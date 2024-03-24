В Днепропетровской области заявили об установке семи тысяч "зубов дракона"
Глава Днепропетровской ОВА заявил об установке семи тысяч "зубов дракона"
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в воскресенье заявили, что в регионе ведутся масштабные работы по строительству фортификационных сооружений, установлено порядка 7 тысяч "зубов дракона".
Ранее Владимир Зеленский сообщал, что на Украине начато строительство трех линий фортификационных сооружений протяженностью 2 тысячи километров.
"Фортификационное строительство в Днепропетровской области продолжается. Работы масштабные. Задействовано немало специалистов и техники… Работают в полную мощность. Изготовляют необходимые для фортификационных сооружений железобетонные конструкции. Создают "зубы дракона", таких бетонных пирамид установили уже почти семь тысяч, и процесс продолжается", - написал Лысак в своем Telegram-канале.
Премьер Украины Денис Шмыгаль 4 марта заявил, что власти страны выделили в этом году на строительство фортификационных сооружений более 20 миллиардов гривен (525,6 миллиона долларов). При этом депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Виктория Сюмар заявила, что денег на строительство фортификационных сооружений на Украине катастрофически не хватает.
Ранее в Пентагоне заявляли, что украинским военным без возобновления американской помощи придется решать, какие города они в состоянии удержать. Законопроект, предполагающий, помимо прочего, ассигнование на нужды Киева более 60 миллиардов долларов, был утвержден сенатом США, но забуксовал в палате представителей. Зеленский признавал, что Украина будет ослаблена на поле боя, если не получит обещанную США помощь в течение месяца.
Начальник Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов в мае 2023 года похвалил российские оборонительные линии, назвав их правильными и сильными. Шмыгаль в сентябре прошлого года заявлял, что Украина должна создать на фронте эффективные системы фортификационных сооружений по примеру российских.