https://ria.ru/20240325/arest-1935558741.html

Четвертого фигуранта дела о теракте в "Крокусе" арестовали до 22 мая

Четвертого фигуранта дела о теракте в "Крокусе" арестовали до 22 мая - РИА Новости, 25.03.2024

Четвертого фигуранта дела о теракте в "Крокусе" арестовали до 22 мая

Басманный суд Москвы арестовал четвертого обвиняемого в совершении теракта в "Крокусе" Мухаммадсобира Файзова до 22 мая, передает корреспондент РИА Новости из... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T01:13

2024-03-25T01:13

2024-03-25T02:47

теракт в "крокус сити холле"

крокус

москва

таджикистан

иваново

происшествия

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал четвертого обвиняемого в совершении теракта в "Крокусе" Мухаммадсобира Файзова до 22 мая, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Таким образом, под стражу отправлены все четверо фигурантов дела.Ранее под стражу отправили Далерджона Мирзоева, Саидакрами Рачабализоду и Шамсидина Фаридуни."Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Файзова Мухаммадсобира Зокирчоновича меру пресечения в виде заключения под стражу", — огласил решение судья.Обвиняемый — уроженец Таджикистана 2004 года рождения со средним образованием, временно не работает, до этого трудился парикмахером в барбершопе в Иваново, там же и зарегистрирован. Для общения с судьей ему потребовался переводчик.В суд Файзова доставили на кресле-каталке в сопровождении медиков.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых — дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным, в результате теракта пострадали 182 человека.Владимир Путин сообщил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240325/zakharova-1935552000.html

https://ria.ru/20240325/aktsiya_zhuravli-1935551832.html

https://ria.ru/20240325/memorial-1935555206.html

москва

таджикистан

иваново

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крокус, москва, таджикистан, иваново, происшествия