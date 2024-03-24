https://ria.ru/20240324/terakt-1935430960.html

Премьер Казахстана выразил соболезнования из-за теракта в России

Премьер Казахстана выразил соболезнования из-за теракта в России - РИА Новости, 24.03.2024

Премьер Казахстана выразил соболезнования из-за теракта в России

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов оставил запись в книге соболезнований в посольстве Российской Федерации в Астане, сообщает пресс-служба премьера. РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T10:21

2024-03-24T10:21

2024-03-24T10:24

теракт в "крокус сити холле"

россия

казахстан

украина

олжас бектенов

владимир путин

михаил мишустин

следственный комитет россии (ск рф)

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АЛМА-АТА, 24 мар – РИА Новости. Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов оставил запись в книге соболезнований в посольстве Российской Федерации в Астане, сообщает пресс-служба премьера. "Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов посетил посольство Российской Федерации в Астане и сделал запись в Книге соболезнований, открытой в связи с террористическим актом, совершенным в развлекательном комплексе "Крокус сити холл" в Москве", - говорится в сообщении. Отмечается, что ранее глава правительства Казахстана направил телеграмму соболезнования и слова поддержки председателю правительства России Михаилу Мишустину и семьям погибших. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, казахстан, украина, олжас бектенов, владимир путин, михаил мишустин, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире