановка окончательно успокоится 28-29 марта, если не будет новых вспышек на линии "Солнце - Земля", сообщили в Институте космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН).
В воскресенье солнечная плазма, выброшенная после крупной вспышки утром 23 марта, дошла до Земли
, наблюдалась мощнейшая магнитная буря.
"Окончательного успокоения геомагнитной обстановки можно ожидать во второй половине недели, 28–29 марта, если на Солнце не произойдет новых событий в геоэффективной зоне", - говорится в сообщении.
Первая сильная вспышка на Солнце в этом месяце (высшего класса X) была зарегистрирована 23 марта примерно в 5.00 по московскому времени. Она сопровождалась крупным выбросом плазмы. Поскольку вспышка и выброс произошли на линии "Солнце — Земля", то воздействие на земную магнитосферу оказалось большим. Сильная геомагнитная буря — возмущения магнитного поля Земли — началась вечером 24 марта. Около 17.00 мск скорость солнечного ветра в окрестностях Земли увеличилась почти в два раза, до примерно 800 километров в секунду. В момент удара индекс геомагнитной активности Kp достиг значения 8 баллов из 9 возможных, что соответствует буре уровня G4 (наибольший уровень G5 наблюдается последний раз в сентябре 2005 года).
Ранее ученые сообщили, что нарастающая частота вспышек и рост их мощности свидетельствует о постепенном приближении Солнца к пику активности, который предположительно может наступить уже в середине 2024 года, хотя, по некоторым прогнозам, может быть сдвинут и на 2025 год.
Вспышки на Солнце могут вызывать на Земле магнитные бури, которые в свою очередь являются причиной сбоев в работе энергосистем, а также влияют на пути миграций птиц и животных. Однако если вспышка происходит на значительном удалении от линии Солнце-Земля, она не оказывает влияния на планету.