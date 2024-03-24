https://ria.ru/20240324/opasnost-1935407516.html

В Воронежской области объявили опасность атаки дронов

В Воронежской области объявили опасность атаки дронов - РИА Новости, 24.03.2024

В Воронежской области объявили опасность атаки дронов

Режим опасности атаки БПЛА ввели в Воронежской области, силы ПВО наготове, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T06:44

2024-03-24T06:44

2024-03-24T06:44

специальная военная операция на украине

воронежская область

россия

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

александр гусев (губернатор)

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Режим опасности атаки БПЛА ввели в Воронежской области, силы ПВО наготове, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале."Уважаемые воронежцы! На территории региона объявляется опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за оповещениями от правительства области или от МЧС России. Будьте готовы быстро перейти в комнату без окон, а если вы на улице - в здание, парковку, подземный переход", - написал Гусев.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

воронежская область

россия

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2024

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воронежская область, россия, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр гусев (губернатор)