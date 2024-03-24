Рейтинг@Mail.ru
Рахмон во время телефонного разговора с Путиным осудил теракт в "Крокусе" - РИА Новости, 24.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Акции памяти жертв теракта в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
12:53 24.03.2024 (обновлено: 15:20 24.03.2024)
https://ria.ru/20240324/rakhmon-1935457589.html
Рахмон во время телефонного разговора с Путиным осудил теракт в "Крокусе"
Рахмон во время телефонного разговора с Путиным осудил теракт в "Крокусе" - РИА Новости, 24.03.2024
Рахмон во время телефонного разговора с Путиным осудил теракт в "Крокусе"
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным осудил теракт в "Крокус Сити холле", сообщила пресс-служба... РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T12:53
2024-03-24T15:20
теракт в "крокус сити холле"
таджикистан
россия
крокус сити холл
крокус
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0e/1741192028_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_675d9b2437bfe042179dfc32789854ce.jpg
ДУШАНБЕ, 24 мар — РИА Новости, Лидия Исамова. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным осудил теракт в "Крокус Сити холле", сообщила пресс-служба главы республики."Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, решительно осудив жестокий, кровавый террористический акт в комплексе "Крокус Сити Холл", подчеркнул, что "террористы не имеют ни национальности, ни родины, ни религии". В скорбный час общенационального траура в Российской Федерации Эмомали Рахмон подчеркнул солидарность всех граждан Таджикистана с братским российским народом", — указано в материале.Стороны также подтвердили намерение продолжить тесное взаимодействие в борьбе с терроризмом, экстремизмом и проявлениями религиозного радикализма, представляющими серьезную угрозу безопасности.&quot;В этом контексте была отмечена важность дальнейшего наращивания совместных усилий по поддержанию контактов и координации между профильными ведомствами и службами в целях эффективного реагирования и совместной борьбы с этими угрозами&quot;, — добавили в пресс-службе.В заключение разговора президент Таджикистана пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим, передал искренние слова соболезнования и поддержки семьям и близким погибших в результате чудовищной трагедии.В свою очередь, в пресс-службе Кремля отметили, что специальные службы и профильные ведомства двух стран проводят плотную работу в сфере противодействия терроризму и эта работа будет активизирована.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240323/terakt-1935317451.html
таджикистан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0e/1741192028_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ea4978132362c699b0e2cf8f95bf6de7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
таджикистан, россия, крокус сити холл, крокус, в мире
Теракт в "Крокус Сити Холле", Таджикистан, Россия, Крокус Сити Холл, Крокус, В мире
Рахмон во время телефонного разговора с Путиным осудил теракт в "Крокусе"

Рахмон: Таджикистан будет сотрудничать с Россией в борьбе с терроризмом

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкПрезидент Таджикистана Эмомали Рахмон
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДУШАНБЕ, 24 мар — РИА Новости, Лидия Исамова. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным осудил теракт в "Крокус Сити холле", сообщила пресс-служба главы республики.
"Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, решительно осудив жестокий, кровавый террористический акт в комплексе "Крокус Сити Холл", подчеркнул, что "террористы не имеют ни национальности, ни родины, ни религии". В скорбный час общенационального траура в Российской Федерации Эмомали Рахмон подчеркнул солидарность всех граждан Таджикистана с братским российским народом", — указано в материале.
Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
Таджикистан опроверг данные о предполагаемых участниках теракта в "Крокусе"
23 марта, 16:15
Стороны также подтвердили намерение продолжить тесное взаимодействие в борьбе с терроризмом, экстремизмом и проявлениями религиозного радикализма, представляющими серьезную угрозу безопасности.
«

"В этом контексте была отмечена важность дальнейшего наращивания совместных усилий по поддержанию контактов и координации между профильными ведомствами и службами в целях эффективного реагирования и совместной борьбы с этими угрозами", — добавили в пресс-службе.

В заключение разговора президент Таджикистана пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим, передал искренние слова соболезнования и поддержки семьям и близким погибших в результате чудовищной трагедии.
В свою очередь, в пресс-службе Кремля отметили, что специальные службы и профильные ведомства двух стран проводят плотную работу в сфере противодействия терроризму и эта работа будет активизирована.
Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>
Теракт в "Крокус Сити Холле". Последствия трагедии
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.

Сотрудники силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
1 из 9
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Террористы начали расстреливать в упор всех, кто попадался им на пути. В какой-то момент они бросили гранату или зажигательную шашку. Это привело к пожару, охватившему весь "Крокус".

Пожарный вертолет тушит горящий концертный зал Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

Террористы начали расстреливать в упор всех, кто попадался им на пути. В какой-то момент они бросили гранату или зажигательную шашку. Это привело к пожару, охватившему весь "Крокус".

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
2 из 9
© AFP 2024 / STRINGER

Жертвами теракта стали не менее 133 человек, включая детей. Число пострадавших составило 152 человека. После трагедии по всей России начали появляться стихийные мемориалы в память о погибших.

Люди возлагают цветы и зажигают свечи в центре Симферополя, где организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус Сити Холле

Жертвами теракта стали не менее 133 человек, включая детей. Число пострадавших составило 152 человека. После трагедии по всей России начали появляться стихийные мемориалы в память о погибших.

© AFP 2024 / STRINGER
3 из 9
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

На медиаэкранах и билбордах во всех российских регионах появились надписи "Скорбим 22.03.2024".

Медиаэкран с изображением свечи с траурной надписью на одной из улиц Новосибирска в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус Сити Холле

На медиаэкранах и билбордах во всех российских регионах появились надписи "Скорбим 22.03.2024".

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
4 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Также с самого утра в Москве выстроились длинные очереди из желающих сдать кровь для пострадавших.

Люди стоят в очереди на один из пунктов сдачи донорской крови в Москве для пострадавших в результате теракта в Крокус Сити Холле

Также с самого утра в Москве выстроились длинные очереди из желающих сдать кровь для пострадавших.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
5 из 9
© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанк

Не остались в стороне и жители других стран.

На фото: люди несут цветы и свечи к посольству России в Минске.

Цветы и свечи у Посольства России в Минске, где проходит акция в память о жертвах теракта в Крокус Сити Холле в Московской области

Не остались в стороне и жители других стран.

На фото: люди несут цветы и свечи к посольству России в Минске.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
6 из 9
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Во многих российских регионах отменили массовые мероприятия.

Медиаэкран Скорбим недалеко от здания концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба, и начался пожар

Во многих российских регионах отменили массовые мероприятия.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
7 из 9
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

К настоящему моменту открытое горение в "Крокус Сити Холле" полностью ликвидировали.

Сотрудники ОМОНа у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба, и начался пожар

К настоящему моменту открытое горение в "Крокус Сити Холле" полностью ликвидировали.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
8 из 9
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

На месте продолжают работать пожарные и медики.

Силовики задержали всех четырех исполнителей теракта, а также семь их пособников.

Здание концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба, и начался пожар

На месте продолжают работать пожарные и медики.

Силовики задержали всех четырех исполнителей теракта, а также семь их пособников.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
9 из 9

В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
1 из 9

Террористы начали расстреливать в упор всех, кто попадался им на пути. В какой-то момент они бросили гранату или зажигательную шашку. Это привело к пожару, охватившему весь "Крокус".

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
2 из 9

Жертвами теракта стали не менее 133 человек, включая детей. Число пострадавших составило 152 человека. После трагедии по всей России начали появляться стихийные мемориалы в память о погибших.

© AFP 2024 / STRINGER
3 из 9

На медиаэкранах и билбордах во всех российских регионах появились надписи "Скорбим 22.03.2024".

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
4 из 9

Также с самого утра в Москве выстроились длинные очереди из желающих сдать кровь для пострадавших.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
5 из 9

Не остались в стороне и жители других стран.

На фото: люди несут цветы и свечи к посольству России в Минске.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
6 из 9

Во многих российских регионах отменили массовые мероприятия.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
7 из 9

К настоящему моменту открытое горение в "Крокус Сити Холле" полностью ликвидировали.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
8 из 9

На месте продолжают работать пожарные и медики.

Силовики задержали всех четырех исполнителей теракта, а также семь их пособников.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
9 из 9
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"ТаджикистанРоссияКрокус Сити ХоллКрокусВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала