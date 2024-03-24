https://ria.ru/20240324/rakhmon-1935457589.html

Рахмон во время телефонного разговора с Путиным осудил теракт в "Крокусе"

Рахмон во время телефонного разговора с Путиным осудил теракт в "Крокусе" - РИА Новости, 24.03.2024

Рахмон во время телефонного разговора с Путиным осудил теракт в "Крокусе"

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным осудил теракт в "Крокус Сити холле", сообщила пресс-служба... РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T12:53

2024-03-24T12:53

2024-03-24T15:20

теракт в "крокус сити холле"

таджикистан

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крокус сити холл

крокус

в мире

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ДУШАНБЕ, 24 мар — РИА Новости, Лидия Исамова. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным осудил теракт в "Крокус Сити холле", сообщила пресс-служба главы республики."Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, решительно осудив жестокий, кровавый террористический акт в комплексе "Крокус Сити Холл", подчеркнул, что "террористы не имеют ни национальности, ни родины, ни религии". В скорбный час общенационального траура в Российской Федерации Эмомали Рахмон подчеркнул солидарность всех граждан Таджикистана с братским российским народом", — указано в материале.Стороны также подтвердили намерение продолжить тесное взаимодействие в борьбе с терроризмом, экстремизмом и проявлениями религиозного радикализма, представляющими серьезную угрозу безопасности."В этом контексте была отмечена важность дальнейшего наращивания совместных усилий по поддержанию контактов и координации между профильными ведомствами и службами в целях эффективного реагирования и совместной борьбы с этими угрозами", — добавили в пресс-службе.В заключение разговора президент Таджикистана пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим, передал искренние слова соболезнования и поддержки семьям и близким погибших в результате чудовищной трагедии.В свою очередь, в пресс-службе Кремля отметили, что специальные службы и профильные ведомства двух стран проводят плотную работу в сфере противодействия терроризму и эта работа будет активизирована.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

таджикистан, россия, крокус сити холл, крокус, в мире