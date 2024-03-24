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"Колоссальный ущерб". На Западе раскрыли, что Россия приготовила ВСУ - РИА Новости, 24.03.2024
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13:52 24.03.2024
https://ria.ru/20240324/udar-1935466239.html
"Колоссальный ущерб". На Западе раскрыли, что Россия приготовила ВСУ
"Колоссальный ущерб". На Западе раскрыли, что Россия приготовила ВСУ - РИА Новости, 24.03.2024
"Колоссальный ущерб". На Западе раскрыли, что Россия приготовила ВСУ
Российские авиабомбы ФАБ-3000 нанесут разрушительный удар оборонительным укреплениям ВСУ, заявил британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале. РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T13:52
2024-03-24T13:52
россия
сергей шойгу
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Российские авиабомбы ФАБ-3000 нанесут разрушительный удар оборонительным укреплениям ВСУ, заявил британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале."Русские и так наносят колоссальный ущерб применяемыми ими авиабомбами, а теперь они будут применять на фронте ФАБ-3000, которая гораздо мощнее любых предыдущих, которые они сбрасывали ранее", — указал он.Меркурис также предположил, что ФАБ-3000 будет использоваться в сочетании с ее меньшими вариантами.Российская авиация применяет авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции, в зоне СВО. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам, не подставляясь под огонь зенитных ракетных комплексов.В четверг Минобороны России сообщило, что глава ведомства Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Нижегородской области. Там ему доложили, в том числе, что с февраля 2024 года организовано массовое изготовление ФАБ-3000.
https://ria.ru/20240324/ukraina-1935456015.html
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"Колоссальный ущерб". На Западе раскрыли, что Россия приготовила ВСУ

Эксперт Меркурис: российские авиабомбы ФАБ-3000 нанесут разрушительный удар ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа САУ "Акация" Центрального военного округа по позициям ВСУ
Боевая работа САУ Акация Центрального военного округа по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа САУ "Акация" Центрального военного округа по позициям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Российские авиабомбы ФАБ-3000 нанесут разрушительный удар оборонительным укреплениям ВСУ, заявил британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале.
«
"Русские и так наносят колоссальный ущерб применяемыми ими авиабомбами, а теперь они будут применять на фронте ФАБ-3000, которая гораздо мощнее любых предыдущих, которые они сбрасывали ранее", — указал он.
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Меркурис также предположил, что ФАБ-3000 будет использоваться в сочетании с ее меньшими вариантами.
Российская авиация применяет авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции, в зоне СВО. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам, не подставляясь под огонь зенитных ракетных комплексов.
В четверг Минобороны России сообщило, что глава ведомства Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Нижегородской области. Там ему доложили, в том числе, что с февраля 2024 года организовано массовое изготовление ФАБ-3000.
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