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В Воронежской области объявили опасность атаки дронов
В Воронежской области объявили опасность атаки дронов - РИА Новости, 24.03.2024
В Воронежской области объявили опасность атаки дронов
Режим опасности атаки БПЛА ввели в Воронежской области, силы ПВО наготове, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T06:44
2024-03-24T06:44
2024-03-24T06:44
специальная военная операция на украине
воронежская область
россия
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Режим опасности атаки БПЛА ввели в Воронежской области, силы ПВО наготове, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале."Уважаемые воронежцы! На территории региона объявляется опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за оповещениями от правительства области или от МЧС России. Будьте готовы быстро перейти в комнату без окон, а если вы на улице - в здание, парковку, подземный переход", - написал Гусев.
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воронежская область, россия, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Россия, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Александр Гусев (губернатор)
В Воронежской области объявили опасность атаки дронов
Губернатор: в Воронежской области объявили опасность атаки дронов