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Синоптик рассказал, когда в средней полосе России растает снег - РИА Новости, 24.03.2024
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18:07 24.03.2024
https://ria.ru/20240324/sneg-1935505961.html
Синоптик рассказал, когда в средней полосе России растает снег
Синоптик рассказал, когда в средней полосе России растает снег - РИА Новости, 24.03.2024
Синоптик рассказал, когда в средней полосе России растает снег
Снежный покров в средней полосе России может практически сойти к концу первой декады апреля, месяц прогнозируется на 2-3 градуса выше многолетней нормы, сообщил РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T18:07
2024-03-24T18:07
общество
россия
санкт-петербург
москва
евгений тишковец
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Снежный покров в средней полосе России может практически сойти к концу первой декады апреля, месяц прогнозируется на 2-3 градуса выше многолетней нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "К концу первой декады апреля южнее линии Санкт-Петербург – Москва - Саратов снега почти нигде не останется. При таком сценарии и с учетом наступления фенологической весны (среднесуточная температура воздуха выше плюс 5 градусов) к этому времени автомобилисты на западе, юго-западе и юге европейской территории могут задуматься о смене автошин", - сказал Тишковец. Специалист также отметил, что апрель прогнозируется на 2-3 градуса выше многолетней нормы. Ожидается "засушливость" – дефицит осадков в средней полосе может достигать 20-40%. "Однако месяц вряд ли будет стабильно благостным. Предварительные прогнозы указывают на вероятность арктического вторжения в последней декаде апреля. И это нормальное явление для весны и даже начала лета", - добавил Тишковец.
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общество, россия, санкт-петербург, москва, евгений тишковец
Общество, Россия, Санкт-Петербург, Москва, Евгений Тишковец
Синоптик рассказал, когда в средней полосе России растает снег

Тишковец: снег в первой полосе России может сойти к концу первой декады апреля

© РИА Новости / Борис Приходько | Перейти в медиабанкРанняя весна
Ранняя весна - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
© РИА Новости / Борис Приходько
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Снежный покров в средней полосе России может практически сойти к концу первой декады апреля, месяц прогнозируется на 2-3 градуса выше многолетней нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
«
"К концу первой декады апреля южнее линии Санкт-ПетербургМосква - Саратов снега почти нигде не останется. При таком сценарии и с учетом наступления фенологической весны (среднесуточная температура воздуха выше плюс 5 градусов) к этому времени автомобилисты на западе, юго-западе и юге европейской территории могут задуматься о смене автошин", - сказал Тишковец.
Специалист также отметил, что апрель прогнозируется на 2-3 градуса выше многолетней нормы. Ожидается "засушливость" – дефицит осадков в средней полосе может достигать 20-40%.
"Однако месяц вряд ли будет стабильно благостным. Предварительные прогнозы указывают на вероятность арктического вторжения в последней декаде апреля. И это нормальное явление для весны и даже начала лета", - добавил Тишковец.
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ОбществоРоссияСанкт-ПетербургМоскваЕвгений Тишковец
 
 
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