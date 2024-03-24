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США и Сербия не поднимают тему об ущербе Югославии, заявил эксперт - РИА Новости, 24.03.2024
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07:33 24.03.2024
https://ria.ru/20240324/yugoslaviya-1935409434.html
США и Сербия не поднимают тему об ущербе Югославии, заявил эксперт
США и Сербия не поднимают тему об ущербе Югославии, заявил эксперт - РИА Новости, 24.03.2024
США и Сербия не поднимают тему об ущербе Югославии, заявил эксперт
США и Сербия стараются не поднимать тему о количестве жертв и экономическом ущербе Югославии от натовских бомбардировок, так как консенсуса по этому вопросу... РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T07:33
2024-03-24T07:33
в мире
сербия
сша
югославия
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. США и Сербия стараются не поднимать тему о количестве жертв и экономическом ущербе Югославии от натовских бомбардировок, так как консенсуса по этому вопросу нет, заявил РИА Новости старший научный сотрудник отдела истории Восточной Европы после Второй мировой войны Института славяноведения РАН Никита Бондарев. "Сербы говорят об одних цифрах (экономического ущерба – ред.), а американцы – о других. Несмотря на то, что отношения у властей Сербии и Соединенных Штатов сейчас вполне рабочие, этот вопрос стараются не поднимать, потому что никакого консенсуса там нет", – сказал Бондарев. Он отметил, что между странами нет консенсуса и по числу жертв. "Должна была бы быть какая-то площадка, на которой представители натовских стран и сербы сядут и наконец разберутся, и придут к какому-то общему результату, к каким-то общим цифрам. По финансовой стороне ущерба и по числу жертв этого не происходит. До сих пор нет цифры, на которой сербы и американцы сошлись бы, а прошло 25 лет", – заключил эксперт. В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из "Освободительной армии Косово" и силовыми структурами Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета безопасности ООН на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары НАТО продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года. Бомбардировки привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики до сих пор регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.
https://ria.ru/20240324/operatsiya-1935034659.html
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в мире, сербия, сша, югославия, бондарев, нато, российская академия наук
В мире, Сербия, США, Югославия, Бондарев, НАТО, Российская академия наук
США и Сербия не поднимают тему об ущербе Югославии, заявил эксперт

Бондарев: США и Сербия не могут договориться по экономическому ущербу Югославии

© AP Photo / JRT, Serb Controlled TelevisionРазрушенный заводской комплекс после бомбардировки в сербском городе Чачак. 30 марта 1999 года
Разрушенный заводской комплекс после бомбардировки в сербском городе Чачак. 30 марта 1999 года - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
© AP Photo / JRT, Serb Controlled Television
Разрушенный заводской комплекс после бомбардировки в сербском городе Чачак. 30 марта 1999 года. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. США и Сербия стараются не поднимать тему о количестве жертв и экономическом ущербе Югославии от натовских бомбардировок, так как консенсуса по этому вопросу нет, заявил РИА Новости старший научный сотрудник отдела истории Восточной Европы после Второй мировой войны Института славяноведения РАН Никита Бондарев.
"Сербы говорят об одних цифрах (экономического ущерба – ред.), а американцы – о других. Несмотря на то, что отношения у властей Сербии и Соединенных Штатов сейчас вполне рабочие, этот вопрос стараются не поднимать, потому что никакого консенсуса там нет", – сказал Бондарев.
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Он отметил, что между странами нет консенсуса и по числу жертв.
"Должна была бы быть какая-то площадка, на которой представители натовских стран и сербы сядут и наконец разберутся, и придут к какому-то общему результату, к каким-то общим цифрам. По финансовой стороне ущерба и по числу жертв этого не происходит. До сих пор нет цифры, на которой сербы и американцы сошлись бы, а прошло 25 лет", – заключил эксперт.
В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из "Освободительной армии Косово" и силовыми структурами Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета безопасности ООН на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу.
Авиаудары НАТО продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года. Бомбардировки привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики до сих пор регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.
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