Близкие разыскивают жительницу Волгограда, пропавшую после теракта

ВОЛГОГРАД, 24 мар – РИА Новости. Жительница Волгограда Елена Чекризова рассказала РИА Новости, что ее подруга, 59-летняя Юлия Чечина пропала во время теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле". По словам Чекризовой, ее подруга очень любит группу "Пикник" и вместе они не раз ходили на концерт в Волгограде. "Юля сказала, что почему-то "Пикник" больше не приедет к нам в город, поэтому она решилась поехать на концерт в Москву. Юлю там встретила наша подруга, у нее бросили вещи и купили билет. Перед концертом она прислала своим друзьям свою фотографию на фоне афиши "Пикника" с подписью: "Жизнь удалась". И больше она на связь не вышла", - рассказала РИА Новости Чекризова. Она отметила, что с они Чечиной дружат еще со школы, вместе учились в институте. В последние годы Юлия работала на рынке. "Так сложилось, что у Юли нет семьи, детей. В Барнауле есть родственники, мы связались с ними через соцсети, но пока не ответили. В Петербурге живет брат Юли, но как связаться с ним мы не знаем", - сказала Елена. По словам Чекризовой, имени ее подруги нет ни в списках пострадавших, ни в списках погибших. Московские друзья проверили все больницы, там Юлию не нашли. "Мы отсмотрели все видео из "Крокуса". На одном, где люди спускаются по лестнице, увидели Юлю. У нее слабое здоровье, а все, кто шел закрывались шарфами лица, видимо от дыма… Сегодня наша подруга в Москве должна пойти в морг на опознание", - добавила Елена. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>
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Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Волгоград, Украина, Маргарита Симоньян, Владимир Путин, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
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ВОЛГОГРАД, 24 мар – РИА Новости. Жительница Волгограда Елена Чекризова рассказала РИА Новости, что ее подруга, 59-летняя Юлия Чечина пропала во время теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле".
По словам Чекризовой, ее подруга очень любит группу "Пикник" и вместе они не раз ходили на концерт в Волгограде.
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"Юля сказала, что почему-то "Пикник" больше не приедет к нам в город, поэтому она решилась поехать на концерт в Москву. Юлю там встретила наша подруга, у нее бросили вещи и купили билет. Перед концертом она прислала своим друзьям свою фотографию на фоне афиши "Пикника" с подписью: "Жизнь удалась". И больше она на связь не вышла", - рассказала РИА Новости Чекризова.
Она отметила, что с они Чечиной дружат еще со школы, вместе учились в институте. В последние годы Юлия работала на рынке.
"Так сложилось, что у Юли нет семьи, детей. В Барнауле есть родственники, мы связались с ними через соцсети, но пока не ответили. В Петербурге живет брат Юли, но как связаться с ним мы не знаем", - сказала Елена.
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По словам Чекризовой, имени ее подруги нет ни в списках пострадавших, ни в списках погибших. Московские друзья проверили все больницы, там Юлию не нашли.
"Мы отсмотрели все видео из "Крокуса". На одном, где люди спускаются по лестнице, увидели Юлю. У нее слабое здоровье, а все, кто шел закрывались шарфами лица, видимо от дыма… Сегодня наша подруга в Москве должна пойти в морг на опознание", - добавила Елена.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент РоссииВладимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.
Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
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