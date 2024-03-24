https://ria.ru/20240324/terakt-1935501273.html

Жительницу Волгограда, пропавшую во время теракта, нашли среди погибших

Жительницу Волгограда, пропавшую во время теракта, нашли среди погибших - РИА Новости, 24.03.2024

Жительницу Волгограда, пропавшую во время теракта, нашли среди погибших

Жительницу Волгограда Юлию Чечину, которую не могли найти друзья после теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле", обнаружили среди погибших, сообщила РИА... РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T17:34

2024-03-24T17:34

2024-03-24T17:34

теракт в "крокус сити холле"

россия

волгоград

украина

маргарита симоньян

владимир путин

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВОЛГОГРАД, 24 мар – РИА Новости. Жительницу Волгограда Юлию Чечину, которую не могли найти друзья после теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле", обнаружили среди погибших, сообщила РИА Новости ее подруга Елена Чекризова. Ранее сообщалось, 59-летняя Чечина приехала на концерт любимой группы "Пикник" из Волгограда. Перед началом мероприятия она успела отправить друзьям свою фотографию на фоне афиши концерта с подписью "Жизнь удалась!", после чего перестала выходить на связь. "Сегодня было опознание в морге. Опознали, погибла", - сообщила РИА Новости Чекризова. По словам Елены, Юля была очень общительной, дружили они с самого детства, учились вместе в институте. Чечина работала на рынке в Волгограде, семьи и детей у нее нет. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240323/terakt-1935341238.html

https://ria.ru/20240324/terakt-1935485221.html

россия

волгоград

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, волгоград, украина, маргарита симоньян, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия