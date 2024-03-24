Сербы при бомбардировках НАТО не утратили любви к Богу, заявил патриарх
Патриарх Сербский: сербы при бомбардировках не утратили любви к Богу и людям
© AP PhotoПолицейские казармы в Приштине утром после бомбардировки НАТО. 29 марта 1999
© AP Photo
Полицейские казармы в Приштине утром после бомбардировки НАТО. 29 марта 1999. Архивное фото
БЕЛГРАД, 24 мар – РИА Новости. Сербы при бомбардировках НАТО 1999 года не утратили любви к Богу и людям, выбрали христианскую сторону, тогда как Запад встал на путь человеконенавистничества, заявил патриарх Сербской православной церкви (СПЦ) Порфирий в годовщину агрессии Североатлантического альянса.
Официальная церемония на 25-ую годовщину агрессии НАТО проходит вечером в воскресенье в городе Прокупле на юге Сербии, в ней участвуют президент Сербии Александр Вучич, президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик, патриарх Сербский Порфирий, члены правительств и парламентов Сербии и РС БиГ, представители духовенства, армии и полиции, многочисленные граждане. Памятное мероприятие началось с православной заупокойной службы на сцене под дождем, после чего патриарх обратился к собравшимся.
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"Я счастливый человек, радуюсь, как православный серб, благословен как священник, потому что никакой ультиматум и не поколебал мой народ, не заставил его отказаться от любви к Богу и ближним. Хотя цена такого выбора очень высока, она в тоже время – залог сохранения и существования не только на географических картах, но и в вечности, в царстве, куда нас направил Святой Савва (основатель СПЦ – ред.)", - отметил предстоятель Сербской церкви.
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"К нему присоединился князь и бессмертный витязь князь Лазарь Косовский и маленькая Милица Ракич, Бобан Неделькович, еще 11 военнослужащих, погибших в казарме города Куршумлия и все, кто погиб при бомбардировках НАТО, они были на стороне Авеля – невинной жертвы, а их ликвидаторы встали на сторону братоубийцы Каина, человеконенавистничества", - указал Патриарх Порфирий.
В Прокупле 24 марта 1999 года при авиаударе НАТО по городской казарме погибла первая жертва агрессии альянса – связист Бобан Неделькович.
Днем воскресенье в городе Ниш на юге Сербии министр обороны Милош Вучевич, глава МВД Братислав Гашич, министр труда, соцзащиты и по делам ветеранов Никола Селакович в храме Святого Василия Острожского открыли мемориальные доски с именами 1 139 военнослужащих и сотрудников МВД Сербии, которые погибли с 1998 по 2003 годы. На праздник Святого Василия Острожского 12 мая 1999 года авиация НАТО ударила по Нишу кассетными бомбами, попала в центр города в районе рынка, погибли 15 человек, включая беременную женщину.
В воскресенье 25-летняя годовщина бомбардировок НАТО Союзной республики Югославия началась с возложения цветов к памятнику погибшей трехлетней Милицы Ракич с фигурой девочки и черной бабочкой в парке Ташмайдан, который считается памятником всем юным сербам, погибшим в ходе операции альянса. "Мы были только детьми" гласит надпись на каменных крыльях бабочки.
В возложении венков участвовали министр труда, соцзащиты и по делам ветеранов Сербии Никола Селакович, представители МО и МВД Сербии, глава Россотрудничества Евгений Примаков, посол России Александр Боцан-Харченко, член Совфеда РФ Владимир Чижов, представители ветеранских и общественных организаций.
В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии привело к бомбардировкам СРЮ (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года.
Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысяч человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.