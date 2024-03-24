https://ria.ru/20240324/ssha-1935468322.html

США никогда не держат своих обещаний, заявила Симоньян

США никогда не держат своих обещаний, заявила Симоньян - РИА Новости, 24.03.2024

США никогда не держат своих обещаний, заявила Симоньян

Американские власти никогда не выполняют свои обещания, заявила главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в интервью для фильма... РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T14:10

2024-03-24T14:10

2024-03-24T15:17

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 мар — РИА Новости. Американские власти никогда не выполняют свои обещания, заявила главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в интервью для фильма "Белград" на канале "Россия 1"."Хочешь знать, что точно не случится в следующие четыре года — послушай, что обещает на эти следующие четыре года кандидат в президенты США. Это норма их жизни, они никогда не держат обещания", — подчеркнула она.Соединенные Штаты обещали, в частности, бывшему президенту СССР Михаилу Горбачеву не расширять НАТО на восток, напомнила Симоньян. В свою очередь, экс-глава государства Барак Обама заверял, что закроет базу в Гуантаномо, а Дональд Трамп давал слово, что подружится с Россией."Это другая политическая этика, другая манера общения со своим собственным электоратом. Говорить можно все, что угодно, более того, даже подписывать можно все, что угодно. Сегодня подписал, завтра подпись отозвал. Мало раз они так делали на наших глазах?" — подчеркнула медиаменеджер. Симоньян также заявила, что США давно возвели зло в категорию не просто нормальности, а доблести. Она напомнила, что американские военные применили во Вьетнаме больше взрывчатки, чем было сброшено на всю Европу во время Второй мировой войны. С тех пор их поступки не улучшились, а, возможно, стали даже хуже, резюмировала медиаменеджер.В этом году исполняется 25 лет со дня начала бомбардировок Югославии силами НАТО. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года. Эти атаки привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов. Медики до сих пор регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.

https://ria.ru/20240324/nato-1935000487.html

https://ria.ru/20240324/bombardirovki-1935471226.html

https://ria.ru/20240324/voyna-1935343530.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

маргарита симоньян, сша, политика, в мире, ссср, россия, михаил горбачев, барак обама, нато