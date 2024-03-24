https://ria.ru/20240324/sneg-1935505961.html

Синоптик рассказал, когда в средней полосе России растает снег

Синоптик рассказал, когда в средней полосе России растает снег - РИА Новости, 24.03.2024

Синоптик рассказал, когда в средней полосе России растает снег

Снежный покров в средней полосе России может практически сойти к концу первой декады апреля, месяц прогнозируется на 2-3 градуса выше многолетней нормы, сообщил РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T18:07

2024-03-24T18:07

2024-03-24T18:07

общество

россия

санкт-петербург

москва

евгений тишковец

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Снежный покров в средней полосе России может практически сойти к концу первой декады апреля, месяц прогнозируется на 2-3 градуса выше многолетней нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "К концу первой декады апреля южнее линии Санкт-Петербург – Москва - Саратов снега почти нигде не останется. При таком сценарии и с учетом наступления фенологической весны (среднесуточная температура воздуха выше плюс 5 градусов) к этому времени автомобилисты на западе, юго-западе и юге европейской территории могут задуматься о смене автошин", - сказал Тишковец. Специалист также отметил, что апрель прогнозируется на 2-3 градуса выше многолетней нормы. Ожидается "засушливость" – дефицит осадков в средней полосе может достигать 20-40%. "Однако месяц вряд ли будет стабильно благостным. Предварительные прогнозы указывают на вероятность арктического вторжения в последней декаде апреля. И это нормальное явление для весны и даже начала лета", - добавил Тишковец.

https://ria.ru/20240312/el-nino-1932403941.html

россия

санкт-петербург

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

общество, россия, санкт-петербург, москва, евгений тишковец