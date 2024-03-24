Рейтинг@Mail.ru
Антонов призвал не спешить с выводами об организаторах теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 24.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Акции памяти жертв теракта в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
01:54 24.03.2024 (обновлено: 01:56 24.03.2024)
https://ria.ru/20240324/terakt-1935398253.html
Антонов призвал не спешить с выводами об организаторах теракта в "Крокусе"
Антонов призвал не спешить с выводами об организаторах теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 24.03.2024
Антонов призвал не спешить с выводами об организаторах теракта в "Крокусе"
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя риторику США о якобы причастности террористической группировки "Исламское государство* к теракту в... РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T01:54
2024-03-24T01:56
теракт в "крокус сити холле"
в мире
анатолий антонов
крокус сити холл
карин жан-пьер
сша
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/10/1933430181_0:592:2048:1744_1920x0_80_0_0_aad0b8c34ba33bc7c9d3ca73b02cfb1a.jpg
ВАШИНГТОН, 24 мар - РИА Новости. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя риторику США о якобы причастности террористической группировки "Исламское государство* к теракту в "Крокус сити холле", заявил РИА Новости, что нельзя спешить с такими выводами, российские спецслужбы во всем разберутся. Ранее в субботу пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, выразив соболезнования и осудив теракт в "Крокусе", заявила, что ИГ* - общий враг, который должен быть побежден. Аналогичной риторики придерживаются и многие американские СМИ, которые со ссылкой на местных чиновников сообщают, что в трагедии виновна именно эта исламистская группировка. Официально российская сторона такую версию не подтверждала. "Российские компетентные органы разберутся в том, кто организовал этот террористический акт. Я думаю, что спешить с выводами сегодня не нужно... такая работа, она требует тишины", - сказал Антонов РИА Новости. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян ранее заявила, что на Западе знали заранее, что исполнители теракта в "Крокус сити холле" похожи на сторонников ИГ*, поэтому "стали скармливать эту версию".Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20240323/terakt-1935378609.html
https://ria.ru/20240323/terakt-1935386407.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/10/1933430181_0:559:2048:2095_1920x0_80_0_0_a8804ae7a210ee3bf5a354d3877d7e29.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, анатолий антонов, крокус сити холл, карин жан-пьер, сша, россия
Теракт в "Крокус Сити Холле", В мире, Анатолий Антонов, Крокус Сити Холл, Карин Жан-Пьер, США, Россия
Антонов призвал не спешить с выводами об организаторах теракта в "Крокусе"

Антонов: нельзя спешить с выводами о причастности ИГ к теракту в "Крокусе"

© Фото : пресс-служба Посольства России в СШАПосол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов
Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
© Фото : пресс-служба Посольства России в США
Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 24 мар - РИА Новости. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя риторику США о якобы причастности террористической группировки "Исламское государство* к теракту в "Крокус сити холле", заявил РИА Новости, что нельзя спешить с такими выводами, российские спецслужбы во всем разберутся.
Ранее в субботу пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, выразив соболезнования и осудив теракт в "Крокусе", заявила, что ИГ* - общий враг, который должен быть побежден. Аналогичной риторики придерживаются и многие американские СМИ, которые со ссылкой на местных чиновников сообщают, что в трагедии виновна именно эта исламистская группировка. Официально российская сторона такую версию не подтверждала.
Горящий верхний этаж концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
Экс-советник Пентагона допустил, что к теракту в "Крокусе" причастны ЦРУ
Вчера, 22:07
"Российские компетентные органы разберутся в том, кто организовал этот террористический акт. Я думаю, что спешить с выводами сегодня не нужно... такая работа, она требует тишины", - сказал Антонов РИА Новости.
Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян ранее заявила, что на Западе знали заранее, что исполнители теракта в "Крокус сити холле" похожи на сторонников ИГ*, поэтому "стали скармливать эту версию".
Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>
* Террористическая организация, запрещенная в России
Сообщение Скорбим на рекламном экране, расположенном недалеко от концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
МИД России ответил на обвинения Зеленского после теракта в "Крокусе"
Вчера, 23:11
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"В миреАнатолий АнтоновКрокус Сити ХоллКарин Жан-ПьерСШАРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сотрудник силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельбаТеракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж22 марта, 20:37
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала