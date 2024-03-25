https://ria.ru/20240325/arest-1935555621.html

Третьего фигуранта дела о теракте в "Крокусе" арестовали до 22 мая

Третьего фигуранта дела о теракте в "Крокусе" арестовали до 22 мая - РИА Новости, 25.03.2024

Третьего фигуранта дела о теракте в "Крокусе" арестовали до 22 мая

Басманный суд Москвы отправил под стражу Шамсидина Фаридуни – третьего фигуранта дела о теракте в "Крокусе", передает корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T00:43

2024-03-25T00:43

2024-03-25T01:06

теракт в "крокус сити холле"

крокус

происшествия

москва

таджикистан

подольск

елена ленская

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935555748_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_67666d8069b996c711235d0404c118b3.jpg

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Басманный суд Москвы отправил под стражу Шамсидина Фаридуни – третьего фигуранта дела о теракте в "Крокусе", передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Ходатайство следствия удовлетворить, избрать Шамсидину Фаридуни меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 22 мая", — огласила решение судья Елена Ленская.Фаридуни – первых из трех фигурантов, кто говорил с судом на русском языке. Он пояснил, что родился в 1998 году в Таджикистане, у него есть восьмимесячный ребенок. Кроме того, обвиняемый рассказал, что был трудоустроен на паркетной фабрике в Подольске и зарегистрирован в Красногорске.Ранее суд отправил под арест первых двух фигурантов — Далерджона Мирзоева и Саидакрами Рачабализоду. Всем им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Им грозит пожизненное лишение свободы.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых — дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным, в результате теракта пострадали 182 человека.Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240325/zakharova-1935552000.html

https://ria.ru/20240325/memorial-1935555206.html

https://ria.ru/20240325/terakt-1935554770.html

москва

таджикистан

подольск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Третий обвиняемый по делу о теракте в "Крокусе" Фаридуни в зале суда Третий обвиняемый по делу о теракте в "Крокусе" Фаридуни родился в 1998 году в Таджикистане, гражданин этой страны. У него есть восьмимесячный ребенок. Фаридуни был официально трудоустроен на фабрике в Подольске, был зарегистрирован в Красногорске. 2024-03-25T00:43 true PT0M12S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

крокус, происшествия, москва, таджикистан, подольск, елена ленская