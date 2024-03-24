https://ria.ru/20240324/terakt-1935398253.html

Антонов призвал не спешить с выводами об организаторах теракта в "Крокусе"

Антонов призвал не спешить с выводами об организаторах теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 24.03.2024

Антонов призвал не спешить с выводами об организаторах теракта в "Крокусе"

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя риторику США о якобы причастности террористической группировки "Исламское государство* к теракту в... РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T01:54

2024-03-24T01:54

2024-03-24T01:56

теракт в "крокус сити холле"

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карин жан-пьер

сша

россия

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ВАШИНГТОН, 24 мар - РИА Новости. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя риторику США о якобы причастности террористической группировки "Исламское государство* к теракту в "Крокус сити холле", заявил РИА Новости, что нельзя спешить с такими выводами, российские спецслужбы во всем разберутся. Ранее в субботу пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, выразив соболезнования и осудив теракт в "Крокусе", заявила, что ИГ* - общий враг, который должен быть побежден. Аналогичной риторики придерживаются и многие американские СМИ, которые со ссылкой на местных чиновников сообщают, что в трагедии виновна именно эта исламистская группировка. Официально российская сторона такую версию не подтверждала. "Российские компетентные органы разберутся в том, кто организовал этот террористический акт. Я думаю, что спешить с выводами сегодня не нужно... такая работа, она требует тишины", - сказал Антонов РИА Новости. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян ранее заявила, что на Западе знали заранее, что исполнители теракта в "Крокус сити холле" похожи на сторонников ИГ*, поэтому "стали скармливать эту версию".Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20240323/terakt-1935378609.html

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в мире, анатолий антонов, крокус сити холл, карин жан-пьер, сша, россия