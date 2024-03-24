Рейтинг@Mail.ru
Сербы при бомбардировках НАТО не утратили любви к Богу, заявил патриарх - РИА Новости, 24.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:08 24.03.2024
https://ria.ru/20240324/serby-1935545399.html
Сербы при бомбардировках НАТО не утратили любви к Богу, заявил патриарх
Сербы при бомбардировках НАТО не утратили любви к Богу, заявил патриарх - РИА Новости, 24.03.2024
Сербы при бомбардировках НАТО не утратили любви к Богу, заявил патриарх
Сербы при бомбардировках НАТО 1999 года не утратили любви к Богу и людям, выбрали христианскую сторону, тогда как Запад встал на путь человеконенавистничества,... РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T23:08
2024-03-24T23:08
сербия
россия
югославия
милорад додик
александр вучич
никола селакович
нато
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151693/12/1516931278_0:208:2049:1360_1920x0_80_0_0_2eff06a54009b27ea48d4c620547e7a0.jpg
БЕЛГРАД, 24 мар – РИА Новости. Сербы при бомбардировках НАТО 1999 года не утратили любви к Богу и людям, выбрали христианскую сторону, тогда как Запад встал на путь человеконенавистничества, заявил патриарх Сербской православной церкви (СПЦ) Порфирий в годовщину агрессии Североатлантического альянса. Официальная церемония на 25-ую годовщину агрессии НАТО проходит вечером в воскресенье в городе Прокупле на юге Сербии, в ней участвуют президент Сербии Александр Вучич, президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик, патриарх Сербский Порфирий, члены правительств и парламентов Сербии и РС БиГ, представители духовенства, армии и полиции, многочисленные граждане. Памятное мероприятие началось с православной заупокойной службы на сцене под дождем, после чего патриарх обратился к собравшимся. "Я счастливый человек, радуюсь, как православный серб, благословен как священник, потому что никакой ультиматум и не поколебал мой народ, не заставил его отказаться от любви к Богу и ближним. Хотя цена такого выбора очень высока, она в тоже время – залог сохранения и существования не только на географических картах, но и в вечности, в царстве, куда нас направил Святой Савва (основатель СПЦ – ред.)", - отметил предстоятель Сербской церкви. "К нему присоединился князь и бессмертный витязь князь Лазарь Косовский и маленькая Милица Ракич, Бобан Неделькович, еще 11 военнослужащих, погибших в казарме города Куршумлия и все, кто погиб при бомбардировках НАТО, они были на стороне Авеля – невинной жертвы, а их ликвидаторы встали на сторону братоубийцы Каина, человеконенавистничества", - указал Патриарх Порфирий. В Прокупле 24 марта 1999 года при авиаударе НАТО по городской казарме погибла первая жертва агрессии альянса – связист Бобан Неделькович. Днем воскресенье в городе Ниш на юге Сербии министр обороны Милош Вучевич, глава МВД Братислав Гашич, министр труда, соцзащиты и по делам ветеранов Никола Селакович в храме Святого Василия Острожского открыли мемориальные доски с именами 1 139 военнослужащих и сотрудников МВД Сербии, которые погибли с 1998 по 2003 годы. На праздник Святого Василия Острожского 12 мая 1999 года авиация НАТО ударила по Нишу кассетными бомбами, попала в центр города в районе рынка, погибли 15 человек, включая беременную женщину. В воскресенье 25-летняя годовщина бомбардировок НАТО Союзной республики Югославия началась с возложения цветов к памятнику погибшей трехлетней Милицы Ракич с фигурой девочки и черной бабочкой в парке Ташмайдан, который считается памятником всем юным сербам, погибшим в ходе операции альянса. "Мы были только детьми" гласит надпись на каменных крыльях бабочки. В возложении венков участвовали министр труда, соцзащиты и по делам ветеранов Сербии Никола Селакович, представители МО и МВД Сербии, глава Россотрудничества Евгений Примаков, посол России Александр Боцан-Харченко, член Совфеда РФ Владимир Чижов, представители ветеранских и общественных организаций. В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии привело к бомбардировкам СРЮ (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года. Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысяч человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.
https://ria.ru/20240324/bombardirovki-1935471226.html
https://ria.ru/20240324/miting-1935513525.html
https://ria.ru/20240324/putin-1935474828.html
сербия
россия
югославия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151693/12/1516931278_0:16:2049:1552_1920x0_80_0_0_c52a31c7efa85efbec90cc2d3e57bfc3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сербия, россия, югославия, милорад додик, александр вучич, никола селакович, нато, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), совет федерации рф
Сербия, Россия, Югославия, Милорад Додик, Александр Вучич, Никола Селакович, НАТО, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Совет Федерации РФ
Сербы при бомбардировках НАТО не утратили любви к Богу, заявил патриарх

