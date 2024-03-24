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"В сторону Киева". В США рассказали, какая катастрофа ждет Украину
"В сторону Киева". В США рассказали, какая катастрофа ждет Украину - РИА Новости, 24.03.2024
"В сторону Киева". В США рассказали, какая катастрофа ждет Украину
Без американской поддержки ВСУ не остановят движение российских военных в сторону Киева, пишет экс-спичрайтер президента Джорджа Буша-младшего Марк Тиссен в... РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T11:31
2024-03-24T11:31
2024-03-24T11:31
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Без американской поддержки ВСУ не остановят движение российских военных в сторону Киева, пишет экс-спичрайтер президента Джорджа Буша-младшего Марк Тиссен в статье для The Washington Post."Мораль истории такова: на фоне отсутствия американской помощи российские силы начнут идти в сторону Киева, и Украина станет следующим Афганистаном", — говорится в материале.По словам обозревателя, без помощи США Украину может постичь судьба других государств, которые Соединенные Штаты пытались "спасать" в течение своей истории.Он указал, что у ВСУ скоро закончатся как средства ПВО, так и их последние боевые самолеты, из-за чего украинцы не смогут остановить продвижение российских сил на запад страны.В среду министр обороны России Сергей Шойгу выступил на коллегии ведомства. По его словам, с начала года ВСУ потеряли более 71 тысячи человек и 11 тысяч единиц техники. Потери украинской армии почти в три раза превысили показатели аналогичного периода прошлого года, отметил Шойгу. Министр добавил, что армия продолжает выдавливать противника c занимаемых позиций и не дает ему закрепиться на новых рубежах.
https://ria.ru/20240324/khod-1935431441.html
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в мире, киев, украина, сша, сергей шойгу, джордж буш (младший), марк тиссен, вооруженные силы украины
В мире, Киев, Украина, США, Сергей Шойгу, Джордж Буш (младший), Марк Тиссен, Вооруженные силы Украины
"В сторону Киева". В США рассказали, какая катастрофа ждет Украину
WP: без помощи США ВСУ не остановят движение российских военных в сторону Киева