https://ria.ru/20240324/nato-1935488450.html

СМИ: НАТО готовит войну против России в новом регионе

СМИ: НАТО готовит войну против России в новом регионе - РИА Новости, 24.03.2024

СМИ: НАТО готовит войну против России в новом регионе

Запад готовит новую антироссийскую платформу на Балканах из-за неудачной военной кампании на Украине, пишет журналист сербской газеты "Печать" Любан Каран. РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T16:16

2024-03-24T16:16

2024-03-24T16:16

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йенс столтенберг

нато

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Запад готовит новую антироссийскую платформу на Балканах из-за неудачной военной кампании на Украине, пишет журналист сербской газеты "Печать" Любан Каран."Уже есть достаточно признаков того, что западное бессилие в украинском конфликте увеличивает шансы новой войны на Балканах. Ведется серьезная подготовка. Пропаганда вещает, что Сербия и сербы представляют серьезную угрозу и являются потенциальными агрессорами. Расширяется военное присутствие в Косово и Метохии и Боснии и Герцеговине", — говорится в статье.Отмечается, что Североатлантический альянс хочет создать полностью контролируемую платформу для антироссийских действий, поскольку на Украине сделать этого не получилось.По словам Карана, достаточно вспомнить заявления президента США Джо Байдена и Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, чтобы понять всю серьезность положения в регионе. Так, глава Белого дома ранее задавался вопросом: "Если мы отвернемся от Украины, что будет с Балканами?" Столтеберг, в свою очередь, утверждал, что после событий на Украине может начаться вооруженный конфликт на Балканах."Все остальные заявления американских и европейских лидеров крутятся вокруг одной мысли: нужно как можно быстрее полностью взять регион под политический и военный контроль. По сути, это означает удар всеми средствами по Сербии и Республике Сербской", — предположил Каран.Ранее экс-глава Агентства безопасности и информации Сербии Александр Вулин заявил, что НАТО и в целом Запад хотят добиться от Белграда смены его внешнеполитического курса. По его словам, Вашингтон и Брюссель не хотят свободной и свободолюбивой Сербии. Они хотят, чтобы Белград признал Косово, отрекся от Республики Сербской, ввел санкции против России, а после этого вступил в Североатлантический альянс, резюмировал Вулин.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240319/ukraina-1934310836.html

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в мире, балканы, украина, сербия, александр вулин, джо байден, йенс столтенберг, нато