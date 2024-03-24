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Антонов призвал не спешить с выводами об организаторах теракта в "Крокусе"
Антонов призвал не спешить с выводами об организаторах теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 24.03.2024
Антонов призвал не спешить с выводами об организаторах теракта в "Крокусе"
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя риторику США о якобы причастности террористической группировки "Исламское государство* к теракту в... РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T01:54
2024-03-24T01:54
2024-03-24T01:56
теракт в "крокус сити холле"
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ВАШИНГТОН, 24 мар - РИА Новости. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя риторику США о якобы причастности террористической группировки "Исламское государство* к теракту в "Крокус сити холле", заявил РИА Новости, что нельзя спешить с такими выводами, российские спецслужбы во всем разберутся. Ранее в субботу пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, выразив соболезнования и осудив теракт в "Крокусе", заявила, что ИГ* - общий враг, который должен быть побежден. Аналогичной риторики придерживаются и многие американские СМИ, которые со ссылкой на местных чиновников сообщают, что в трагедии виновна именно эта исламистская группировка. Официально российская сторона такую версию не подтверждала. "Российские компетентные органы разберутся в том, кто организовал этот террористический акт. Я думаю, что спешить с выводами сегодня не нужно... такая работа, она требует тишины", - сказал Антонов РИА Новости. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян ранее заявила, что на Западе знали заранее, что исполнители теракта в "Крокус сити холле" похожи на сторонников ИГ*, поэтому "стали скармливать эту версию".Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>* Террористическая организация, запрещенная в России
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Теракт в "Крокус Сити Холле", В мире, Анатолий Антонов, Крокус Сити Холл, Карин Жан-Пьер, США, Россия
Антонов призвал не спешить с выводами об организаторах теракта в "Крокусе"
Антонов: нельзя спешить с выводами о причастности ИГ к теракту в "Крокусе"