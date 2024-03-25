Рейтинг@Mail.ru
Третьего фигуранта дела о теракте в "Крокусе" арестовали до 22 мая - РИА Новости, 25.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Акции памяти жертв теракта в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
00:43 25.03.2024 (обновлено: 01:06 25.03.2024)
https://ria.ru/20240325/arest-1935555621.html
Третьего фигуранта дела о теракте в "Крокусе" арестовали до 22 мая
Третьего фигуранта дела о теракте в "Крокусе" арестовали до 22 мая - РИА Новости, 25.03.2024
Третьего фигуранта дела о теракте в "Крокусе" арестовали до 22 мая
Басманный суд Москвы отправил под стражу Шамсидина Фаридуни – третьего фигуранта дела о теракте в "Крокусе", передает корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T00:43
2024-03-25T01:06
теракт в "крокус сити холле"
крокус
происшествия
москва
таджикистан
подольск
елена ленская
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935555748_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_67666d8069b996c711235d0404c118b3.jpg
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Басманный суд Москвы отправил под стражу Шамсидина Фаридуни – третьего фигуранта дела о теракте в "Крокусе", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.&quot;Ходатайство следствия удовлетворить, избрать Шамсидину Фаридуни меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 22 мая&quot;, — огласила решение судья Елена Ленская.Фаридуни – первых из трех фигурантов, кто говорил с судом на русском языке. Он пояснил, что родился в 1998 году в Таджикистане, у него есть восьмимесячный ребенок. Кроме того, обвиняемый рассказал, что был трудоустроен на паркетной фабрике в Подольске и зарегистрирован в Красногорске.Ранее суд отправил под арест первых двух фигурантов — Далерджона Мирзоева и Саидакрами Рачабализоду. Всем им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Им грозит пожизненное лишение свободы.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых — дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным, в результате теракта пострадали 182 человека.Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
https://ria.ru/20240325/zakharova-1935552000.html
https://ria.ru/20240325/memorial-1935555206.html
https://ria.ru/20240325/terakt-1935554770.html
москва
таджикистан
подольск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Третий обвиняемый по делу о теракте в "Крокусе" Фаридуни в зале суда
Третий обвиняемый по делу о теракте в "Крокусе" Фаридуни родился в 1998 году в Таджикистане, гражданин этой страны. У него есть восьмимесячный ребенок. Фаридуни был официально трудоустроен на фабрике в Подольске, был зарегистрирован в Красногорске.
2024-03-25T00:43
true
PT0M12S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935555748_340:0:1780:1080_1920x0_80_0_0_10a845d95965ada99f9bdb56512701f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
крокус, происшествия, москва, таджикистан, подольск, елена ленская
Теракт в "Крокус Сити Холле", Крокус, Происшествия, Москва, Таджикистан, Подольск, Елена Ленская
Третьего фигуранта дела о теракте в "Крокусе" арестовали до 22 мая

Третьего фигуранта дела о теракте в "Крокусе" Фаридуни арестовали до 22 мая

Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Басманный суд Москвы отправил под стражу Шамсидина Фаридуни – третьего фигуранта дела о теракте в "Крокусе", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
«

"Ходатайство следствия удовлетворить, избрать Шамсидину Фаридуни меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 22 мая", — огласила решение судья Елена Ленская.

Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
Захарова рассказала, как США приложили руку к появлению ИГ*
00:10
Фаридуни – первых из трех фигурантов, кто говорил с судом на русском языке. Он пояснил, что родился в 1998 году в Таджикистане, у него есть восьмимесячный ребенок. Кроме того, обвиняемый рассказал, что был трудоустроен на паркетной фабрике в Подольске и зарегистрирован в Красногорске.
Ранее суд отправил под арест первых двух фигурантов — Далерджона Мирзоева и Саидакрами Рачабализоду. Всем им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Им грозит пожизненное лишение свободы.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
Люди стоят в очереди к стихийному мемориалу возле подмосковного Крокус Сити Холла в память о жертвах теракта - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
Люди в полночь продолжают приносить цветы к мемориалу у "Крокуса"
00:35
По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых — дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным, в результате теракта пострадали 182 человека.
Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
Избрание меры пресечения подозреваемым в теракте в Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
Четвертого фигуранта дела о теракте доставили в суд на кресле-каталке
00:31
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"КрокусПроисшествияМоскваТаджикистанПодольскЕлена Ленская
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала