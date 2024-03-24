https://ria.ru/20240324/metro-1935535989.html

Метро в Петербурге работает штатно

Метро в Петербурге работает штатно - РИА Новости, 24.03.2024

Метро в Петербурге работает штатно

Метро в Петербурге работает штатно, запах гари, который почувствовали пассажиры на станции метро "Чкаловская", затянуло через вентиляционную шахту с улицы,... РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T22:03

2024-03-24T22:03

2024-03-24T22:03

происшествия

санкт-петербург

гуп "петербургский метрополитен"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мар – РИА Новости. Метро в Петербурге работает штатно, запах гари, который почувствовали пассажиры на станции метро "Чкаловская", затянуло через вентиляционную шахту с улицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУП "Петербургский метрополитен". Ранее ряд городских СМИ сообщил, что якобы на станции метро "Чкаловская" пассажиры почувствовали запах гари. "Метро работает штатно. Был запах гари в тоннеле на перегоне Чкаловская - Крестовский остров. После проверки выявлено, что через вентиляционную шахту затянуло с поверхности запах гари от горевшей машины", - сообщили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240324/evakuatsiya-1935497416.html

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происшествия, санкт-петербург, гуп "петербургский метрополитен"