СМИ: НАТО готовит войну против России в новом регионе
Печать: НАТО готовит на Балканах платформу против России из-за неудач на Украине
© AP Photo / Armando BabaniОфицеры на церемонии открытия авиабазы НАТО Кучова в Албании
© AP Photo / Armando Babani
Офицеры на церемонии открытия авиабазы НАТО Кучова в Албании. Архивное фото
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Запад готовит новую антироссийскую платформу на Балканах из-за неудачной военной кампании на Украине, пишет журналист сербской газеты "Печать" Любан Каран.
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"Уже есть достаточно признаков того, что западное бессилие в украинском конфликте увеличивает шансы новой войны на Балканах. Ведется серьезная подготовка. Пропаганда вещает, что Сербия и сербы представляют серьезную угрозу и являются потенциальными агрессорами. Расширяется военное присутствие в Косово и Метохии и Боснии и Герцеговине", — говорится в статье.
Отмечается, что Североатлантический альянс хочет создать полностью контролируемую платформу для антироссийских действий, поскольку на Украине сделать этого не получилось.
По словам Карана, достаточно вспомнить заявления президента США Джо Байдена и Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, чтобы понять всю серьезность положения в регионе. Так, глава Белого дома ранее задавался вопросом: "Если мы отвернемся от Украины, что будет с Балканами?" Столтеберг, в свою очередь, утверждал, что после событий на Украине может начаться вооруженный конфликт на Балканах.
"Все остальные заявления американских и европейских лидеров крутятся вокруг одной мысли: нужно как можно быстрее полностью взять регион под политический и военный контроль. По сути, это означает удар всеми средствами по Сербии и Республике Сербской", — предположил Каран.
Ранее экс-глава Агентства безопасности и информации Сербии Александр Вулин заявил, что НАТО и в целом Запад хотят добиться от Белграда смены его внешнеполитического курса. По его словам, Вашингтон и Брюссель не хотят свободной и свободолюбивой Сербии. Они хотят, чтобы Белград признал Косово, отрекся от Республики Сербской, ввел санкции против России, а после этого вступил в Североатлантический альянс, резюмировал Вулин.
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