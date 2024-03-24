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США никогда не держат своих обещаний, заявила Симоньян - РИА Новости, 24.03.2024
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14:10 24.03.2024 (обновлено: 15:17 24.03.2024)
https://ria.ru/20240324/ssha-1935468322.html
США никогда не держат своих обещаний, заявила Симоньян
США никогда не держат своих обещаний, заявила Симоньян - РИА Новости, 24.03.2024
США никогда не держат своих обещаний, заявила Симоньян
Американские власти никогда не выполняют свои обещания, заявила главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в интервью для фильма... РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T14:10
2024-03-24T15:17
маргарита симоньян
сша
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михаил горбачев
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 мар — РИА Новости. Американские власти никогда не выполняют свои обещания, заявила главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в интервью для фильма "Белград" на канале "Россия 1"."Хочешь знать, что точно не случится в следующие четыре года — послушай, что обещает на эти следующие четыре года кандидат в президенты США. Это норма их жизни, они никогда не держат обещания", — подчеркнула она.Соединенные Штаты обещали, в частности, бывшему президенту СССР Михаилу Горбачеву не расширять НАТО на восток, напомнила Симоньян. В свою очередь, экс-глава государства Барак Обама заверял, что закроет базу в Гуантаномо, а Дональд Трамп давал слово, что подружится с Россией."Это другая политическая этика, другая манера общения со своим собственным электоратом. Говорить можно все, что угодно, более того, даже подписывать можно все, что угодно. Сегодня подписал, завтра подпись отозвал. Мало раз они так делали на наших глазах?" — подчеркнула медиаменеджер. Симоньян также заявила, что США давно возвели зло в категорию не просто нормальности, а доблести. Она напомнила, что американские военные применили во Вьетнаме больше взрывчатки, чем было сброшено на всю Европу во время Второй мировой войны. С тех пор их поступки не улучшились, а, возможно, стали даже хуже, резюмировала медиаменеджер.В этом году исполняется 25 лет со дня начала бомбардировок Югославии силами НАТО. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года. Эти атаки привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов. Медики до сих пор регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.
https://ria.ru/20240324/nato-1935000487.html
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маргарита симоньян, сша, политика, в мире, ссср, россия, михаил горбачев, барак обама, нато
Маргарита Симоньян, США, Политика, В мире, СССР, Россия, Михаил Горбачев, Барак Обама, НАТО
США никогда не держат своих обещаний, заявила Симоньян

Симоньян: власти США никогда не держат своих обещаний, это их норма жизни

© РИА Новости / RTГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
© РИА Новости / RT
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 мар — РИА Новости. Американские власти никогда не выполняют свои обещания, заявила главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в интервью для фильма "Белград" на канале "Россия 1".
«
"Хочешь знать, что точно не случится в следующие четыре года — послушай, что обещает на эти следующие четыре года кандидат в президенты США. Это норма их жизни, они никогда не держат обещания", — подчеркнула она.
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Соединенные Штаты обещали, в частности, бывшему президенту СССР Михаилу Горбачеву не расширять НАТО на восток, напомнила Симоньян. В свою очередь, экс-глава государства Барак Обама заверял, что закроет базу в Гуантаномо, а Дональд Трамп давал слово, что подружится с Россией.
«
"Это другая политическая этика, другая манера общения со своим собственным электоратом. Говорить можно все, что угодно, более того, даже подписывать можно все, что угодно. Сегодня подписал, завтра подпись отозвал. Мало раз они так делали на наших глазах?" — подчеркнула медиаменеджер.
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Симоньян также заявила, что США давно возвели зло в категорию не просто нормальности, а доблести. Она напомнила, что американские военные применили во Вьетнаме больше взрывчатки, чем было сброшено на всю Европу во время Второй мировой войны. С тех пор их поступки не улучшились, а, возможно, стали даже хуже, резюмировала медиаменеджер.
В этом году исполняется 25 лет со дня начала бомбардировок Югославии силами НАТО. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года. Эти атаки привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов. Медики до сих пор регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.
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