Патриарх Сербский: сербы при бомбардировках не утратили любви к Богу и людям

© AP PhotoПолицейские казармы в Приштине утром после бомбардировки НАТО. 29 марта 1999
Полицейские казармы в Приштине утром после бомбардировки НАТО. 29 марта 1999 - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
© AP Photo
Полицейские казармы в Приштине утром после бомбардировки НАТО. 29 марта 1999. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 24 мар – РИА Новости. Сербы при бомбардировках НАТО 1999 года не утратили любви к Богу и людям, выбрали христианскую сторону, тогда как Запад встал на путь человеконенавистничества, заявил патриарх Сербской православной церкви (СПЦ) Порфирий в годовщину агрессии Североатлантического альянса.
Официальная церемония на 25-ую годовщину агрессии НАТО проходит вечером в воскресенье в городе Прокупле на юге Сербии, в ней участвуют президент Сербии Александр Вучич, президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик, патриарх Сербский Порфирий, члены правительств и парламентов Сербии и РС БиГ, представители духовенства, армии и полиции, многочисленные граждане. Памятное мероприятие началось с православной заупокойной службы на сцене под дождем, после чего патриарх обратился к собравшимся.
Разрушенные во время бомбардировок НАТО здания в Белграде - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
Бомбардировки Белграда вызывают только осуждение, заявил Путин
Вчера, 14:29
«
"Я счастливый человек, радуюсь, как православный серб, благословен как священник, потому что никакой ультиматум и не поколебал мой народ, не заставил его отказаться от любви к Богу и ближним. Хотя цена такого выбора очень высока, она в тоже время – залог сохранения и существования не только на географических картах, но и в вечности, в царстве, куда нас направил Святой Савва (основатель СПЦ – ред.)", - отметил предстоятель Сербской церкви.
«
"К нему присоединился князь и бессмертный витязь князь Лазарь Косовский и маленькая Милица Ракич, Бобан Неделькович, еще 11 военнослужащих, погибших в казарме города Куршумлия и все, кто погиб при бомбардировках НАТО, они были на стороне Авеля – невинной жертвы, а их ликвидаторы встали на сторону братоубийцы Каина, человеконенавистничества", - указал Патриарх Порфирий.
В Прокупле 24 марта 1999 года при авиаударе НАТО по городской казарме погибла первая жертва агрессии альянса – связист Бобан Неделькович.
Участники митинга в 25-ю годовщину бомбардировок НАТО Союзной Республики Югославии в Белграде
В Сербии проходит митинг против НАТО
Вчера, 19:02
Днем воскресенье в городе Ниш на юге Сербии министр обороны Милош Вучевич, глава МВД Братислав Гашич, министр труда, соцзащиты и по делам ветеранов Никола Селакович в храме Святого Василия Острожского открыли мемориальные доски с именами 1 139 военнослужащих и сотрудников МВД Сербии, которые погибли с 1998 по 2003 годы. На праздник Святого Василия Острожского 12 мая 1999 года авиация НАТО ударила по Нишу кассетными бомбами, попала в центр города в районе рынка, погибли 15 человек, включая беременную женщину.
В воскресенье 25-летняя годовщина бомбардировок НАТО Союзной республики Югославия началась с возложения цветов к памятнику погибшей трехлетней Милицы Ракич с фигурой девочки и черной бабочкой в парке Ташмайдан, который считается памятником всем юным сербам, погибшим в ходе операции альянса. "Мы были только детьми" гласит надпись на каменных крыльях бабочки.
В возложении венков участвовали министр труда, соцзащиты и по делам ветеранов Сербии Никола Селакович, представители МО и МВД Сербии, глава Россотрудничества Евгений Примаков, посол России Александр Боцан-Харченко, член Совфеда РФ Владимир Чижов, представители ветеранских и общественных организаций.
В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии привело к бомбардировкам СРЮ (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года.
Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысяч человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
Путин ответил на заявление Вучича о бомбардировках Югославии в 1999 году
Вчера, 14:51
 
СербияРоссияЮгославияМилорад ДодикАлександр ВучичНикола СелаковичНАТОФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)Совет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала