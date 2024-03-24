Рахмон во время телефонного разговора с Путиным осудил теракт в "Крокусе"

ДУШАНБЕ, 24 мар — РИА Новости, Лидия Исамова. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным осудил теракт в "Крокус Сити холле", сообщила пресс-служба главы республики."Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, решительно осудив жестокий, кровавый террористический акт в комплексе "Крокус Сити Холл", подчеркнул, что "террористы не имеют ни национальности, ни родины, ни религии". В скорбный час общенационального траура в Российской Федерации Эмомали Рахмон подчеркнул солидарность всех граждан Таджикистана с братским российским народом", — указано в материале.Стороны также подтвердили намерение продолжить тесное взаимодействие в борьбе с терроризмом, экстремизмом и проявлениями религиозного радикализма, представляющими серьезную угрозу безопасности."В этом контексте была отмечена важность дальнейшего наращивания совместных усилий по поддержанию контактов и координации между профильными ведомствами и службами в целях эффективного реагирования и совместной борьбы с этими угрозами", — добавили в пресс-службе.В заключение разговора президент Таджикистана пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим, передал искренние слова соболезнования и поддержки семьям и близким погибших в результате чудовищной трагедии.В свою очередь, в пресс-службе Кремля отметили, что специальные службы и профильные ведомства двух стран проводят плотную работу в сфере противодействия терроризму и эта работа будет активизирована.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Архивное фото
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ДУШАНБЕ, 24 мар — РИА Новости, Лидия Исамова. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным осудил теракт в "Крокус Сити холле", сообщила пресс-служба главы республики.
"Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, решительно осудив жестокий, кровавый террористический акт в комплексе "Крокус Сити Холл", подчеркнул, что "террористы не имеют ни национальности, ни родины, ни религии". В скорбный час общенационального траура в Российской Федерации Эмомали Рахмон подчеркнул солидарность всех граждан Таджикистана с братским российским народом", — указано в материале.
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Стороны также подтвердили намерение продолжить тесное взаимодействие в борьбе с терроризмом, экстремизмом и проявлениями религиозного радикализма, представляющими серьезную угрозу безопасности.
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"В этом контексте была отмечена важность дальнейшего наращивания совместных усилий по поддержанию контактов и координации между профильными ведомствами и службами в целях эффективного реагирования и совместной борьбы с этими угрозами", — добавили в пресс-службе.
В заключение разговора президент Таджикистана пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим, передал искренние слова соболезнования и поддержки семьям и близким погибших в результате чудовищной трагедии.
В свою очередь, в пресс-службе Кремля отметили, что специальные службы и профильные ведомства двух стран проводят плотную работу в сфере противодействия терроризму и эта работа будет активизирована.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
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